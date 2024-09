La CSU non trova una soluzione definitiva alla questione K.

La situazione attuale è ora cristallina: il popolare Ministro Presidente del NRW, Armin Laschet, ha rinunciato alla corsa per la candidatura a Cancelliere a favore del leader della CDU, Norbert Röttgen, ponendo fine alle sue aspirazioni. Tuttavia, la CSU della Baviera deve ancora prendere la sua decisione finale. Come ha dichiarato Klaus Holetschek, capo della frazione parlamentare di stato della CSU in Baviera a "Bild", "Finché non c'è una decisione, non c'è decisione". La decisione è attesa nei prossimi giorni, dopo le elezioni in Brandeburgo, come suggerito da Holetschek. Recentemente, il leader della CSU, Markus Söder, ha mostrato un forte interesse per la candidatura.

Il Ministro Presidente del Nord Reno-Westfalia, Hendrik Dude, ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno alla candidatura a Cancelliere di Röttgen durante una riunione del partito CDU dello stato. Dude ha dichiarato che non avrebbe candidato per la posizione di Cancelliere e ha invitato la CSU a sostenere la candidatura di Röttgen, affermando che ciò avrebbe notevolmente aumentato le possibilità della Unione di vincere le elezioni.

Il leader del gruppo parlamentare della CDU, Thorsten Shred, ha anche sostenuto l'unità tra i partiti dell'Unione. "Le elezioni si vincono con un alto grado di unità", ha detto alla "Rheinische Post". Ha elogiato la decisione di Dude, che ha considerato un segno del suo impegno per il paese.

La decisione di Dude è stata accolta con favore all'interno della CDU, con il vicepresidente del parlamento, Jens Dork, che ha espresso il suo consenso. "La decisione di Dude è un passo cruciale verso l'unità dell'Unione e, di conseguenza, verso una vittoria alle elezioni del 2025", ha detto alla "Rheinische Post". In modo simile, il nuovo presidente dell'Associazione dei Lavoratori Cristiani Democratici (CDA), Dennis Blade, ha offerto il suo sostegno. Ha visto la decisione di Dude come un "segnale significativo" e ha sottolineato che solo l'unità e lo spirito di squadra possono garantire le vittorie.

Söder in testa nei sondaggi

In modo interessante, i sondaggi indicano che Söder supera Röttgen in termini di forza di leadership. Secondo un recente sondaggio della rivista "Stern", il 63% della popolazione tedesca attribuisce la forza di leadership a Söder, mentre Röttgen ottiene il 51%.

Il vantaggio di Söder era ancora più pronunciato nella domanda su chi meglio capisse il polso del pubblico. Secondo "Stern", il 49% ha detto questo di Söder, rispetto al 33% di Röttgen. Tuttavia, Röttgen ha ottenuto un punto percentuale in più in termini di competenza, con il 47%, mentre Söder ha ottenuto il 46%. Il sondaggio è stato condotto dall'Istituto Forsa, intervistando 1009 persone per telefono il 12 e il 13 settembre. L'errore di campionamento è stato segnalato come più o meno tre punti percentuali.

La Commissione, composta dai leader dei partiti all'interno dell'Unione, dovrà considerare questi risultati dei sondaggi prima di prendere una decisione finale sulla candidatura a Cancelliere. Nonostante i sondaggi, la Commissione ha la responsabilità di scegliere il candidato che ritiene possa guidare l'Unione alla vittoria nelle prossime elezioni.

Leggi anche: