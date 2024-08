La debolezza della domanda è un peso per le case automobilistiche tedesche

I produttori di auto tedeschi stanno lottando: le vendite sono fiacche, soprattutto per i veicoli elettrici, che stanno diventando veri ostacoli alle vendite. Pertanto, la produzione viene ridotta in molti luoghi. Audi sta già mettendo in discussione un sito. Le vendite, soprattutto di veicoli elettrici, stanno diminuendo, causando sofferenza all'industria. A causa della mancanza di acquirenti, le fabbriche sono a malapena utilizzate e Audi sta ora mettendo sotto revisione un intero sito per la prima volta. Potrebbero seguirne altre. "Tutti devono considerare quanto produzione è necessaria e dove queste capacità di produzione possono essere costruite ai costi più competitivi", dice l'esperto del settore Stefan Bratzel del Center of Automotive Management (CAM) di Bergisch Gladbach.

In media, gli impianti tedeschi di Volkswagen, BMW, Mercedes & Co. sono stati utilizzati solo per poco più della metà nel 2023. Lo mostra un'analisi dei dati dell'esperto di dati Marklines per l'agenzia tedesca di stampa. Insieme, i siti potrebbero teoricamente produrre 6,2 milioni di auto all'anno. Questo numero è stato quasi raggiunto nel 2011, quando sono state prodotte quasi 5,9 milioni di auto in Germania. Nel 2023, è stato solo di circa 4,1 milioni. Secondo l'Associazione degli industriali dell'automotive tedesco (VDA), tre quarti di questi sono stati esportati.

È significativamente più di quanto visto negli anni deboli prima, quando la pandemia e i problemi di approvvigionamento hanno temporaneamente spinto la produzione a 3,1 milioni. Ma è ancora meno dei 4,7 milioni raggiunti nell'ultimo anno pre-Corona, il 2019. E nel primo semestre del 2024, sta già diminuendo di nuovo. Secondo il VDA, sono state prodotte 2,1 milioni di auto in Germania tra gennaio e giugno, il nove percento in meno rispetto allo stesso periodo del 2023.

I dati Marklines mostrano grandi differenze tra i siti. Mentre lo stabilimento Porsche di Stoccarda era quasi completamente utilizzato, quasi al 100 percento nel 2023, e Audi di Ingolstadt e BMW di Monaco erano solo leggermente peggiori, intorno al 90 percento, lo stabilimento Opel di Eisenach non ha raggiunto nemmeno il 30 percento della sua capacità possibile. Diversi grandi siti erano utilizzati solo per metà, inclusi i quartier generali di VW e Mercedes-Benz a Wolfsburg e Sindelfingen. Lo stabilimento Tesla di Grünheide vicino a Berlino, aperto nel 2022, ha raggiunto solo il 51 percento.

Prime chiusure di fabbriche dal 2014

Alcuni produttori di auto stanno già prendendo provvedimenti. Ford aveva già annunciato nel 2022 che avrebbe chiuso lo stabilimento di Saarlouis alla fine del 2025. Audi sta ora mettendo Bruxelles sulla lista nera. Lo stesso destino potrebbe minacciare la Transparent Factory di Dresda, dove VW sta ora apertamente pensando a un futuro senza produzione di veicoli. L'ultima volta che una grande fabbrica di auto è stata chiusa in Germania è stato dieci anni fa: nel 2014, Opel ha chiuso il sito di Bochum.

In altri luoghi, la produzione viene almeno ridotta: Audi sta tagliando i costosi turni di notte a Ingolstadt e Neckarsulm, così come Volkswagen a Wolfsburg, Emden e Zwickau. Ciò comporta la perdita di un quarto della capacità. Il progetto di costruzione di una fabbrica elettrica aggiuntiva presso la sede di VW a Wolfsburg è stato cancellato. I piani per una nuova fabbrica di batterie presso il sito Opel di Kaiserslautern sono stati messi in standby.

Constantin Gall della società di audit e consulenza EY, however, does not want to speak of a general overcapacity. "There is some, but only locally - especially at the pure electric vehicle sites. 'Because the demand simply isn't coming in as expected.' In the case of combustion engines, it looks very different in some cases. There are still long delivery times for popular models in the premium segment. 'So we have everything, but no overcapacity.'"

Il passaggio all'elettrico potrebbe segnare la fine per alcuni siti di produzione tradizionali. Non ogni sito può essere adattato con uno sforzo ragionevole, secondo Gall. "Some old plants will simply have to be closed because it doesn't make sense to invest heavily there again." Moreover, most manufacturers can use the retrofit to further automate and increase output. "At the existing sites, you will probably be able to produce more. The result will be a decrease in the number of plants."

Nessuna crescita in vista

L'esperto di EY Gall non si aspetta un aumento significativo della domanda nei prossimi 24-36 mesi. "In the medium term, we will have excess capacity in the system."

La crescita a lungo termine in Europa sarà scarsa, aggiunge l'esperto del settore Bratzel. "The European market is essentially a saturated market. There will certainly not be a high increase in volume." Più di un ritorno al livello pre-Corona del 2019 è difficile da prevedere. "And it will likely stay at that level for the next ten years."

Bratzel non vede il rischio di chiusure mirate degli impianti di auto elettriche poco utilizzati. "That would be madness." Le capacità create ora saranno necessarie non appena la domanda di auto elettriche riprenderà. "You have to question whether you shouldn't just weather this critical market phase."

