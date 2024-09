La Danimarca distribuisce notevoli fondi di assistenza militare e sfrutta le risorse finanziarie russe congelate.

19:58 Gestione russa della centrale nucleare di Zaporizhzhia accusa l'Ucraina di aver attaccato una sottostazione vicina

La direzione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, sostiene che le forze ucraine hanno attaccato una sottostazione vicina, distruggendo un trasformatore. In un annuncio su Telegram, si afferma che il fuoco dell'artiglieria ha colpito un trasformatore alla sottostazione "Raduga" nel centro della città di Enerhodar, nel sud-est dell'Ucraina, come riportato da Reuters. L'incidente viene descritto come "un altro atto di terrorismo mirato a destabilizzare la situazione nella zona residenziale intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia". È stata condivisa anche una foto di fumo che sale dal tetto di un edificio. I resoconti indicano che l'approvvigionamento di energia per Enerhodar è rimasto inalterato. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa con sei reattori, è stata occupata dalle forze russe dal febbraio 2022. Entrambe le fazioni si accusano spesso a vicenda di aver attaccato o pianificato un attacco alla centrale.

20:31 La Norvegia valuta l'erezione di una recinzione lungo il confine con la Russia

La Norvegia potrebbe erigere una recinzione lungo il suo confine con la Russia, come suggerito dal ministro della Giustizia Emilie Enger Mehl. "Una recinzione di confine è allettante perché scoraggia e include anche sensori e tecnologia per rilevare quando le persone si muovono vicino al confine", ha detto Mehl a NRK in un'intervista. L'amministrazione norvegese sta attualmente valutando diverse misure di sicurezza lungo i 198 chilometri di confine, come l'aumento del personale di frontiera o il rafforzamento del monitoraggio, oltre all'erezione di una recinzione. Mehl ha visitato la Finlandia in estate per osservare come il paese aveva rafforzato il suo confine di 1.340 chilometri con la Russia. La Finlandia ha chiuso tutti i valichi di frontiera con la Russia alla fine del 2023 dopo l'ingresso di oltre 1.300 migranti da paesi terzi senza documenti sufficienti in un periodo di tre mesi. La Finlandia accusa la Russia di "guerra ibrida".

17:21 La Danimarca autorizza un pacchetto aggiuntivo di aiuti militari per l'Ucraina

La Danimarca ha autorizzato un pacchetto aggiuntivo di aiuti militari per l'Ucraina, del valore di 1,3 miliardi di corone danesi (circa 174 milioni di euro), per fornire armi e attrezzature militari prodotte in Ucraina per l'uso sul campo, come dichiarato dal Ministero della Difesa danese. Il finanziamento comprenderà anche l'allocazione di asset russi congelati. Inoltre, il governo di Copenaghen ha annunciato piani per creare un hub congiunto danese-ucraino per l'industria della difesa a Kyiv, favorendo nuove partnership nel settore della difesa, come indicato dal Ministero danese dell'Industria e della Crescita. "Le guerre non si vincono solo sul campo di battaglia, ma anche nell'industria", rivela il ministro Morten Bødskov.

19:25 Zelensky: Putin è riluttante ad utilizzare armi nucleari a causa del suo "affetto per la sua vita"

Il presidente Volodymyr Zelensky esprime dubbi sui persistenti minacce nucleari del presidente russo Vladimir Putin. Putin è probabilmente molto riluttante a utilizzare armi nucleari, afferma il presidente ucraino in un'intervista a Fox News. "Nessuno può comprendere i suoi pensieri", dice Zelensky nell'intervista, in programma per la pubblicazione sul canale YouTube ufficiale del presidente più tardi oggi. "Potrebbe utilizzare armi nucleari contro qualsiasi nazione in qualsiasi momento - o non farlo". Tuttavia, non crede che Putin opterà per un'azione del genere.

18:59 Intensi bombardamenti di artiglieria e attacchi aerei russi causano turbamento sui fronti dell'Ucraina orientale

Intensi scontri di artiglieria e attacchi aerei russi, compresi i bombardamenti con bombe plananti, hanno turbato i fronti nell'Ucraina orientale. Circa 20 insediamenti vicino a Sumy e Kharkiv sono stati bombardati dall'artiglieria russa, secondo l'aggiornamento notturno dello Stato Maggiore a Kyiv. Nuovi attacchi russi alle linee di difesa ucraine sono stati segnalati dai punti caldi around Donbass. Sono stati respinti tredici attacchi vicino a Pokrovsk e seventeen avanzate russe sono state fermate vicino a Kurachove. Le informazioni rimangono non verificate. Combattimenti altrettanto intensi sono stati segnalati nelle vicinanze di Vuhledar. Gli esperti militari ucraini temono che la piccola città nella parte meridionale del Donbass potrebbe presto cadere in mano alle forze russe.

