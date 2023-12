La storia in primo piano

La danza dei volantini: Acrobazie con il palo che sfidano la morte

Un rituale ad alta quota in Messico risale a secoli fa

Il fotografo Kike Arnal ha documentato l'impressionante cerimonia

Un uomo, noto come il caporal, si trova al centro su una piccola piattaforma di legno e suona il flauto e il tamburo. Non c'è nulla che lo sostenga. Non ci sono reti di sicurezza per afferrarlo. Basta un passo falso e l'uomo cade a terra.

Gli altri quattro partecipanti si posizionano intorno a lui. Sospesi da corde, si lanciano dalla cima del palo, contorcendosi come acrobati. Come uccelli che si librano nell'aria, compiono una spirale maestosa per 13 volte mentre scendono alla base del palo.

Sono i "voladores" e questa è la loro danza.

La Danza dei Voladores è una tradizione secolare. Un tempo praticata dalle popolazioni indigene di Messico, Guatemala, Nicaragua e El Salvador come modo per entrare in contatto con le loro divinità, la tradizione è andata parzialmente persa dopo la conquista spagnola.

Oggi la danza è solitamente associata al popolo Totonac nella città messicana di Papantla, dove persone da tutto il mondo vengono ad assistere all'impressionante cerimonia. Ma anche nei villaggi di Puebla, in Messico, i Nahua mantengono viva la tradizione.

Kike Arnal, un fotografo di Oakland, California, ha iniziato a seguire i voladores Nahua nel 2010. Ha visitato circa 20 villaggi nella regione della Sierra Norte, documentando il significato che la danza ha ancora in queste comunità.

"Quello che ho cercato di fare con la mia fotografia è stato salvare ciò che veniva ancora fatto in un modo antico, più legato al loro passato", ha detto Arnal.

Una miscela di credenze

I Nahua conservano ancora alcune delle origini del rituale, ma lo hanno adattato alle loro credenze cattoliche. Mentre gli abiti tradizionali indossati dai voladores rappresentavano simboli importanti per le loro divinità, i costumi moderni hanno eliminato il simbolismo pagano proibito dai conquistatori spagnoli. Inoltre, sebbene alle donne non fosse tradizionalmente permesso di partecipare alla cerimonia, a Puebla spesso svolgono il ruolo di voladores e persino di caporal.

Invece di commemorare varie divinità, i Nahua eseguono la danza solo nelle festività che ricordano il santo patrono di una determinata città. La danza inizia nella chiesa della città, con i voladores che presentano offerte al loro santo.

"La motivazione è più che altro la fede, la dedizione, il legame con le loro credenze religiose", ha detto Arnal.

Come si svolge

La preparazione del ballo è un impegno enorme per l'intera comunità. Decine di volontari si danno da fare per abbattere un albero e innalzarlo per usarlo come palo per la cerimonia. Arnal ritrae questi sforzi in molte delle sue fotografie.

Una foto mostra un uomo che misura un albero con le braccia, per capire se può essere usato per il palo. Un'altra mostra i volontari sconvolti dopo aver scoperto che un albero che avevano tagliato era incrinato e quindi inutilizzabile per la danza. Un'altra mostra un uomo che si arrampica sull'albero per raccoglierlo, una parte importante della tradizione.

"L'acrobazia della danza è assolutamente strabiliante e bellissima, ma ciò che mi stupisce di più è che la danza è solo una parte dell'intero processo", ha detto Arnal. "Fanno uno sforzo enorme per portare l'albero in alto e lo preparano con le corde. Dopo giorni di lavoro, fanno la danza. Tutto lo sforzo che fanno, solo per ballare un giorno".

Kike Arnal è un fotografo venezuelano che vive a Oakland, in California. È possibile seguirlo su Tumblr.

