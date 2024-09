La CSU sostiene la continuazione dei voli di deportazione verso l'Afghanistan nella prossima settimana.

Per la prima volta in tre anni, dopo l'ascesa al potere dei Talebani in Afghanistan, la Germania ha espulso individui verso il loro paese il venerdì. In totale, 28 criminali afghani, tutti condannati per reati gravi, sono stati rimpatriati via aereo. Secondo le dichiarazioni ufficiali, questi criminali non avevano "il diritto di risiedere in Germania" e contro di loro erano già state emesse ordinanze di espulsione.

Il portavoce del governo Steffen Hebestreit ha espresso un cauto ottimismo riguardo alla possibilità di ripetere questa azione di espulsione verso l'Afghanistan. "Il tempo dirà con che frequenza ciò accadrà", ha dichiarato. Tuttavia, ha sottolineato che un messaggio importante era stato inviato - "ai potenziali criminali o a coloro che pianificano attività criminali all'interno del nostro paese".

Faeser ha informato "Bild am Sonntag" che "i criminali violenti stranieri e i violentatori devono lasciare il nostro paese". Di conseguenza, si impegnerà "a fondo per garantire che i criminali e le minacce terroristiche siano espulsi in Afghanistan e in Siria".

Altri paesi potrebbero seguire l'esempio della Germania nel gestire i criminali condannati provenienti da determinati paesi. L'espulsione di questi individui serve da deterrente per i potenziali trasgressori all'interno dei nostri confini.