18:21 L'Ucraina conferma un attacco con droni su larga scala contro un deposito di munizioni a Volgograd

L'Ucraina sembra aver attaccato un deposito di munizioni russo nella regione meridionale di Volgograd con più di 100 droni, secondo il proprio esercito. Il deposito militare di Kotluban è stato preso di mira, con incendi e detonazione di munizioni osservati sul sito, ha dichiarato l'esercito ucraino su Telegram. Un rappresentante del settore della difesa ucraino ha annunciato che 120 droni ucraini hanno volato per più di 600 chilometri per attaccare il deposito di armi, danneggiando "magazzini di munizioni e missili, con conseguente esaurimento delle munizioni per le unità dell'esercito di occupazione russo". La Russia non ha ancora riconosciuto l'attacco.

17:42 Baerbock: Armi a lungo raggio cruciali per sconfiggere la cintura di mine dell'UcrainaLa Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ritiene che l'Ucraina dovrebbe utilizzare armi a lungo raggio per la propria difesa: "Ho sempre sottolineato che sono essenziali, soprattutto per superare il campo minato nell'est dell'Ucraina", afferma la politica dei Verdi in ARD. Chiamata a sapere se la Germania fornirà ulteriori armi in futuro, risponde: "Ho espresso la mia posizione, il Cancelliere Olaf Scholz ha un'opinione opposta. In una coalizione, quando non riusciamo a concordare, non possiamo procedere. È quello che fanno gli americani, i britannici e i francesi". Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky spinge per l'accettazione di armi occidentali che possono colpire i bersagli a centinaia di chilometri oltre il confine con la Russia. Ciò consentirebbe, ad esempio, ai bombardieri di attaccare le loro basi. Gli Stati Uniti dovrebbero autorizzare l'uso dei missili ATACMS, mentre la Gran Bretagna dovrebbe autorizzare l'uso dei missili da crociera Storm Shadow. I missili da crociera Taurus della Germania potrebbero raggiungere Mosca, a differenza di armi comparabili dalla Gran Bretagna o dalla Francia.

17:08 Circa 500 Ricercatori Implicati nella Cessazione della Collaborazione di CERN con la RussiaCirca 500 ricercatori affiliati a istituzioni russe saranno interessati dalla prossima interruzione della collaborazione di CERN con la Russia, secondo l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN). Questi scienziati dovranno interrompere le loro collaborazioni con la scadenza del contratto il 30 novembre, conferma un portavoce di CERN, confermando i resoconti dei media. CERN ha deciso di interrompere la cooperazione con la Russia e il suo alleato Bielorussia nel giugno 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina, una decisione che ha confermato a dicembre 2023. L'accordo attuale con la Bielorussia era già scaduto alla fine di giugno 2024, interessando 15 scienziati bielorussi, secondo il portavoce di CERN. La fine della cooperazione con la Russia comporta anche la perdita di un importante contributore finanziario: Mosca contribuisce attualmente circa il 4,5% del bilancio di CERN. Tuttavia, si prevede che gli altri stati membri copriranno questo vuoto.

16:22 Rapporto: Navalny Si è Lamentato di Forti Dolori Addominali - Documenti Suggeriscono AvvelenamentoSecondo le autorità russe, Alexey Navalny è morto per cause naturali a febbraio di quest'anno. I sostenitori di Navalny e numerosi politici occidentali accusano la leadership russa e il Presidente Vladimir Putin della morte di Navalny. Un nuovo rapporto sostiene questa teoria: secondo quanto riferito da "The Insider" citando documenti ufficiali, le autorità russe avrebbero omesso i sintomi che Navalny ha mostrato poco prima della sua morte in prigione. Secondo il rapporto, Navalny si è lamentato di forti dolori addominali e ha vomitato automaticamente il contenuto del suo stomaco. Ha anche avuto crampi e alla fine ha perso conoscenza. La causa ufficiale del decesso, un disturbo del ritmo cardiaco, non spiega questi sintomi, scrive il medium. I medici consultati hanno suggerito che questi sono segni tipici di avvelenamento. Navalny era stato avvelenato con l'agente nervino Novichok nel 2020 e aveva rischiato la morte.

