- La crisi economica provoca un aumento della disoccupazione

Il numero di disoccupati in Baden-Württemberg è aumentato nuovamente. A agosto, ha raggiunto 283.913 - un aumento di 14.720 o del 5,5% rispetto al mese precedente. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione è salito di 0,2 punti percentuali, attestandosi al 4,4%, secondo la sede regionale dell'Agenzia federale tedesca per il lavoro di Stoccarda.

La situazione economica difficile sta mettendo sotto pressione il settore dell'occupazione. Tuttavia, è incoraggiante vedere le imprese cheriorizzano il mantenimento di una forza lavoro qualificata e la formazione continua. Attualmente, sono registrate circa 26.200 posizioni di apprendistato vacanti presso i servizi per l'occupazione. I livelli di disoccupazione erano leggermente più alti rispetto all'anno precedente. A agosto 2023, il tasso di disoccupazione era al 4,1%. L'Agenzia federale per il lavoro si è basata sui dati fino al 14 agosto per le sue valutazioni statistiche.

Il rallentamento economico sta avendo un impatto notevole su vari settori, compreso l'occupazione. La lotta in corso nella situazione economica ha portato ad un aumento del numero di disoccupati in Baden-Württemberg, con agosto che ha visto un aumento di 14.720 individui disoccupati, contribuendo a un rallentamento economico-indotto.

