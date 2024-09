La data prevista di entrata in vigore del nuovo regime amministrativo è l'ultimo trimestre di quest'anno.

20:17 Proiezione per la Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD è minimoSecondo le stime attuali della ZDF, la CDU in Sassonia è appena sopra l'AfD di soli 0,1 punti percentuali. I cristiano-democratici sono al 31,5%, mentre l'AfD, classificata come estremista dai servizi segreti interni, si attesta al 31,4%. In Turingia, l'AfD ha superato significativamente la CDU, come previsto. I Verdi sono attualmente al 5,1% in Sassonia, con incertezza sui loro seggi parlamentari. La Sinistra è prevista al 4,3%, con l'SPD al 7,6%, garantendo un posto nel parlamento regionale.

19:56 Il seggio diretto di Höcke incerto in TuringiaSecondo il conteggio della ZDF di 68 su 74 circoscrizioni, il candidato della CDU Christian Tischner guida con il 42,3%, superando il leader dell'AfD Björn Höcke al 40,4%. Se Tischner vince la maggioranza nella circoscrizione Greiz II, Höcke potrebbe perdere un mandato diretto, affidandosi invece a un seggio tramite la lista di stato, dove è in prima posizione. Tuttavia, se l'AfD ottiene un successo considerevole con i suoi candidati diretti, nessuno potrebbe passare attraverso la lista di stato.

19:50 Höcke sull'AfD: "La politica divisiva ha fallito"In Turingia, l'AfD ha ottenuto la posizione più forte nel parlamento regionale. "La politica divisiva ha fallito," ha dichiarato Höcke in un'intervista a ntv, definendo il risultato elettorale "storico". Ha discusso dei piani per la formazione del governo futuro.

19:42 Ramelow sul declino della Sinistra: "La CDU è stata la causa"Il presidente del governo della Turingia Bodo Ramelow attribuisce la "cannibalizzazione" della Sinistra a due fattori: "L'equivalenza costante della CDU tra AfD e Sinistra, utilizzando argomenti esclusivi contro di noi, sebbene fakticamente abbiamo collaborato in governo per cinque anni," ha spiegato Ramelow su ntv. Ha citato anche la previsione del BSW del 17% dei voti per l'AfD come un'altra ragione per il declino della Sinistra. Ramelow potrebbe comunque festeggiare l'alta affluenza alle urne.

19:26 Nouripour sull'AfD: "I miei pensieri sono con coloro che hanno paura"L'AfD sta ottenendo un sostegno significativo nelle elezioni statali della Sassonia e della Turingia, superando i partiti del semaforo. Il leader dei Verdi Omid Nouripour vede il risultato elettorale dell'AfD come un "punto di svolta" e un appello a difendere insieme la democrazia.

19:13 Ultima proiezione per la Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD si riduceL'ultima proiezione della ZDF mostra l'AfD che accorcia le distanze dalla CDU in Sassonia: i cristiano-democratici sono ora in testa con il 31,7%, seguiti da vicino dall'AfD con il 31,4% dei voti. Il BSW è al 11,4%, l'SPD al 7,8. I Verdi sarebbero più saldamente seduti nel parlamento regionale con il 5,5%, mentre la Sinistra non supererebbe la soglia del 5% con il 4,3%.

19:08 Wagenknecht punta a una coalizione con la CDU e possibilmente l'SPD in TuringiaIl leader del BSW Sahra Wagenknecht mira a formare una coalizione con la CDU, possibilmente anche con l'SPD, in Turingia. "Speriamo molto di poter formare un governo cooperativo con la CDU - possibilmente anche con l'SPD," ha detto su ARD. Dopo cinque anni di governo di minoranza, le persone desideravano un governo di maggioranza stabile leale nell'affrontare sfide concrete come "la carenza di insegnanti" in Turingia, ha richiesto il leader del BSW. Allo stesso tempo, le persone volevano un governo disposto a promuovere la pace, la diplomazia e prevenire il dispiegamento di missili USA in Germania, secondo Wagenknecht. Ha escluso qualsiasi coalizione con l'AfD in Turingia.