15:50 Truppe Russe Respingono Sei Tentativi di Infiltrazione Ucraini a KurskLe forze russe hanno apparentemente respinto sei nuovi tentativi di infiltrazione ucraini nella regione occidentale di Kursk, secondo il Ministero della Difesa di Mosca. Come riferito dall'agenzia di stampa Reuters, il ministero ha dichiarato in un post su Telegram che le sue forze, con il supporto di aerei e artiglieria, hanno respinto i tentativi di entrare nella regione vicino al villaggio di Novy Put, a circa 79 chilometri a ovest di Sudzha. Il ministero afferma che 50 soldati ucraini sono stati uccisi o feriti e un carro armato e quattro veicoli da combattimento corazzati, nonché un'auto, sono stati distrutti. Questi reclami non possono essere verificati in modo indipendente.

15:25 Immagini dei Danni: Russia Lancia 13 Raid Aerei su ZaporizhzhiaLa città ucraina di Zaporizhzhia è sotto attacchi aerei. Almeno 13 persone sono rimaste ferite, con edifici residenziali che crollano in alcune aree. Ci sono incendi in numerosi edifici. Il servizio di soccorso ucraino riferisce che dieci case private sono state danneggiate.

14:28 L'Esercito Tedesco Si Prepara per il Peggiore Scenario - Possibile Guerra Convenzionale in Europa nei Prossimi Cinque AnniDopo la conclusione dell'esercizio "Red Storm Alpha", l'esercito tedesco ha annunciato un proseguimento l'anno prossimo, che si chiamerà "Red Storm Bravo". Il manovra di tre giorni, che si è conclusa sabato nel porto di Amburgo, è stata soddisfacente per il comando regionale. "Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi di addestramento sia nel comando postazione che con la 2ª Compagnia di Difesa Territoriale", spiega il capo di stato maggiore, il tenente colonnello Jörn Plischke. L'obiettivo dell'esercizio era proteggere le infrastrutture critiche, mantenere una visione operativa comune a tutti i livelli e comunicare rapidamente e in modo sicuro con tutti i partecipanti. Date l'attacco della Russia all'Ucraina, una guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni è possibile, si afferma. La NATO vuole contrastarla insieme, richiedendo un rapido dispiegamento di truppe alleate dall'ovest all'est. "La Germania, per la sua posizione geostrategica, ha il ruolo di un hub. Pertanto, l'organizzazione dei trasporti militari via ferrovia, strada o aria, l'approvvigionamento di cibo, letti o carburante, o la sicurezza di intere colonne di veicoli deve essere praticato per scoraggiare in modo credibile", spiega l'esercito tedesco.

22:27 Londra: Depositi di munizioni russe subiscono le perdite più pesanti a causa degli attacchi dei droniSecondo una valutazione britannica, gli attacchi dei droni ucraini potrebbero aver causato le perdite più pesanti alle scorte di munizioni russe da quando è iniziata la guerra. Circa 30.000 tonnellate di munizioni potrebbero essere state distrutte in un attacco a un deposito vicino alla città di Turov nella regione di Tver nel centro della Russia il 18 settembre, secondo il Ministero della Difesa britannico nel suo briefing quotidiano sull'intelligence. Ulteriori attacchi ucraini ai depositi a Tikhoretsk nella regione di Krasnodar nel sud della Russia e altrove a Turov si sono verificati nella notte del 21 settembre, secondo il resoconto del ministero. La quantità totale di munizioni distrutte nei tre siti rappresenta la più grande perdita di munizioni russe e fornite dalla Corea del Nord durante il conflitto.

12:24 Mosca difende l'ampliamento della politica nucleareLa Russia ha difeso i cambiamenti nella sua politica sull'uso delle armi nucleari di fronte alle critiche. I nuovi principi della deterrenza nucleare sono considerati necessari a causa dell'infrastruttura della NATO che si sta avvicinando ai confini della Russia e dei paesi occidentali che cercano di ottenere una vittoria su Mosca attraverso le loro consegne di armi all'Ucraina, come dichiarato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sulla televisione di stato russa. La decisione di utilizzare armi nucleari sarà presa dall'esercito.

11:59 Medici volontari combattono contro i missili russiOgni volta che i missili russi colpiscono un edificio a Kharkiv, Serhii arriva rapidamente sulla scena. Come parte di un team di soccorritori volontari, tratta i feriti e cerca di salvare le persone dalle macerie. Ha scelto deliberatamente di svolgere questo compito.

11:21 Saporizhzhia riferisce 16 vittime a seguito dell'attacco con missili cruise russiIl numero di feriti a Saporizhzhia a causa dell'attacco con missili cruise russi è salito a 16, compreso un ragazzo di 17 anni, secondo l'amministrazione militare della città, come riportato su Telegram. L'esercito russo ha attaccato Saporizhzhia con 13 missili cruise all'alba. Tutte le vittime sono state recuperate e trattate.

10:45 "Simbolo gelido" - Zelensky ricorda il massacro di Babyn YarIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commemorato il massacro di Babyn Yar oggi, dove oltre 33.000 ebrei sono stati uccisi dalla Wehrmacht tedesca in una fossa a Kyiv 83 anni fa. Babyn Yar è un "simbolo gelido" che dimostra come i crimini vicious si verifichino quando il mondo sceglie di ignorare, rimanere in silenzio o rimanere indifferente invece di agire contro il male, come spiegato da Zelensky, che è di discendenza ebraica, sulla piattaforma online X. Babyn Yar è un promemoria degli atrocità che i governi commettono quando i loro leader si impegnano nell'intimidazione e nella violenza, come ha osservato Zelensky, evidentemente riferendosi al capo del Cremlino Vladimir Putin.

10:14 Ucraina: il bilancio delle vittime dell'attacco all'ospedale di ieri a Sumy sale a dieciIl bilancio delle vittime dell'attacco della Russia a un ospedale nella città ucraina di frontiera di Sumy è salito a dieci. L'ospedale è stato colpito due volte dalla Russia sabato. Il secondo attacco si è verificato mentre i team di soccorso stavano recuperando i feriti e i morti e i pazienti venivano evacuati. Le forze russe hanno lanciato 31 attacchi nella regione di frontiera durante la notte e questa mattina.

10:00 Media russi riferiscono di un grande incendio in un deposito di armi a VolgogradDopo i resoconti dei blogger militari, i media russi riportano ora esplosioni vicino alle basi militari russe. Esplosioni si sono verificate vicino alla base navale di Baltijsk, nella regione di Krasnodar, da cui la Russia dispacha i droni kamikaze contro l'Ucraina, secondo l'agenzia di stampa Astra. A Kotluban, nell'Oblast' di Volgograd, un deposito di armi è stato colpito, causando esplosioni, un grande incendio e detonazioni. Secondo la parte ucraina, missili balistici dall'Iran e lanciarazzi erano stoccati nel deposito di Kotluban.

09:33 Lo Stato Maggiore ucraino riferisce 165 scontri nelle ultime 24 oreNelle ultime 24 ore, lo Stato Maggiore ucraino ha riferito fino a 165 scontri, con oltre un quarto di essi nella regione del Donbass intorno alla città fortemente contestata di Pokrovsk. Secondo il resoconto, le truppe russe hanno effettuato 73 attacchi aerei contro i

07:40 Ucraina Rapporta Feriti Dopo Attacchi a ZaporizhzhiaLe autorità ucraine segnalano danni significativi alle strutture civili nella città industriale meridionale di Zaporizhzhia a seguito di nuovi massicci attacchi aerei russi. Almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo il capo dell'amministrazione regionale, Ivan Fedorov, in un post su Telegram. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie. Sono state segnalate più di dieci incursioni aeree, con diversi incendi riportati.

08:27 La Russia Rivendica l'Abbattimento di 125 Droni Ucraini RecentementeLa Russia si vanta di aver abbattuto 125 droni ucraini durante la notte precedente, secondo quanto dichiarato dal suo ministero della difesa. I loro sistemi di difesa aerea sono stati responsabili dell'intercettazione e della distruzione di questi droni. Diversi governatori regionali hanno segnalato danni da questi attacchi, ma fortunatamente non sono state segnalate vittime. Secondo il rapporto, 67 droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd nel sud della Russia, 17 ciascuno sulle regioni di Belgorod e Voronezh e 18 sulla regione di Rostov.

07:42 L'Ucraina Rapporta 1170 Perdite Russe nelle Ultime 24 OreLo Stato Maggiore ucraino riporta uno sconcertante numero di 1170 perdite russe nelle ultime 24 ore. Questo comprende un numero considerevole di soldati russi feriti e morti, per un totale di circa 652.000. Inoltre, l'Ucraina sostiene di aver distrutto nove carri armati russi, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati. Le loro forze hanno apparentemente abbattuto 93 droni e un sistema di difesa aerea.

