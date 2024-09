La crescita economica dell'Ucraina è ostacolata dalla proliferazione delle mine antiuomo.

18:07 Primo Morto nella Regione di Mosca a Causa di Attacchi di Droni UcrainiNella regione di Mosca si registra il primo morto a causa degli attacchi dei droni ucraini. Il governatore regionale Andrei Vorobyov ha condiviso su Telegram che una donna di 46 anni è morta dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Ramenskoye, situato ai confini meridionali della capitale.

18:43 Mosca Justifica le Operazioni Militari in Risposta agli Attacchi dei Droni UcrainiDopo gli ultimi attacchi dei droni ucraini contro Mosca, il Cremlino si giustifica nel proseguire la sua campagna militare. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha espresso questo sentimento alle agenzie di stampa russe, dicendo: "Dobbiamo procedere con l'operazione militare speciale per proteggerci da simili incidenti". Una donna è stata tragicamente uccisa in un edificio residenziale durante gli attacchi notturni. Nonostante i civili continuino a morire ogni giorno in Ucraina a causa degli attacchi dei droni o dei missili russi, Peskov caratterizza l'attacco mortale ucraino come "l'essenza del regime di Kiev".

19:27 Baerbock Scettica Riguardo ai Colloqui di Pace con PutinLa ministra degli Esteri Annalena Baerbock è scettica riguardo al riprendere i colloqui di pace con il presidente russo Vladimir Putin per porre fine all'invasione dell'Ucraina, durata quasi due anni e mezzo. Baerbock ha sottolineato che "ogni singola iniziativa di pace proposta a livello internazionale è stata incontrata con 'più terrore, più sofferenza e più morti' da parte russa" durante un incontro con il suo omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar a Berlino. La risposta di Putin è sempre stata che "invece di negoziare, voglio continuare a distruggere l'Ucraina". Baerbock ha messo in guardia contro l'essere troppo ottimisti, poiché il conflitto russo si combatte su più fronti.

20:11 Kiev si Prepara per l'Inverno Più Difficile dal'inizio della Guerra in UcrainaData la distruzione del settore energetico, il governo ucraino si aspetta l'inverno più duro dalla inizio della guerra. Garantire un approvvigionamento energetico stabile durante la prossima stagione di riscaldamento sarà una sfida, secondo il primo ministro Denys Shmyhal a Kiev. Ha riconosciuto di aver "superato con successo tre stagioni di riscaldamento". L'inverno prossimo non sarà più facile, ma potrebbe essere il più difficile. L'Ucraina sta acquisendo attrezzature per il suo settore energetico da fonti mondiali e si sta impegnando per riparare le centrali elettriche danneggiate. Per rafforzare la resilienza del sistema energetico, questo verrà organizzato in modo più decentralizzato. Shmyhal ha anche sottolineato che "stiamo migliorando l'autonomia delle infrastrutture critiche".

17:23 Putin: la Russia Deve Essere Preparata per Respingere l'Aggressione Militare da Qualsiasi Direzione

Nel suo discorso ai partecipanti all'esercizio strategico di comando "Ocean-2024", il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato la necessità che la Russia sia preparata a respingere la potenziale aggressione militare da tutte le direzioni. "La Russia deve essere preparata per tutte le evenienze. Le nostre forze armate devono proteggere la sovranità e gli interessi nazionali della Russia in modo affidabile e respingere qualsiasi aggressione militare da tutte le direzioni, comprese quelle marine e oceaniche", ha detto Putin all'agenzia di stampa russa Tass. Ha aggiunto che "la marina gioca un ruolo cruciale nel compiere questo compito".

16:51 Berlino, Parigi e Londra si Preparano anche per Sancire l'IranLa Germania, la Francia e il Regno Unito condannano la consegna di missili balistici iraniani alla Russia. Hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta che "si tratta di un altro esempio del sostegno militare dell'Iran all'aggressione russa contro l'Ucraina". I missili iraniani potrebbero potenzialmente raggiungere il territorio europeo, aumentando la sofferenza della popolazione ucraina. Questo processo rappresenta un'escalation non solo per l'Iran, ma anche per la Russia e costituisce una minaccia diretta per la sicurezza europea. Avevano già avvertito l'Iran contro un simile passo e ora applicheranno sanzioni, come la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. Iran Air è anche sulla lista delle sanzioni. Imporranno anche sanzioni contro persone e organizzazioni coinvolte nel processo. In precedenza, gli Stati Uniti avevano accusato l'Iran di fornire armi alla Russia per la sua guerra in Ucraina e avevano annunciato nuove sanzioni contro Teheran.

