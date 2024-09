La danzatrice di fama internazionale Michaela Mabinty DePrince, della Sierra Leone, protagonista del video musicale di Beyoncé, muore all'età di 29 anni.

La sua vita è stata un inno alla grazia, alla passione e alla resilienza, lasciando un'impronta indelebile in noi grazie alla sua dedizione all'arte, alle opere di carità e al coraggio nel superare ostacoli apparentemente insormontabili. È così che il post ha dichiarato.

Si è erta a simbolo di rinascita per molte persone, dimostrando che, nonostante le avversità, la radiosità e la grandezza possono emergere dalle tenebre più oscure.

Non è stata rivelata la causa del decesso. Sua sorella Mia ha espresso la sua shock e profonda tristezza.

DePrince ha fatto storia come la più giovane ballerina principale del Dance Theatre of Harlem e ha poi ballato con il Dutch National Ballet e il Boston Ballet, dove ha ricoperto il ruolo di seconda solista.

Il suo talento ha guadagnato riconoscimento più ampio con un cameo in ‘Lemonade’, il video che accompagnava l’album omonimo di Beyoncé. DePrince ha confessato al WSJ di aver pensato che fosse uno scherzo quando aveva sentito che Beyoncé voleva lei per il video, che a sua volta ha detto a DePrince che era un 'onore' averla come protagonista.

Nata durante il conflitto cruento in Sierra Leone e trasferita in un orfanotrofio dopo la morte dei suoi genitori biologici - il padre ucciso dai ribelli e la madre morta di fame - la sua infanzia è stata segnata dalle atrocità della guerra.

All'orfanotrofio, è stata soprannominata "la figlia del diavolo" e ha subito maltrattamenti da parte dei custodi dell'orfanotrofio a causa della sua vitiligine - una condizione della pelle che provoca chiazze chiare. Ha assistito all'omicidio di uno dei suoi insegnanti da parte dei ribelli e ha subito ferite da un ragazzo mentre cercava di proteggersi.

“I ho una cicatrice da quell’episodio e fu un blackout dopo quell’episodio - non ho idea di come abbia fatto a sopravvivere, fu terrificante”, ha confessato DePrince in un’intervista del 2012 con CNN.

Nata Mabinty Bangura, DePrince ha visto per la prima volta una ballerina sulla copertina di una rivista fuori dall’orfanotrofio quando aveva solo tre anni.

“I rimasi semplicemente rapita da questa persona, dalla sua bellezza eterea e dal costume sfarzoso che indossava”, ha detto DePrince. Anche se non aveva idea di cosa fosse il balletto, ha conservato la copertina della rivista e ha desiderato diventare così felice come la ballerina nella foto.

Presto dopo, DePrince è stata adottata da una coppia del New Jersey e ha intrapreso una nuova vita negli Stati Uniti. La sua famiglia ha incoraggiato il suo amore per il balletto e l’ha iscritta a lezioni.

“Dalle umili origini in Africa, condividendo un materasso all’orfanotrofio, Michaela (Mabinty) e io recitavamo i nostri spettacoli di musical e di balletto”, ha scritto sua sorella Mia, anche lei nata in Sierra Leone e adottata dalla stessa famiglia, in una dichiarazione.

DePrince ha poi ottenuto una borsa di studio per il programma estivo dell'American Ballet Theater e un'altra per il Youth America Grand Prix, la più grande competizione di balletto del mondo.

Non è stato un viaggio senza pregiudizi. Come ragazza nera in un mondo di balletto prevalentemente bianco, ha considerato l’idea di rinunciare a 10 anni quando un’insegnante ha dichiarato che il suo talento non valeva l’investimento.

Ma il suo desiderio è rimasto forte. “Sono determinata a cambiare la percezione delle ballerine nere, che possiamo diventare ballerine delicate, che possiamo essere ballerine”, ha detto a CNN a 17 anni.

“Superando la convinzione che ‘il mondo non è pronto per le ballerine nere’ o che ‘le ballerine nere non valgono l’investimento’, è rimasta salda, concentrata e ha continuato a fare progressi”, ha scritto la ballerina Misty Copeland in un tributo pubblicato sui social media. “Michaela aveva ancora molto da offrire”, ha concluso.

Nel 2014, DePrince ha co-scritto una memoir sulla sua vita con sua madre adottiva, intitolato ‘Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina’ e ha assunto il ruolo di ambasciatrice per War Child Holland, promuovendo il benessere e la salute mentale dei bambini in zone di conflitto.

“Questo lavoro aveva un posto speciale nel suo cuore”, ha scritto la sua famiglia nella loro dichiarazione, invitando contributi all'organizzazione in sua memoria.

L’impatto di DePrince si è esteso oltre il mondo della danza, ispirando molte persone con la sua storia di resilienza e trionfo sulle avversità. La sua memoir, 'Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina', ha servito come testimonianza della sua forza e determinazione.

La notizia del decesso di DePrince ha lasciato un vuoto enorme nel mondo della danza, così come nei cuori dei suoi cari e ammiratori in tutto il mondo.