19:02 Ultima proiezione per la Turingia: l'AfD supera le aspettativeUna proiezione della ZDF per il risultato delle elezioni in Turingia rivela che l'AfD sta superando le aspettative. Secondo questa, gli estremisti di destra stanno ottenendo il 33,1% dei voti nello stato. La CDU è al 24,3%, mentre la Sinistra, che attualmente vanta il popolare e popolarmente eletto presidente del governo Bodo Ramelow, perde circa 8 punti percentuali e si attesta al 11,7%. L'SPD è al 6,6%, i Verdi al 4% dei voti.

**18:56 Göring-Eckardt: la vittoria dell'AfD è un "richiamo alla sveglia" in Germania"I membri del partito dei Verdi sono più turbati dal successo dell'AfD in Turingia che dal loro stesso partito nelle elezioni statali. Katrin Göring-Eckardt, co-portavoce del partito dei Verdi, vede il successo degli estremisti di destra come un "richiamo alla sveglia" per la Germania. Il leader del partito Omid Nouripour sente che il fallimento del suo partito è "minimo" rispetto all'AfD, che è diventata la forza più potente in un parlamento regionale.

18:48 Kretschmer sulla Sassonia: "Abbiamo ogni motivo per festeggiare"Michael Kretschmer, il presidente uscente della Sassonia, vede la CDU come fondamento della coalizione di governo. "Abbiamo ogni motivo per festeggiare," ha dichiarato alla celebrazione del suo partito. "Abbiamo superato cinque anni difficili," durante i quali il popolo della Sassonia ha fidato nella CDU e non ha fatto un voto di protesta. "Comprendiamo la delusione del popolo per ciò che accade a Berlino," ha aggiunto.

18:33 Leader dell'AfD: "Il nostro ruolo in Turingia e Sassonia"Alice Weidel, leader del partito federale dell'AfD, rivendica il ruolo del suo partito in Turingia e Sassonia. "In circostanze normali, seguendo le convenzioni del paese, il partito più forte - che è l'AfD - intraprende questa esplorazione," ha detto su ARD, riferendosi alla Turingia. "Il votante vuole che l'AfD faccia parte del governo. Noi comandiamo il 30 percento dei votanti in entrambi gli stati federali e un governo stabile non è nemmeno possibile senza di noi."

18:30 Segretario generale dell'SPD: "Abbiamo corso il rischio di essere espulsi dal parlamento regionale"Kevin Kühnert, segretario generale dell'SPD, ha riconosciuto i risultati deludenti del suo partito nelle elezioni della Turingia e della Sassonia. "Non è una notte da festeggiare per l'SPD," ha detto su ARD. Allo stesso tempo, il suo partito sta lottando da anni. "C'era un rischio legittimo che fossimo espulsi dai parlamenti regionali," ha detto Kühnert. "La lotta è necessaria, siamo essenziali." Sono necessari molti cambiamenti, ha dichiarato, compresa una maggiore comunicazione e l'ascolto dei votanti. Quando gli è stato chiesto del cancelliere Olaf Scholz, ha detto: "Dobbiamo spiegare collettivamente le nostre politiche."

18:23 Höcke celebra il risultato della Turingia come "trionfo storico"Björn Höcke, leader del gruppo parlamentare dell'AfD, vede il risultato della Turingia come "storico". L'AfD è il partito numero uno del popolo nello stato federale, "l'idea del firewall assurda deve cessare," ha detto su MDR. Il cambiamento arriverà solo attraverso l'AfD, ha dichiarato.

18:21 Chrupalla sulla Turingia: "Siamo alla pari con la CDU"Tino Chrupalla, leader del partito dell'AfD, vede il risultato del suo partito in Turingia come notevole, indicando un cambiamento in entrambi gli stati federali. L'AfD è ansiosa di discutere con tutti i partiti, ha detto su ZDF. In Sassonia, l'AfD è alla pari con la CDU e mira a governare per il bene della Sassonia.

18:17 Segretario generale della CDU: Nessuna coalizione con l'AfDIl segretario generale della CDU, Carsten Linnemann, ha escluso coalizioni con l'AfD in Turingia o Sassonia. "Siamo cristallini su questo," ha detto su ARD. La CDU creerà governi dal cuore del parlamento, ha dichiarato, esprimendo fiducia nel loro successo. La CDU è l'ultima sopravvissuta tra i partiti del popolo e il "baluardo," ha dichiarato, aggiungendo che i partiti del semaforo hanno subito conseguenze.