16:32 Shoigu Esclude i Colloqui con l'Ucraina senza il Ritiro delle Truppe RusseSergei Shoigu, segretario del Consiglio di sicurezza russo, esclude i colloqui con l'Ucraina senza il loro ritiro dal territorio russo. "Finché non avranno lasciato il nostro territorio, naturalmente non condurremo trattative con loro riguardo ai negoziati", ha detto Shoigu alla televisione di stato russa. Dal primo agosto, le forze ucraine sono passate all'offensiva nella regione russa di Kursk. Per la prima volta dal'inizio del conflitto, le truppe di terra ucraine sono avanzate nel territorio russo. L'operazione fa parte della lotta difensiva dell'Ucraina contro l'invasione russa, che dura da più di due anni e mezzo. Shoigu vede l'assalto alla regione di Kursk come un tentativo di costringere la Russia a negoziare sotto i termini ucraini e a ritirare le forze russe dal Donbass.

16:04 Ora Reclutati - i Prigionieri Raccontano del loro Impiego al FrontePer mantenere un costante approvvigionamento di soldati, non solo la Russia ma anche l'Ucraina sta arruolando i prigionieri per il fronte. Oleksandr, che in precedenza era il loro carceriere, ora comanda la 59ª Brigata. "Faranno qualsiasi cosa per sopravvivere", dice. Gli uomini condividono le loro esperienze traumatiche nel video.

15:38 Il Cremlino: l'Esercito Russo Ha un Piano per Espellere le Truppe Ucraine dalla Regione di KurskL'esercito russo ha un piano per espellere le truppe ucraine dalla regione di confine russa di Kursk, secondo il Cremlino. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha confermato questo, dicendo: "Certo, l'esercito ha tutti i piani necessari, ma non credo che questi piani possano essere discussi pubblicamente", quando gli è stato chiesto del cronoprogramma per espellere le truppe ucraine dal territorio russo. Le truppe ucraine hanno lanciato un attacco di massa su Kursk l'6 agosto, con ampie porzioni ora sotto il loro controllo.

15:13 Riga rafforza le misure di protezione al confine fino alla fine dell'annoLa Lettonia continuerà a rafforzare la sicurezza delle sue frontiere con la Bielorussia fino alla fine dell'anno a causa delle preoccupazioni per la sicurezza. Il governo di questa nazione baltica dell'UE e della NATO ha preso questa decisione a Riga. La ragione di questa scelta è il numero ancora elevato di tentativi di attraversamento illegale del confine. L'estensione delle misure di sicurezza speciali, che erano inizialmente previste per terminare a settembre, tiene anche conto del fattore di rischio aggiuntivo rappresentato dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina, una minaccia sostenuta dalla leadership autoritaria di Minsk. Con queste nuove misure, il pattugliamento di frontiera acquisirà poteri aggiuntivi in sei aree nella parte orientale della nazione baltica dell'UE e della NATO.

14:47 L'Ucraina aumenta la produzione di armi quest'annoSecondo le statistiche ufficiali del governo ucraino, il paese ha quasi raddoppiato la produzione di armi nei primi otto mesi del 2024 rispetto al 2023. "Nel primo semestre di quest'anno, abbiamo prodotto il doppio delle armi rispetto a tutto il 2023", ha annunciato il Primo Ministro Denys Shmyhal a Kyiv. L'Ucraina pianifica di produrre più di un milione di droni entro la fine dell'anno. "Stiamo avanzando. La nostra produzione di droni sta crescendo", ha detto Shmyhal.

14:23 L'analista militare elogia la "strategia" del Cancelliere ScholzIl Cancelliere Scholz propone di trattare la pace con la Russia. Questa iniziativa viene accolta con critiche significative da alcuni ambienti politici. Tuttavia, l'analista militare Ralph Thiele sostiene il piano del Cancelliere e ne sottolinea l'urgenza. Dopo l'offensiva di Kursk, l'Ucraina si trova di fronte a una possibile rottura delle sue linee difensive.

13:52 L'Istituto di Economia Mondiale di Kiel avverte: il bilancio della difesa è "insufficiente"Il bilancio della difesa del governo tedesco è considerato "insufficiente" alla luce della minaccia rappresentata dalla Russia, secondo gli studiosi dell'Istituto di Economia Mondiale di Kiel. "Despite the rhetoric of a 'turning point,' the gap between Germany's and Russia's military capabilities continues to widen," explains the institute. The researchers advocate for a permanent defense budget of at least 100 billion euros. "Russia is increasingly becoming a significant security threat to NATO," says study author Guntram Wolff. "At the same time, we are making very slow progress with the necessary build-up for deterrence." Currently, the German government is barely able to replace the weapons being sent all'Ucraina. Le scorte di sistemi di difesa aerea e obici d'artiglieria sono addirittura significativamente esaurite.

