- La decisione sulla sede del Comitato sarà presa entro la fine di agosto.

Quale città ospiterà l'Eurovision Song Contest 2025? La Svizzera ha vinto il titolo grazie alla vittoria di Nemo con il brano "The Code" durante la gara di quest'anno a Malmö. La Svizzera ha trionfato all'ESC. I contendenti per l'ospitalità sono Basilea o Ginevra, con l'annuncio ufficiale previsto per il 30 agosto.

La data esatta della finale non è ancora stata determinata, come dichiarato da un rappresentante della società televisiva svizzera SRG. Di solito, l'Eurovision si svolge a maggio. Si vocifera che la finale potrebbe tenersi il 10 maggio.

Camere prezzo oltre 6000 CHF?

L'alloggio a Basilea per la presunta settimana della finale ha visto i prezzi salire oltre i 6000 CHF a notte, ovvero circa 6200 EUR senza colazione.

Chiedendo delucidazioni, il prezzo iniziale viene confermato, ma poi si dice che a causa dei preparativi per l'ESC, non possono essere fornite cifre per quella settimana. Un hotel a tre stelle offre una camera a 634 CHF a notte.

A Ginevra, gli albergatori sembrano più ragionevoli. Un hotel a quattro stelle vicino ai padiglioni della fiera dell'aeroporto ha ancora una camera disponibile a 399 CHF a notte.

Se si svolgerà a Basilea, lo spettacolo si terrà al St. Jakobshalle. A Ginevra, il festival della musica si terrà al Palexpo, vicino all'aeroporto.

