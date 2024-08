- La decisione di votare la proposta di risoluzione è stata presa in base al punto di vista della commissione per gli affari economici e monetari e la politica industriale.

Durante le elezioni statali del 1º settembre in Sassonia e Turingia, le proiezioni suggeriscono che l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), guidata da Sahra Wagenknecht, potrebbe ottenere risultati a due cifre secondo i sondaggi. Secondo i dati dei sondaggi Forsa commissionati da Stern e RTL in entrambi gli stati, il BSW potrebbe ottenere il 13% in Sassonia e il 18% in Turingia.

In Sassonia, l'Unione Cristiano-Democratica (CDU) è prevista in testa con il 33%, seguita da vicino dall'Altra Germania (AfD) con il 30%, e il BSW segue a ruota. Il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) e i Verdi sono previsti per ottenere ciascuno il 6%, consentendo l'accesso al parlamento statale. La Sinistra, however, non raggiunge il 3% e altri partiti sono attesi per raccogliere il 9%, inclusi il Partito Democratico Liberale (FDP) con meno del 3%.

Ciò potrebbe consentire la prosecuzione della coalizione nera-verde-rossa in Sassonia, anche se potrebbe cambiare se si tiene conto dell'errore di campionamento di più o meno tre punti percentuali.

In Turingia, l'AfD è la forza più forte con il 30%, la CDU al secondo posto con il 21% e il BSW al terzo posto. La Sinistra, sotto la guida del Presidente del Ministero Bodo Ramelow, otterrebbe solo il 13% nelle rilevazioni. L'SPD sarebbe in grado di entrare nel parlamento statale con il 7%, mentre i Verdi non ce la farebbero con il 4%. Altri partiti otterrebbero anche un totale del 7%, con il FDP sotto il 3%.

Entrambi i presidenti in carica godevano di maggiore popolarità dei loro rispettivi partiti. In una elezione diretta in Sassonia, Michael Kretschmer (CDU) otterrebbe il 50%, mentre Joerg Urban (AfD) otterrebbe il 14% e Sabine Zimmermann (BSW) solo il 2%.

In Turingia, Bodo Ramelow (La Sinistra) ottiene il 42%. Bjoern Hoecke (AfD) ottiene il 16%, Mario Voigt (CDU) il 10% e Katja Wolf (BSW) il 6%.

È importante ricordare che tutti i sondaggi hanno incertezze, poiché fattori come la scarsa fedeltà dei partiti e le decisioni dell'ultimo minuto rendono difficile per gli istituti di sondaggio valutare accuratamente i dati raccolti.

In generale, i sondaggi riflettono solo il sentimento pubblico al momento del sondaggio e non devono essere interpretati come previsioni dei risultati delle elezioni.

Leggi anche: