L'Associazione Tedesca per l'Assistenza all'Infanzia ha criticato le proposte di abolire l'assistenza sociale per alcuni rifugiati senza residenza permanente in Germania. Secondo Thomas Krüger, presidente dell'organizzazione, che ha parlato con i quotidiani del gruppo Funke il mercoledì, "C'è il rischio che numerosi bambini e giovani adulti ne subiranno le conseguenze".

"Dal nostro punto di vista, questo va contro la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, un impegno che la Germania ha assunto per mettere al primo posto il benessere di tutti i bambini, indipendentemente dal loro luogo di nascita o dagli ordini di espulsione."

La ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser (SPD) ha annunciato piani per porre fine all'assistenza sociale per alcuni rifugiati. Queste modifiche riguardano le persone nel processo di Dublino, che sono entrate per prime nel territorio dell'UE in un altro paese. Lo stato responsabile quindi gestisce la loro domanda di asilo. Se detto paese accetta di trasferire queste persone dalla Germania, non avrebbero più diritto all'assistenza sociale in Germania.

"Negare a questi bambini i fondi per il cibo, i medicinali o l'igiene essenziale, costringendoli a sopportare la loro partenza, è una violazione diretta dei diritti dei bambini e va contro ogni etica e decenza umana", ha avvertito Krüger. Ha fatto riferimento a una sentenza della Corte Costituzionale Tedesca, che concede ai rifugiati il diritto a un'esistenza umana minima. Questo principio potrebbe essere minato dalle modifiche proposte, cedendo alla pressione politica.

