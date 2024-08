- La data del suo ritorno su VOX e' fissata.

Anche anni dopo, molti gatti smarriti hanno ritrovato la strada di casa - perché non dovrebbe essere diverso per il gatto televisivo più famoso della Germania? Come VOX ha già annunciato a metà giugno di quest'anno come parte di un'ampia anteprima per la stagione 2024/25, Daniela Katzenberger (37) avrà un sequel del suo ultimo docu-reality, andato in onda su RTL. Inizialmente, si è detto che questo sarebbe accaduto più tardi quest'anno. Ma ora, il gatto è fuori dal sacco: inizia già il 6 settembre, ovvero tra poco più di un mese.

Sotto il semplice titolo "Daniela Katzenberger", concederà allora uno sguardo sulla sua frenetica vita familiare in prime time alle 20:15 e aprirà addirittura con un doppio episodio. Gli abbonati di RTL+ possono vedere gli episodi una settimana prima.

Stando a quanto dichiarato dal canale, Katzenberger spiegherà nel docu, tra le altre cose, perché ora si sente come una nonna a causa di un particolare arricchimento familiare. Rivelerà che suo marito, Lucas Cordalis (57), vorrebbe vederla con qualche chilo in più, e si lamenterà del fatto che sua figlia Sophia si sta allontanando dal colore preferito della famiglia, il rosa.

Inoltre, un importante incontro è stato ripreso dalle telecamere: per il suo compleanno, la madre Iris Klein (57) ha presentato il suo fidanzato Stefan a sua figlia Daniela, che non aveva ancora incontrato. L'ha subito nominato come futuro patrigno, spiegando cosa significa far parte del clan Katzenberger/Klein: "Non è facile con noi. Non sposiamo solo la famiglia, sposiamo anche il pubblico, i paparazzi e l equipaggio delle telecamere."

Ritorno Speciale

La carriera di Katzenberger è iniziata molti anni fa su VOX - e già allora con un docu-reality chiamato "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch". Nel 2009, la now 37-year-old è stata accompagnata nel suo percorso per diventare un modello internazionale "Playboy". Esattamente 15 anni dopo, sarà nuovamente accompagnata a Los Angeles e davanti alla villa di Playboy nei nuovi episodi su VOX. Questo fatto fa riflettere Katzenberger: "Cosa potrebbe essere diventato di me? Potrei essere un coniglio disoccupato senza un uomo o un figlio?"

Dopo "Auf und davon", è stata vista nel formato "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer", seguendola mentre apriva un caffè a Mallorca. Nel 2010, ha finalmente ottenuto la sua soap personale su VOX: "Daniela Katzenberger - natürlich blond".

Nel 2015, Katzenberger è passata al canale RTLzwei, dove la sua fondazione familiare con Lucas Cordalis è stata ampiamente esplorata. Ciò includeva diverse forme del suo docu-reality, come "Mit Lucas im Babyglück" (2015), "Mit Lucas im Hochzeitsfieber" (2016), "Mit Lucas im Weihnachtsfieber" (2016) e "Daniela und Lucas - Der erste Hochzeitstag" (2017). L'ultima spin-off di questa serie è stato "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca".