18:13 Proiezione per la Sassonia: CDU leggermente avanti all'AfD, BSW al 12 percento, i Verdi sull'orloLa prima proiezione per le elezioni statali della Sassonia mostra la CDU vincente con il 31,5 percento dei voti, appena avanti all'AfD con il 30 percento. Il BSW è la terza forza più forte con il 12 percento, mentre l'SPD mantiene un seggio nel parlamento regionale con l'8,5 percento. I Verdi sono a malapena in piedi con il 5,5 percento. La Sinistra è fuori con il 4 percento e l'FDP non è rappresentata nel nuovo parlamento.

18:10 Previsione per la Turingia: l'AfD guida sulla CDU, il BSW ottiene il 16 percentoLa previsione preliminare per le elezioni statali della Turingia suggerisce che l'AfD guida come partito più forte. L'SPD supera la soglia del 5 percento, mentre i Verdi e l'FDP non ce la fanno. In Sassonia, il BSW ottiene un risultato a due cifre dal nulla. La CDU è appena avanti all'AfD. Secondo la previsione, la Sinistra e l'FDP non sarebbero presenti nel parlamento regionale, mentre i Verdi sopravvivrebbero.

18:01 L'AfD guida in Turingia, il BSW ottiene due cifre in SassoniaI primi risultati seguenti le elezioni statali della Turingia indicano l'AfD come partito guida. L'SPD supera la barra del 5 percento, mentre i Verdi e l'FDP non ce la fanno. In Sassonia, il BSW ottiene un risultato a due cifre da zero. La CDU è appena avanti all'AfD. Sulla base dei risultati, la Sinistra e l'FDP non sarebbero presenti nel parlamento regionale, mentre i Verdi persistono.

17:18 Il posto di Höcke nel parlamento di Turingia è incertoIl leader della fazione AfD in Turingia, Björn Höcke, potrebbe non ottenere un seggio nel futuro parlamento statale. I suoi colleghi di partito potrebbero sfidare la sua posizione. Molti candidati AfD in diverse circoscrizioni hanno buone possibilità di vincere i mandati diretti. A differenza di Höcke, che affronta una forte concorrenza dal candidato CDU Christian Tischner nella sua circoscrizione di Greiz II. Se Tischner vince e l'AfD vince più mandati diretti di quanto consentito dai risultati della seconda votazione, nessuno potrà entrare attraverso l'elenco statale, nemmeno la persona in cima alla lista, che è la posizione di Höcke. In una simile situazione, l'AfD potrebbe trattare con un candidato diretto di successo per rinunciare al loro seggio nel parlamento statale, consentendo a Höcke di rivendicare il suo mandato.

16:48 L'AfD in Turingia pianifica una celebrazione senza mediaC'è una alta probabilità che la celebrazione delle elezioni dell'AfD in Turingia non riceverà copertura mediatica. Il partito, classificato come estremista di destra dall'agenzia per la sicurezza interna, ha tentato di escludere diversi media, ma il tribunale ha proibito questo atto. Di conseguenza, il partito statale ha vietato a tutti i media, citando difficoltà organizzative e sostenendo che il luogo dell'evento non aveva spazio sufficiente per tutto il personale dei media che aveva richiesto l'accredito.

16:29 Il 25% ha votato per posta in SassoniaPer le "elezioni cruciali" per lo stato di Sassonia, il governo Kretschmer ha dichiarato che circa il 25% degli elettori ha già votato per posta. Il supervisore delle elezioni si aspetta che il 24,6% degli elettori voti per posta. La partecipazione degli elettori era leggermente più alta rispetto al 2019 nel primo pomeriggio.

15:52 Höcke vota in una Lada - Ramelow con la moglieIl leader di stato AfD della Turingia e candidato principale, Björn Höcke, ha votato al mattino. Ha raggiunto il suo seggio elettorale a Bornhagen nel distretto di Eichsfeld, a bordo di una Lada Niva, un veicolo fuoristrada di produzione russa. Il presidente del governo Bodo Ramelow ha votato a Erfurt, accompagnato dalla moglie Germana Alberti dalla Hofe. Ramelow, 68 anni, è alla guida del governo della Turingia dal 2014, alla guida di una coalizione di minoranza più di recente.

