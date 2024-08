La Danimarca propone di consentire ai ragazzi di 17 anni di guidare autonomamente i veicoli.

Per migliorare la vita quotidiana delle famiglie che vivono in zone rurali, l'amministrazione danese promuove alcune modifiche nel settore dei trasporti. La riforma proposta consentirebbe ai 17enni di guidare da soli, ma con alcune limitazioni.

I 17enni con patente valida potrebbero presto circolare da soli durante le ore diurne, secondo il piano di miglioramento della vita rurale del governo di Mette Frederiksen. L'idea è che questi 17enni possano guidare senza un accompagnatore adulto tra le 5 del mattino e le 8 di sera.

Questo cambiamento darebbe loro l'indipendenza per recarsi al lavoro, a scuola o per attività ricreative, semplificando potenzialmente la vita delle famiglie, secondo il ministro Morten Dahlin, responsabile delle questioni relative alle città e alle aree rurali.

Vietato l'alcol per i neopatentati

Contemporaneamente, viene proposto un rigido divieto di alcol per i neopatentati nei primi tre anni di guida, dopo il conseguimento della patente. Attualmente, il limite è di 0,5 per mille, indipendentemente dall'esperienza del conducente.

Proprio come in Germania, attualmente è consentito ai 17enni in Danimarca di guidare se accompagnati da un adulto esperto. Questa regola, in vigore dal 2017 nel vicino nord della Danimarca e in Germania stessa, ha l'obiettivo di aiutare i neopatentati ad acquisire esperienza di guida e familiarità con il volante.

Tuttavia, il Consiglio per la Sicurezza Stradale (Rådet for Sikker Trafik) esprime preoccupazione per questa iniziativa, prevedendo che potrebbe comportare un aumento dei decessi e degli infortuni sulle strade danesi.

La nuova legge, che consente ai 17enni di guidare da soli, include un rigido divieto di alcol per i primi tre anni di guida. Questo è in contrasto con la precedente regola, in cui i 17enni potevano guidare sotto la supervisione di un adulto.

Questo rigido divieto di alcol è inteso a garantire la sicurezza dei neopatentati mentre si adattano alla loro nuova libertà sulla strada.

Leggi anche: