Caccia ai Funghi nel nord del Paese ha avuto un inizio eccezionale quest'anno. Secondo il conoscitore di funghi Linus Koch, intervistato dall'Agenzia Telegrafica Tedesca, "Le numerose piogge in diverse località, insieme alle temperature moderate, hanno creato condizioni ideali per lo sviluppo dei corpi fruttiferi di diverse specie di funghi in questa stagione." La stagione dei morelli ha raggiunto il picco alcune settimane fa ad aprile, i chantarelli erano abbondanti da maggio e altre varietà come i porcini estivi e i coprinidi autunnali sono emersi presto e in abbondanza. "Gli appassionati di funghi si stanno divertendo molto quest'anno," ha dichiarato Koch.

Anche al Nord, c'è un'ampia gamma di funghi commestibili da trovare. "I classici nella raccolta di funghi sono i chantarelli, i porcini e i funghi castagne. Questi, in particolare i funghi castagne, sono comuni nella zona di Amburgo," ha informato Koch, che fa parte del gruppo di esperti della Società Micologica Tedesca. "I funghi castagne sono ora di stagione e annunciano l'arrivo dell'autunno. Si tratta di trovare il posto giusto al momento giusto. Tuttavia, ci sono anche impostori amari come la falsa morella, che prosperano nel clima umido e caldo."

I luoghi popolari per la raccolta nella zona di Amburgo includono Klövensteen, Foresta di Tangstedter e Sachsenwald. "È importante ricordare che nei riserve naturali vige il divieto assoluto di raccolta, anche delle piante. La natura deve essere lasciata prosperare naturalmente in queste aree," ha avvertito Koch. " Tuttavia, nei boschi urbani e nelle loro vicinanze, la raccolta di funghi è generalmente permessa fuori dai sentieri segnalati, a meno che non sia diversamente indicato."

Quando si raccolgono, è importante raccogliere solo ciò di cui si è sicuri di poter consumare. "I funghi con una struttura a lamelle sotto il cappello, come i porcini e i funghi castagne, sono ideali per i principianti. Qui non ci sono specie tossiche o pericolose o specie simili," ha consigliato Koch. Tuttavia, chi raccoglie funghi con lamelle deve essere consapevole del fatto che esistono specie velenose come il parasole a spore verdi e altre.

Se non si è sicuri dell'editibilità di un fungo, è possibile rivolgersi a un esperto di funghi della Società Micologica Tedesca. "La società offre un servizio di test dei funghi per una piccola donazione. È importante portare l'intero fungo, non solo una parte," ha menzionato Koch. Gli esperti micologici offrono anche tour e corsi guidati.

