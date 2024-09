La debolezza persistente dell'inflazione negli Stati Uniti persiste, mentre il tasso di base rimane stazionario

La Federal Reserve degli Stati Uniti sta indicando una possibile riduzione dei tassi di interesse la prossima settimana. I recenti dati sull'inflazione dell'economia principale non modificano questa tendenza. Tuttavia, gli analisti non percepiscono alcun bisogno immediato di ulteriori misure a causa della persistente inflazione di base robusta.

L'inflazione negli Stati Uniti è diminuita in modo significativo ad agosto. Il tasso di inflazione è sceso al 2,5 percento, dopo il 2,9 percento di luglio, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro di Washington D.C. Gli economisti avevano previsto una diminuzione al 2,6 percento. Come previsto, i prezzi sono aumentati del 2 percento su base mensile.

Escludendo i costi dell'energia e del cibo, i prezzi al consumo di base sono aumentati del 3 percento su base mensile e del 3,2 percento su base annua. Gli economisti avevano previsto un aumento mensile del 2 percento e un aumento annuale del 3,2 percento.

"Le paure dell'inflazione sono diminuite significativamente, ma il dibattito sull'inflazione è lontano dall'essere concluso, in particolare riguardo al tasso di base", afferma Bastian Hepperle di Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Tuttavia, i dati non giustificano un sostanziale aggiustamento dei tassi di interesse."

Tobias Basse di NordLB condivide questa opinione, dichiarando che "questi numeri non renderanno il lavoro già difficile di Jerome Powell più semplice". Anche se l'aumento costante delle spese per l'alloggio è una preoccupazione, "le attuali tendenze sul fronte dei prezzi macroeconomici non ostacoleranno il cambiamento dei tassi di interesse a settembre". La Fed potrebbe optare per la cautela.

Thomas Gintzel di VP Bank sostiene che la Fed può ridurre i tassi di interesse senza alcuna colpa. Il livello attuale dei tassi di interesse potrebbe creare freni economici significativi, in particolare se le imprese statunitensi dovessero affrontare costi di refinanziamento del credito più elevati nei prossimi anni. Inoltre, egli raccomanda la prudenza della Fed considerando il ancora elevato tasso di inflazione di base.

La Federal Reserve sta lottando contro l'inflazione con una politica dei tassi di interesse elevati, ma ha programmato la sua prima riduzione per il 18 settembre. Il tasso di interesse principale attuale si situa tra il 5,25 e il 5,50 percento. Il presidente della Fed Jerome Powell ha dato il segnale desiderato dai mercati finanziari per una misura di rilassamento al forum della banca centrale di Jackson Hole in agosto: è il momento di riformare la politica monetaria, ha dichiarato il capo della banca centrale.

