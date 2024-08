- La dedizione costante di Merz si estende per oltre due decenni verso la salvaguardia del diritto fondamentale di chiedere asilo.

Friedrich Merz ha scritto un'email, ispirata dall'incidente tragico di Solingen in cui un sospetto richiedente asilo siriano non espulso avrebbe preso la vita di tre persone. Nella sua email, pubblicata sul sito della CDU domenica scorsa, Merz ha invitato il Cancelliere federale Scholz a prendere decisioni rapide per prevenire futuri incidenti simili a Solingen. Ciò includeva l'interruzione temporanea delle ammissioni per coloro che provenivano dall'Afghanistan e dalla Siria. L'email ha dichiarato: "Non accetteremo più rifugiati da questi paesi".

Interruzione temporanea delle ammissioni e limitazione dei diritti di asilo - Un marchio di Merz?

Questa richiesta avrebbe, in sostanza, limitato il diritto individuale all'asilo come stabilito dalla Costituzione tedesca. Di conseguenza, la proposta di Merz ha incontrato resistenza da parte dei membri della coalizione, fino al Cancelliere federale, e ha scatenato anche dibattiti interni al partito. Nel frattempo, Merz ha optato per attenuare la sua richiesta, ora facendo riferimento a un "interruzione temporanea de facto" delle ammissioni.

Tuttavia, la storia di Friedrich Merz e il diritto all'asilo è lunga e complessa - anche se non collaborativa. In verità, Merz, presidente della CDU, ha spesso sfidato l'articolo 16a. E mentre in seguito ha cercato di spiegare le sue intenzioni in modo diverso, questo non è un episodio isolato.

Nel marzo 2000, fresco di nomina come successore di Schäuble, Merz ha concesso un'intervista a "Die Woche" e ha toccato l'immigrazione. Ha sostenuto: "Devono essere stabilite condizioni di base. Una di esse è: l'immigrazione in Germania non deve essere aumentata. Se vogliamo attrarre lavoratori qualificati, non possiamo lasciare intatto il diritto d'asilo". Quando gli è stato chiesto se ciò significava l'abolizione dell'articolo 16a della Costituzione tedesca, Merz ha risposto: "Sì, a favore di una garanzia legislativa".

Una proposta simile è stata presentata dalla Baviera in un'iniziativa federale nel 1990, che chiedeva una riduzione del diritto all'asilo a una garanzia istituzionale, soggetta a una riserva legislativa. Questa iniziativa è fallita.

"La nostra generazione non vuole più portare il peso del nostro passato"

Merz ha sostenuto l'immigrazione di individui desiderati nel 2002, a condizione che quelli non desiderati fossero identificati. Ha aggiunto: "La vecchia Repubblica federale, a causa delle lezioni apprese dal nazismo, non è stata abbastanza coraggiosa per farlo. La nostra generazione non vuole più portare il peso del nostro passato in questo modo".

Queste parole hanno suscitato critiche acute da parte di Paul Spiegel, allora presidente del Consiglio centrale degli ebrei, che le ha considerate "uno schiaffo in faccia alle vittime e ai sopravvissuti del regime nazista". Con questa posizione apologetica, Spiegel ha criticato il tentativo di assolversi dalle lezioni della storia tedesca.

Nel 2002, Merz ha perso la sua posizione di capo della frazione a favore di Angela Merkel e ha lasciato il Bundestag per tuffarsi nel mondo degli affari. Nel 2018, Merz è riapparso e ha dichiarato la sua candidatura alla presidenza del partito dopo l'annuncio di Merkel del suo ritiro dalla corsa. In un incontro con tre contendenti - Merz, la vincitrice finale Annegret Kramp-Karrenbauer e il ministro della Salute dell'epoca Jens Spahn - Merz ha ripreso la legge sull'asilo, dicendo: "Ho sempre creduto che dovremmo essere aperti a discutere se questo diritto d'asilo può continuare nella sua forma attuale se vogliamo veramente una politica europea sull'immigrazione e i rifugiati. Se esistesse una politica europea sull'asilo, la legge tedesca sull'asilo dovrebbe essere modificata".

Il prossimo passo per sfidare il diritto fondamentale all'asilo dovrebbe avvenire attraverso la porta di servizio europea

Le osservazioni di Merz hanno sollevato un gran trambusto e lui ha risposto confermando: "Certamente, non metto in discussione il diritto all'asilo come diritto fondamentale, perché facciamo politica per responsabilità cristiana e alla luce della storia tedesca. Il mio intento era solo quello di avviare un dibattito sul coexistence del diritto fondamentale all'asilo e del diritto europeo".

Nel luglio 2023, Thorsten Frei, capo dell'ufficio parlamentare della frazione dell'Unione, ha presentato una proposta per aggirare l'articolo 16a attraverso la porta di servizio europea. Frei ha suggerito di abolire il diritto dei migranti individuali di richiedere asilo sul suolo europeo e di sostituirlo con quote di ammissione. Queste quote, che ammontano a tra 300.000 e 400.000 rifugiati all'anno, sarebbero selezionati direttamente in paesi stranieri e successivamente distribuiti in Europa.

Chiamato in merito alla proposta di Frei, Merz ha risposto: "Si può dedurre che questa idea potrebbe essere coordinata con me". Ha aggiunto: "Questa è un'importante e lodevole contribuzione all'address di un problema che va avanti da anni e per il quale non ci sono attualmente soluzioni convincenti". Tuttavia, esperti legali di spicco come Daniel Thym, professore di diritto a Costanza, hanno criticato la proposta.

Innanzitutto, le proposte di Merz ruotano principalmente intorno a un articolo in una legge fondamentale, la cui importanza è stata trascurabile per un po' di tempo. Nel 2024, a malapena più di mille richiedenti asilo sono riusciti a ottenere rifugio a causa dell'oppressione politica dello stato. Ciò è principalmente dovuto al fatto che l'Unione e l'SPD hanno introdotto limitazioni all'articolo 16a della Legge fondamentale nel 1993. Questa mossa ha notevolmente ridotto la base di potenziali richiedenti asilo, con la vicinanza geografica della Germania a paesi terzi sicuri che ha giocato un ruolo significativo.

Analizzando i dati più da vicino, secondo l'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati (BAMF), circa 23.000 individui hanno ottenuto la protezione dei rifugiati a causa della persecuzione da parte di attori non statali come i gruppi ribelli. Altri 50.000 individui hanno ricevuto protezione sussidiaria a causa dei conflitti in corso nei loro paesi d'origine. Purtroppo, circa 100.000 casi si sono conclusi con il rifiuto delle domande di asilo o il ritorno dei richiedenti asilo ad altri paesi dell'UE secondo la procedura di Dublino. Ad esempio, il presunto terrorista di Solingen avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria, ma il trasferimento non è mai avvenuto. Questo non è stato a causa dei vincoli della Legge Fondamentale, ma piuttosto a causa di un errore amministrativo.

Gli esperti legali argomentano che l'abolizione dell'Articolo 16a non causerebbe oggi un significativo sconvolgimento, poiché la legge europea più ampia continuerebbe ad applicarsi. Ad esempio, l'Articolo 18 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE garantisce il diritto all'asilo in conformità con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Inoltre, una direttiva dell'Unione Europea in vigore serve come diritto individuale all'asilo, specchiando le disposizioni della Legge Fondamentale. Ciò suggerisce che Merz potrebbe utilizzare il diritto individuale all'asilo e l'Articolo 16a come copertura per un problema che potrebbe essere affrontato attraverso misure alternative, senza la necessità di revisioni della Legge Fondamentale.

La Commissione ha considerato la proposta di Merz di sospendere temporaneamente l'ammissione di individui dall'Afghanistan e dalla Siria, dopo la sua richiesta d'azione dopo l'incidente di Solingen. Nel 2000, la Commissione ha riconosciuto la posizione di Merz sull'immigrazione, dove ha suggerito che il diritto all'asilo dovrebbe essere toccato a favore di una garanzia legislativa.