15:40 La partecipazione degli elettori è più alta delle elezioni precedentiIn Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00, un aumento di più di due punti rispetto alle elezioni cinque anni fa. I votanti per posta non sono ancora inclusi in queste figure, secondo il commissario elettorale statale. In Sassonia, la partecipazione era del 35,4% nel primo pomeriggio, leggermente più alta del 2019, ma il commissario elettorale si aspetta molti più votanti per posta rispetto al 2019. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

15:13 Kretschmer spera che i partiti della coalizione entrino nel parlamento statale

14:40 Preoccupazioni maggiori per gli elettori di Sassonia e TuringiaUn importante sondaggio suggerisce che circa il 33% degli elettori in Sassonia e Turingia pianifica di votare per l'AfD nelle elezioni del 1° settembre. Il sondaggio fornisce informazioni sulle principali preoccupazioni e problemi della popolazione. La migrazione è solo una di loro.

14:13 Höcke lascia il seggio elettorale velocementeIl candidato principale dell'AfD in Turingia, Björn Höcke, ha votato a mezzogiorno. Non si è trattenuto al seggio elettorale di Bornhagen e non ha parlato con i giornalisti sul posto. In precedenza, Höcke aveva sempre perso contro il candidato CDU nella sua circoscrizione di Eichsfeld, motivo per cui ha deciso di passare alla circoscrizione di Greiz. Tuttavia, corre anche il rischio di essere sconfitto lì.

13:50 La partecipazione degli elettori in Turingia simile al 2019 a mezzogiornoIn Turingia, la partecipazione degli elettori è simile alle precedenti elezioni parlamentari. Secondo il commissario elettorale statale, circa il 32% degli elettori aveva votato nei seggi elettorali alle 12:00. I votanti per posta non sono inclusi in queste figure. Nel 2019, la partecipazione era del 31,2% a quell'ora. L'interesse per le elezioni statali è più alto di quelle europee e locali tenutesi quest'anno. A giugno, la partecipazione degli elettori a quell'ora era del 24,3%.

13:29 Si prevede una alta partecipazione degli elettori in SassoniaIn Sassonia, si prevede una alta partecipazione degli elettori. Alle 12:00, il 25,8% degli elettori aveva votato, come ha riferito l'Ufficio statistico di stato a Kamenz. Nelle precedenti elezioni statali del 2019, la percentuale era del 26,2% alla stessa ora. I votanti per posta non sono ancora inclusi nei dati preliminari. Si prevede che il 24,6% degli elettori voterà per posta, rispetto al 16,9% del 2019. Il commissario elettorale statale ha riferito che le elezioni si sono svolte senza interruzioni al mattino.

13:11 I risultati delle elezioni potrebbero influenzare la coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia sono ancora in sospeso. Se l'SPD non otterrà un seggio nel parlamento statale, sarebbe "quasi già un terremoto", secondo il politologo Albrecht von Lucke, che discute delle elezioni e delle loro possibili conseguenze.

12:44 La polizia indaga su una minaccia al seggio elettorale

12:15 Correctiv Avverte della Diffusione di Fake News

Il network di ricerca Correctiv lancia un avvertimento contro una vecchia menzogna che sta circolando nuovamente. Sostiene che segnare la scheda impedisca la manipolazione del voto. Tuttavia, l'ufficio del Presidente federale ha informato Correctiv: "La scheda non deve essere segnata dal votante. Il segno del votante compromette il segreto del voto, rendendo la scheda intera nulla."

11:51 Voigt Si Aspetta "Relazioni di Maggioranza Stabili"

Il candidato principale della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha votato e ha espresso la speranza che "molti uomini e donne della Turingia si rechino alle urne e esercitino il loro diritto di plasmare il futuro del loro paese," ha dichiarato durante il suo voto a Jena. Ha anche augurato "relazioni di maggioranza stabili" per permettere allo stato di progredire nuovamente.

