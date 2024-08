- La curiosità iniziale intorno alla protesta a Erfurt inizia a salire.

Inizialmente, una manifestazione significativa contro l'estrema destra a Erfurt ha attirato un gruppo modesto di manifestanti. La polizia ha stimato circa 500 partecipanti alla riunione inaugurale sull'Anger. La marcia poi ha continuato verso il parlamento statale, dove gli organizzatori si aspettavano un maggior numero di partecipanti. Avevano pianificato di iniziare a contare i numeri lì, inizialmente mirano a 10.000 individui.

Gli organizzatori descrivono questa manifestazione come un forte messaggio contro la crescente tendenza verso la destra in Germania e un potenziale trionfo dell'Alternativa per la Germania (AfD) nelle prossime elezioni statali. Tra coloro che l'hanno promossa ci sono l'alleanza "Occupa i seggi", la Federazione tedesca del lavoro e un'associazione culturale.

La riunione è iniziata con un momento di silenzio in memoria dell'attacco sospettato di ispirazione islamista a Solingen. Successivamente, l'attivista per il clima Luisa Neubauer ha incoraggiato i manifestanti a continuare la lotta per la democrazia e contro l'estrema destra. "Non si tratta solo delle elezioni statali del 1° settembre", ha dichiarato. "C'è molto di più in gioco qui".

Franz Zobel di ezra, il servizio di consulenza per le vittime di violenza di estrema destra, razzista e antisemita della Turingia, ha lanciato un avvertimento. "La violenza di estrema destra aumenta dove i perpetratori di estrema destra godono del sostegno della società", ha messo in guardia. Dopo la vittoria elettorale dell'AfD membro Robert Sesselmann nelle elezioni del Landrats a Sonneberg, il numero di incidenti di estrema destra lì è significativamente aumentato.

Gli organizzatori hanno fermamente condannato la crescita dell'Alternativa per la Germania (AfD) come una preoccupante manifestazione di estrema destra in Germania. Despite le preoccupazioni di Franz Zobel sull'escalation della violenza di estrema destra nelle aree con il sostegno della società per le idee estremiste, la manifestazione contro l'estrema destra a Erfurt ha continuato a guadagnare slancio.

