La deforestazione delle foreste pluviali è di nuovo in aumento

Al momento del suo insediamento, il Presidente brasiliano Lula promette di porre fine alla deforestazione illegale della foresta pluviale amazzonica entro il 2030. Più di un anno dopo, la deforestazione è in aumento nuovamente. Il governo attribuisce questo incremento a uno sciopero presso l'agenzia ambientale. Cita diverse ragioni per questo.

Per la prima volta in 15 mesi, la deforestazione nella foresta pluviale amazzonica in Brasile è aumentata. Nel mese scorso, un'area di 666 chilometri quadrati - più del doppio della dimensione di Monaco - è stata distrutta, secondo i dati ufficiali. Si tratta di un aumento del 33% rispetto ai 500 chilometri quadrati distrutti a luglio 2023.

Il governo attribuisce questo aumento di luglio a uno sciopero presso l'agenzia per la protezione ambientale, Ibama, e a una forte riduzione della deforestazione a luglio 2023.

Negli ultimi 12 mesi, la deforestazione è diminuita del 45,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tra agosto 2022 e luglio 2023, sono stati distrutti 7.952 chilometri quadrati a causa della deforestazione, rispetto ai 4.315 chilometri quadrati tra agosto 2023 e luglio 2024.

Lula mira a porre fine alla deforestazione illegale entro il 2030

La foresta pluviale amazzonica si estende su nove paesi, con la maggior parte di essa situata in Brasile. È una delle ultime grandi foreste primarie al mondo e ospita più specie di piante e animali di qualsiasi altro luogo sulla Terra. È anche un importante deposito di carbonio grazie ai suoi miliardi di alberi.

Il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva si è impegnato a porre fine alla deforestazione illegale entro il 2030. Sotto il suo predecessore di destra estrem

