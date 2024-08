La crescita economica tedesca si è rallentata.

Secondo l'Istituto DIW, il progresso economico della Germania ha rallentato ad agosto. La valutazione, che tiene conto di vari dati economici e sondaggi, è diminuita di quasi quattro punti rispetto a luglio, raggiungendo 83,4 punti. Lo ha reso noto il DIW Berlin il mercoledì. Ciò indica che l'economia si sta allontanando ulteriormente dalla soglia di 100 punti, che segnala una crescita media, come sottolineato dall'Istituto tedesco per la ricerca economica (DIW). "È improbabile che la crescita economica acceleri - se mai accadesse", è stata la valutazione per il trimestre estivo.

Il DIW ha evidenziato diverse ragioni per questo rallentamento. "La crescita economica globale irregolare, in particolare in Cina e nella zona euro, continua a ostacolare l'industria tedesca delle esportazioni, rendendo le aziende cautelose riguardo agli investimenti", ha spiegato Geraldine Dany-Knedlik, a capo del dipartimento di previsioni e politica economica del DIW Berlin. "Inoltre, nonostante la inversione dei tassi di interesse, questi rimangono elevati". Tuttavia, il consumo privato potrebbe fornire un certo supporto alla stabilizzazione durante il trimestre estivo, grazie a tassi di inflazione stabili e redditi in aumento.

Tuttavia, il settore industriale rimane in uno stato critico. La produzione è prevista rimanere stagnante a un livello basso. Gli ordini in sospeso stanno diminuendo. "Il settore industriale tedesco è ancora in una fase difficile", ha commentato l'economista del DIW Laura Pagenhard. "Le aziende tedesche non hanno ancora beneficiato dell'inversione dei tassi di interesse della Banca centrale europea, la domanda è stagnante e persiste l'esitazione degli investimenti".

L'economia più grande d'Europa corre il rischio di una recessione. Il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,1% nel secondo trimestre rispetto al trimestre precedente, dopo una crescita dello 0,2% nei primi tre mesi. Due trimestri consecutivi di crescita negativa sono definiti come recessione tecnica.