11:25 Sonneberg Registra Aumento di Aggressioni di Destra

Sonneberg è diventato il primo distretto in Germania gestito da un politico dell'AfD. Tuttavia, le persone impegnate hanno riferito di essere state sottoposte a minacce massicce da allora, costringendo molti a lasciare i loro lavori. Inoltre, si dice che il numero di attacchi di destra sia aumentato di quattro volte in un anno. Gli esperti vedono un legame tra l'amministratore distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer Parla al Seggio

Il Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, ha definito le elezioni statali "probabilmente le più importanti degli ultimi 34 anni". Durante il suo voto a Dresda, ha espresso gratitudine a molte persone che "hanno votato diversamente" in passato ma hanno ora scelto la "forza dominante del centro borghese", specificamente l'Unione Sassone. "Questa comprensione ci darà la possibilità di formare un governo che serva questa terra", ha concluso Kretschmer. Negli ultimi sondaggi, il suo CDU è in una corsa serrata con l'AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Non in Ballotta"

Il Ministro Presidente della Turingia, Bodo Ramelow, ha considerato il giorno delle elezioni "una festa della democrazia" nonostante il rischio di non essere rieletto. In un'intervista a ntv, il politico del partito della Sinistra ha spiegato perché non promuove un governo di minoranza e perché dubita della competenza del BSW.

09:59 "Scomodo con la Storia" - Storico Critica la Data delle Elezioni

Lo storico Peter Oliver Loew ha criticato la data delle elezioni statali in Sassonia e Turingia per il 85° anniversario dell'invasione tedesca della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia pensato che fosse una buona idea tenere le elezioni il 1° settembre aveva un sentimento scomodo riguardo alla storia", ha dichiarato il direttore dell'Istituto tedesco-polacco alla rete editoriale Germania (RND). Riguardo all'AfD, etichettata come "sicuramente estremista di destra" dai servizi di sicurezza interni in entrambi gli stati, Loew ha dichiarato: "Questo può portare a negative associazioni se un partito le cui relazioni con l'era nazista non sono affatto chiare vince anche a Dresda ed Erfurt."

09:30 "Elezioni Cruciali": Tutti i Dati per le Elezioni della Sassonia

Oggi, oltre 3,3 milioni di elettori della Sassonia decideranno quale partito plasmerà il corso politico del futuro parlamento statale di Dresda. Il CDU potrebbe perdere la sua posizione come partito più forte nello stato per la prima volta dal 1990. Il Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, ha descritto la situazione come "elezioni cruciali". "Si tratta di tutto."

09:05 Kretschmer Accusa la Coalizione del Segnale di "Chiusura Caotica Vicina alle Elezioni"

Il giorno delle elezioni è arrivato nella Sassonia e la domanda è: il Ministro Presidente Michael Kretschmer continuerà la striscia vincente del CDU nello stato? In un'intervista a ntv, ha discusso la sua posizione sulla questione dei rifugiati, il governo del segnale e la guerra in Ucraina.

08:46 Tutti i Dati per le Elezioni in Turingia

Il giorno della decisione è arrivato: al centro della Germania, si tratta di quale partito governerà lo stato federale con i suoi circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi cinque anni. L'AfD con il candidato principale Björn Höcke diventerà il partito più forte nella Turingia?

08:24 Come l'AfD Potrebbe Minacciare la Democrazia

I sondaggi mostrano: l'AfD è attesa per aumentare significativamente la sua influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Per le istituzioni democratiche, questo è pericoloso, come un gruppo di ricerca ha sottolineato. Perché lo stato di diritto non è così robusto come molti credono.

8:00 AM: Sezioni elettorali aperte in Turingia e SassoniaOggi vengono eletti due nuovi parlamenti regionali in Turingia e Sassonia. Alle urne, l'AfD è in netto vantaggio in Turingia. In Sassonia, la CDU, guidata dal capo regionale Michael Kretschmer, e l'AfD sono testa a testa. Le previsioni saranno rese note dopo la chiusura delle sezioni elettorali alle 18.00. Queste elezioni negli stati federali orientali della Germania fungono da indicatore per la coalizione del semaforo a Berlino.

Il governo di coalizione attuale della Turingia, guidato dal presidente del Ministero Bodo Ramelow della Sinistra, non ha una maggioranza nei sondaggi. Dopo le elezioni, potrebbe emergere una coalizione di CDU, alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD. In Sassonia, non è chiaro se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi conserverà la sua maggioranza. Kretschmer considera la formazione di un'alleanza con la BSW. Il rischio per la Sinistra di essere esclusa dal parlamento in Sassonia è alto. Un destino simile potrebbe toccare ai Verdi e al FDP in Turingia.

La Commissione ha classificato l'AfD come estremista in Germania. Attualmente, l'AfD è in testa nelle proiezioni elettorali dello stato della Turingia.