07:22 Analisti Militari: L'Ucraina Attacca Magazzini di Munizioni RussiGli analisti militari, che pubblicano sulla piattaforma X, affermano che i droni d'attacco ucraini hanno preso di mira un magazzino di munizioni russe a Kotluban durante la notte. Le fonti vicine alla scena segnalano incendi vicino al vasto deposito di munizioni russe nell'Oblast' di Volgograd. Il sistema di informazioni sugli incendi NASA rileva anche incendi sul fianco nord del deposito. Né il Cremlino né lo Stato Maggiore ucraino hanno fornito commenti sulla situazione fino ad ora.

06:54 Klingbeil Incoraggia il Continued Supporto per l'UcrainaIl leader dell'SPD, Lars Klingbeil, si aspetta che il prossimo summit sull'Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein possa servire come simbolo di unità nel sostenere l'Ucraina, che è stata attaccata dalla Russia. "Questa riunione deve ribadire la necessità di un continuo sostegno all'Ucraina, compreso quello degli Stati Uniti dopo le elezioni di novembre, fino a quando non sarà più necessario", ha detto Klingbeil. Ha anche suggerito di esplorare future conferenze per la pace che possano accogliere una più ampia gamma di prospettive per un futuro pacifico per gli ucraini. Biden è previsto in Germania il 10 ottobre e il 12 ottobre si terrà una conferenza dei 50 paesi sostenitori alla base aerea degli Stati Uniti a Ramstein, con la presenza prevista del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Il Portavoce di Zelensky Sulla Approval delle Armi: I Russi Saranno i Primi a SapereIl portavoce di Zelensky, Serhiy Nykyforov, conferma che non è stata presa una decisione finale sull'uso di armi occidentali nel territorio russo. Nykyforov spiega che il presidente ucraino ha cercato il parere di Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti su questa questione. Il portavoce di Zelensky sottolinea l'importanza di informare per primi i russi, nel caso in cui venisse concessa l'autorizzazione a penetrare più a fondo nel territorio russo. Questa informazione verrà condivisa per prima con i russi, seguita da un comunicato ufficiale.

04:45 La Svizzera Sostiene la Proposta di Pace della Cina, l'Ucraina è DelusaIl ministero degli esteri svizzero appoggia i tentativi della Cina di porre fine alla guerra in Ucraina. Il ministero ha annunciato il suo cambiamento di posizione su tali iniziative a Berna. Tuttavia, Kyiv ha espresso la sua delusione per la decisione svizzera. L'Ucraina si sta preparando per un'altra conferenza sulla pace a novembre. In giugno, molti paesi senza Russia e Cina hanno partecipato a un incontro precedente in Svizzera.

03:29 La Lituania Fornisce Aiuti all'Ucraina, Composti da Munizioni, Computer e Apparecchiature LogisticheLa Lituania pianifica di inviare un pacchetto di aiuti militari composto da munizioni, computer e apparecchiature logistice all'Ucraina. L'invio è previsto per questa settimana, secondo il governo lituano. La Lituania ha già fornito munizioni da 155 mm, veicoli corazzati (M577 e M113), sistemi anti-drone, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e altro equipaggiamento all'Ucraina dall'inizio di quest'anno.

02:29 Tragedia nella Regione di Kharkiv: Tre Morti e Sei FeritiTre civili sono rimasti uccisi e sei feriti in una serie di attacchi aerei russi su Slatyne nella regione di Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L'attacco ha preso di mira sia le infrastrutture civili che le strutture essenziali, causando danni durante le attività quotidiane per le strade. Il governatore dell'Oblast' di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha espresso preoccupazione per l'aggressione continua della Russia contro gli ospedali.

01:29 La Corea del Nord Avverte Contro il Sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina: "Giocare con il Fuoco"La Corea del Nord, sotto l'accusa di fornire armi illecite alla Russia, definisce l'aiuto militare da 8 miliardi di dollari degli Stati Uniti all'Ucraina un grave errore e un gioco pericoloso contro la superpotenza nucleare russa. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato l'aiuto durante l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Questo aiuto è destinato a sostenere l'Ucraina nella difesa di sé stessa e comprende armi con portata estesa per migliorare la loro capacità di attaccare la Russia da una distanza sicura.

L'Unione Europea non ha ancora commentato l'allegato attacco al reattore nucleare di Zaporizhzhia, nonostante sia un importante giocatore a livello globale negli affari internazionali.

Data la posizione geopolitica della Norvegia tra la Russia e l'Unione Europea, ci sono state richieste di rafforzare la sicurezza delle frontiere, con discussioni sull'erezione di una recinzione lungo il confine tra Norvegia e Russia.

