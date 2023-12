Notizie salienti

La "crescita personale" di Lewis Hamilton fa progredire la Mercedes - Toto Wolff

Toto Wolff elogia la "crescita personale" di Lewis Hamilton fuori dalla pista

Ma il direttore della Mercedes ha "molte preoccupazioni" in vista della nuova stagione

Wolff lo definisce "sano scetticismo".

La stagione di F1 inizia il 25 marzo in Australia

Questa è l'opinione del capo della Mercedes Toto Wolff, che ha presieduto al recente dominio di Hamilton e della sua squadra in Formula Uno.

Il costruttore tedesco ha vinto 62 delle ultime 79 gare, completando un netto dominio dei titoli mondiali piloti e costruttori di Formula Uno dal 2014, con Hamilton che ha vinto il campionato in tre occasioni in questo periodo.

"Una delle cose che mi impressionano di più di lui è la sua crescita personale", ha detto Wolff a The Circuit della CNN durante i test a Barcellona.

"Migliora ogni anno all'interno della squadra. È diventato parte integrante. Motiva i ragazzi se hanno bisogno di essere motivati, piuttosto che il contrario".

Il rapporto di Hamilton con i compagni di squadra in passato, in particolare con Nico Rosberg e Fernando Alonso, è stato a volte conflittuale.

"Non aspettarti un passaggio facile", ha detto memorabilmente Rosberg l' anno scorso, quando gli è stato chiesto di dare un consiglio al suo successore finlandese Valtteri Bottas su come comportarsi con Hamilton alla Mercedes.

Oggi, però, Wolff sostiene che non si può sottovalutare l'importanza del campione del mondo in carica dietro le quinte.

Nello sport esiste un "fenomeno superstar" per cui alcuni atleti "non fanno realmente parte della squadra e con lui è il contrario", ha detto Wolff, che è ufficialmente direttore esecutivo della Mercedes. Per un anno è stato un pilastro molto importante".

"È come tutti noi: se siamo bravi di testa, tutto è molto più facile. È una persona dalle alte prestazioni. Ha bisogno di essere nello spirito giusto, di energia e di motivazione. Negli ultimi anni è stato così. E per quanto ne so, è in un buon momento".

LEGGI: Come Lewis Hamilton ha ispirato la star della NASCAR Bubba Wallace

Bottas "si fa avanti

Per quanto riguarda la "crescita personale" di Hamilton, Wolff crede ancora che Bottas possa essere un "forte sfidante" in questa stagione, nonostante abbia concluso l'ultimo campionato con 58 punti di ritardo, al terzo posto.

"Tendiamo a sottovalutare il fatto che l'anno scorso è stato inserito molto tardi", afferma Wolff, dopo aver attirato Bottas nel gennaio 2017. "Per quanto riguarda questo aspetto, ha avuto una buona stagione: Tre vittorie di gara, tre vittorie di gara dominanti.

"È diventato un elemento solido della squadra e ora si tratta di fare un passo avanti e vedere dove si trova".

Alla domanda se il rinnovo del contratto dipenda da un buon inizio della campagna in corso, Wolff non si è sbilanciato.

"Non vorrei pensare alla situazione dei piloti per il prossimo anno, perché nel momento in cui si inizia a pensare a un'altra coppia, non si spinge più abbastanza per dare ai piloti il miglior supporto possibile", ha detto.

"Ne parliamo sempre, ma con questi ragazzi, a livello di Formula 1, non c'è bisogno di ricordarglielo. Lo sanno perfettamente".

Mantenere la diva

Per Wolff, "il momento in cui si smette di migliorare è quello in cui si dovrebbe smettere di lavorare".

Non c'è da stupirsi che sia ansioso di affinare la formula vincente della vettura attuale, nonostante le 15 pole position e le 12 vittorie della scorsa stagione.

"Ho detto che era una diva perché era molto veloce, ma non si comportava bene", sorride l'austriaco. "Vorrei mantenere i tratti caratteriali della diva, ma farla comportare un po' di più".

F1 2018: Auto, squadre e piloti

Wolff riconosce che il discutibile sistema di sicurezza dell'abitacolo "halo" - implementato quest'anno per proteggere i piloti dai detriti volanti e da altri potenziali pericoli - "non sembra molto buono", ma ammette che "non si può scendere a compromessi" quando sono in gioco delle vite.

"È un enorme miglioramento per la sicurezza dei conducenti", afferma Wolff. "Ha un effetto sull'auto perché è piuttosto in alto. Il centro di gravità si è alzato un po', il che rende l'assetto della vettura un po' più complicato, ma non è una differenza enorme".

LEGGI: Fernando Alonso dà la sua benedizione all'aureola

Un team di '1.500 superstar'

Wolff esige standard elevati da se stesso, dalla vettura e dai piloti, guardandosi allo specchio "ogni sera".

"Quando si smette di interrogarsi e di dubitare di se stessi, non si cresce e non si migliora", dice. "Devi solo trovare il giusto equilibrio".

"Penso di farlo spesso da solo, fa parte di me, ma ho una moglie a casa che mi spinge sempre a tornare con i piedi per terra, se necessario".

La crescita a cui Mercedes aderisce è olistica. È importante, sottolinea, ricordare che il marchio tedesco non è un team di due superstar, ma di "1.500 superstar".

"All'interno del team abbiamo una cultura gestionale molto aperta", spiega. "Siamo in grado di individuare e chiamare le inefficienze e i deficit".

Chi vincerà il Campionato di Formula 1 2018? Dite la vostra sulla pagina Facebook di CNN Sport.

Emulare la Ferrari?

I tifosi e i rivali hanno condannato la mancanza di una competizione serrata negli ultimi quattro anni, e il direttore generale della F1 Ross Brawn ha avvertito che prevede "una continuazione del rullo compressore".

Solo la Ferrari ha ottenuto la doppietta in cinque occasioni consecutive, dal 2000 al 2004, quando Michael Schumacher era all'apice delle sue capacità.

F1: Il percorso di Lewis Hamilton verso la grandezza

Ma se da un lato Wolff sostiene che non c'è alcuna possibilità di compiacimento da parte della sua squadra, dall'altro afferma di avere ancora "molte preoccupazioni".

"Siamo sempre scettici sul fatto di aver fatto un lavoro sufficientemente buono con la vettura", afferma il 46enne. "Se abbiamo preso la decisione giusta e se non abbiamo sorvegliato qualche potenziale scappatoia tecnologica... è quel sano scetticismo in cui si dubita costantemente di se stessi".

Wolff è stato criticato per il suo ruolo di supervisore dell'attuale periodo di egemonia: l'ex CEO della F1 Bernie Ecclestone ha dichiarato: "Incolpo la Mercedes e Toto per averci messo nella merda in cui ci troviamo in termini di concorrenza".

L'austriaco, però, vuole solo continuare a vincere.

Visitate CNN.com/motorsport per ulteriori notizie e approfondimenti.

"È necessario fissare degli obiettivi, soprattutto dopo quattro anni di successi", afferma Wolff. È necessario fissare gli obiettivi giusti per dare energia a se stessi e all'azienda".

"E sì, vogliamo continuare a essere all'avanguardia, vincere gare e alla fine essere in grado di lottare per il campionato".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com