12:25 "Rilevante distinzione" tra Putin e LavrovL'Ucraina ha ripetutamente richiesto all'UE e agli Stati Uniti di autorizzare l'uso di armi sul territorio russo. Ora, i Paesi Bassi hanno concesso l'autorizzazione, comprese le promesse di caccia.

12:59 La Russia rivendica la cattura di quattro città in più a DonetskSecondo i resoconti dell'esercito russo, quattro città in più nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina, sono state catturate. Il Gruppo Meridionale ha conquistato Krasnohoriwka e Hryhoriwka, il Gruppo Orientale ha preso Wodjane, e il Gruppo Centrale ha conquistato Halyzyniwka, come riportato dal Ministero della Difesa russo. Tuttavia, queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente. Gli osservatori militari ucraini hanno almeno identificato tre delle città interessate - tutte tranne Hryhoriwka - come occupate. L'Ucraina è attualmente sotto una forte pressione sul fronte orientale.

12:20 Mosca riconosce un solo partner per le trattativeNel giugno scorso, si è tenuta una conferenza per la pace in Svizzera senza la partecipazione della Russia. Ora, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha manifestato la sua volontà di trattare con il Presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, come risponde il Cremlino? Secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov mostra aperture diplomatiche, ma non verso l'Europa.

11:50 Kyiv: la Russia utilizza sempre più armi chimicheGli ufficiali ucraini avvertono che le forze russe in Ucraina stanno aumentando l'uso di armi chimiche. Il comando militare ucraino ha scritto su Facebook che le forze russe hanno utilizzato munizioni contenenti sostanze chimiche pericolose e agenti chimici da combattimento 447 volte solo ad agosto, e 4.035 volte tra il 15 febbraio 2023 e il 24 agosto 2024. Il comando militare ucraino ha inoltre dichiarato che le truppe russe stanno consegnando munizioni contenenti agenti chimici proibiti e utilizzando composti chimici non identificati. Ha inoltre dichiarato: "In questo modo, la Russia sta flagrantemente violando le regole di guerra e ignorando i principi e gli impegni della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell'accumulo e dell'uso di armi chimiche e sulla loro distruzione."

11:19 Ufficio del Presidente a Kyiv: autorizzazione per attaccare i depositi di munizioni della RussiaIl capo dell'ufficio presidenziale ucraino sottolinea la richiesta del suo paese agli alleati occidentali di autorizzare l'attacco ai depositi di munizioni della Russia. Andriy Yermak ha spiegato che è necessario attaccare i depositi di missili in Russia. "La difesa non è un'escalation." Si tratta di utilizzare le armi occidentali per prevenire il terrore, ha scritto Yermak su Telegram. I paesi occidentali sono riluttanti a concedere all'Ucraina l'autorizzazione per utilizzare le armi che ha ricevuto sul territorio russo, a causa delle preoccupazioni di essere trascinati nel conflitto.

10:27 Ritiro dello Status di Modello di Ruolo: Putin's Children's Rights Advocate Sposa BillionarioUn tempo considerata l'emblema della donna russa, Maria Lwowa-Belova, l'addetto ai diritti dei bambini della Russia, era sposata con un prete ortodosso dal 2003. Insieme, hanno parlato di valori conservatori, fede e delle loro esperienze nell'allevare numerosi figli nei media di propaganda. Tuttavia, in un inatteso cambio di eventi, Lwowa-Belova è stata incriminata dalla Corte penale internazionale nel 2023, insieme al leader del Cremlino Vladimir Putin, per il illegal deportazione di bambini dall'Ucraina. Si sono diffuse voci che i suoi valori tradizionali, in particolare la sua relazione con il marito prete, stavano svanendo. Nel fine settimana, Lwowa-Belova ha sposato l'oligarca Konstantin Malofeew, con cui aveva una relazione da tempo. Interessantemente, questa relazione ha mantenuto una certa sembianza di tradizione, poiché Malofeew è il fondatore della TV cristiana Tsargrad TV vicina al Cremlino e un sostenitore della monarchia e della guerra russa.

09:59 Onda di Attacchi dall'Ucraina: Morto a MoscaUn attacco con droni dall'Ucraina sulla capitale Mosca ha causato la morte di una donna, secondo il governatore della regione. Le immagini mostrano esplosioni in aree residenziali. I resoconti russi hanno anche affermato che 144 droni sono stati intercettati.

09:32 Esercizi Navali Iniziati: Manovre 'Oceano-2024' della Flotta RussaLa marina russa ha avviato manovre strategiche chiamate "Oceano-2024" in vari bacini d'acqua in tutto il vasto paese. Il ministero della difesa a Mosca ha riferito che oltre 400 navi da guerra, comprese le sottoversioni, e oltre 90.000 personale di varie unità della flotta parteciperanno agli esercizi fino al 16 settembre. Le manovre si svolgono nel Pacifico, nell'Artico, nel Baltico e nel Mar Caspio, nonché nel Mediterraneo, dove la Russia mantiene una base nella città portuale siriana di Tartus.

09:10 Tragedia nell'Incendio della Pipeline di Olio: Morti nella Regione di Orenburg della RussiaDue persone sono morte in un incendio in una pipeline di olio nella regione russa di Orenburg, secondo un resoconto dell'agenzia di stampa TASS. È stata avviata un'indagine per accertare le cause dell'incidente, ma la data esatta dell'incendio rimane incerta. Rapporti non verificati sull'incidente erano già circolati su alcuni canali Telegram russi il lunedì.

08:43 Trattative in Sospeso: Shoigu Esclude Discussioni con l'UcrainaLa Russia non si impegnerà in trattative con l'Ucraina fino al ritiro delle sue truppe dai territori russi, secondo il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, come riferito da TASS. In precedenza, il portavoce del Cremlino Peskov aveva anche respinto la possibilità di trattative.

08:14 Ripresa delle Operazioni di Volo negli Aeroporti di MoscaLe operazioni di volo sono riprese negli aeroporti di Mosca Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo, secondo l'autorità per l'aviazione russa Rosaviatsiya. Le sospensioni temporanee erano state implementate a causa degli attacchi con droni ucraini nella regione di Mosca.

07:43 Scholz Impone Condizioni per la Partecipazione Russa ai Colloqui di PaceIl cancelliere tedesco Olaf Scholz collega la partecipazione russa a una possibile conferenza per la pace a prerequisiti. In un evento dell'SPD lunedì sera, ha sottolineato che il necessario sostegno militare all'Ucraina contro l'aggressore Russia e l'esplorazione di una strategia per uscirne dalla situazione di guerra dovrebbero essere perseguiti. Ha sostenuto un'altra conferenza per la pace con la partecipazione russa, a condizione che la parte prevista non stesse contemporaneamente continuando i suoi attacchi. Putin, ha notato, ha espresso il desiderio di ulteriori territori ucraini per una risoluzione pacifica. "Questa situazione richiede chiarezza, fermezza e carattere per garantire la pace e la sicurezza in Europa", ha sottolineato il cancelliere Scholz.

07:18 Etichetta di Fascismo nell'Esercito Ucraino: Kyïv ProtestaL'Ucraina è rimasta sconcertata dalle accuse di sentimenti pro-russi nell'esercito ucraino da parte del primo ministro slovacco Robert Fico. Secondo Reuters, ha invitato Kyiv a prendere misure per estirpare il "fascismo" all'interno del suo esercito. Il ministero degli Esteri ucraino ha rilasciato una dichiarazione, dicendo: "I soldati ucraini stanno difendendo le loro famiglie, case e terra, nonché tutta l'Europa e il mondo libero contro gli invasori russi contrassegnati con la lettera 'Z' - un simbolo dell'estetica fascista della Russia moderna". La dichiarazione ha anche menzionato che il popolo ucraino aveva subito "milioni di perdite" nella lotta contro il nazismo nel 20 ° secolo. L'accusa di "fascismo" di Fico ha rispecchiato la propaganda russa che spesso etichetta la leadership ucraina come nazisti. In effetti, i partiti di estrema destra hanno ottenuto solo il 2,4% dei voti nelle elezioni ucraine del 2019. Lo storico Timothy Snyder, however, sees clear fascist traits in Putin's regime.

06:56 Correzione delle Vittime nell'Attacco dei Droni di Mosca: Aggiornamento del GovernatoreIn un attacco con droni dell'Ucraina sulla capitale Mosca, una donna è morta e tre civili sono rimasti feriti, secondo il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov. Ha rilasciato questa informazione tramite Telegram. Inizialmente, aveva riferito la morte di un bambino (vedi voce alle 06:02), ma non è stato in grado di confermarlo. Secondo lui, 43 evacuati civili erano ospitati in strutture di emergenza.

06:25 Greenpeace riapre un ufficio a Kyiv per indagare sui danni ambientali della RussiaGreenpeace ha riaperto un ufficio a Kyiv. L'obiettivo è accelerare i progetti di ricostruzione in Ucraina e indagare e documentare i danni ambientali causati dall'aggressione russa, dichiara Greenpeace. Stanno già collaborando con le organizzazioni ambientali locali per raggiungere questo obiettivo. "Il nostro obiettivo è aiutare l'Ucraina nella ricostruzione ecologica dell'infrastruttura sociale utilizzando le energie pulite del sole e del vento", dice il nuovo capo dell'ufficio, Natalia Hosak. Greenpeace ha spesso attirato l'attenzione sui danni ambientali in Ucraina a causa dell'aggressione russa. Tra gli altri problemi, l'organizzazione monitora la situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto il controllo russo.

06:02 Russia riferisce la morte di un bambino nella regione di MoscaDopo un attacco con drone ucraino nella regione di Mosca, i resoconti russi suggeriscono che un bambino è morto. Il governatore regionale Andrei Vorobyov ha condiviso questo dettaglio via Telegram, dicendo che almeno 14 droni ucraini sono stati intercettati nella regione della capitale durante la notte. Uno di questi droni ha innescato un incendio, che viene attualmente spento dai pompieri. "Purtroppo, un bambino di nove anni ha perso la vita", ha confermato Vorobyov. L'intercettazione di un altro drone nella regione della capitale avrebbe ferito almeno una persona quando i detriti sono caduti su un edificio residenziale. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha inizialmente riferito che 11 droni erano stati intercettati vicino alla capitale russa.

05:31 Ucraina: attaccato con drone a Kyiv respintoLe unità di difesa aerea ucraine hanno respinto con successo un attacco con drone russo sulla capitale ucraina, come annunciato dall'amministrazione militare della capitale tramite il servizio di messaggistica Telegram.

04:36 Russia: detriti di drone caduti su struttura energeticaI detriti di un drone abbattuto dalla difesa aerea russa nella regione di Tula hanno colpito una struttura energetica, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. "Non ci sono stati feriti", ha citato TASS le autorità di Tula. Le operazioni e l'approvvigionamento delle risorse ai consumatori sono rimaste inalterate. La situazione è sotto controllo.

03:29 Ucraina lancia attacco con drone su MoscaDopo l'intercettazione di due droni ucraini sulla regione di Domodedovo di Mosca, sono state inviate squadre di soccorso sul luogo dell'incidente, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Sobyanin non ha menzionato danni o vittime. La regione di Domodedovo, a circa 50 chilometri a sud del Cremlino, ospita uno degli aeroporti più grandi di Mosca.

02:17 La difesa aerea russa abbatterà un drone diretto a MoscaLe unità di difesa aerea russe hanno abbattuto un drone diretto a Mosca, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. "I resoconti preliminari suggeriscono che non ci sono stati danni o vittime dove sono caduti i detriti", ha detto Sobyanin via Telegram. Non è stato fatto commento dalla parte ucraina.

00:12 Zelensky ringrazia la Svezia per il nuovo pacchetto di aiutiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la Svezia per un pacchetto di difesa del valore di 445 milioni di dollari. "Questo importante aiuto, che include sistemi di difesa aerea, armi anticarro e fondi per far fronte alle urgenti esigenze dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità di difesa", ha detto Zelensky su X. Secondo i resoconti svedesi, il pacchetto include anche parti di ricambio per i caccia Gripen per prepararsi a una possibile futura consegna degli aerei.

22:17 Ministero degli Esteri: la Russia è "la maggiore minaccia alla pace" direttamente sul fianco orientale della NATODopo le incursioni dei droni russi in Lettonia e Romania, il Ministero degli Esteri ha definito la Russia sotto il presidente Vladimir Putin "la maggiore minaccia per la pace e la sicurezza". "Purtroppo, la Russia di Putin è attualmente la maggiore minaccia per la pace e la sicurezza direttamente sul fianco orientale della NATO", ha scritto il ministero su X. "Questo è stato dimostrato ancora una volta, soprattutto dagli incidenti dei droni in Romania e Lettonia". "Collaboriamo con i nostri partner dell'alleanza e siamo al loro fianco", ha aggiunto il Ministero degli Esteri, facendo riferimento ai droni. Nel weekend, NATO e membri dell'UE Lettonia e Romania hanno each reported a Russian drone incursion into their territory.

21:42 Gli Stati Uniti negano la conferma della fornitura di razzi iraniani alla RussiaIl governo degli Stati Uniti non può confermare i resoconti secondo cui l'Iran ha fornito razzi balistici alla Russia, secondo John Kirby, portavoce del governo degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale.

21:28 Zelensky chiede l'esecuzione rapida degli accordi di aiutoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha richiesto l'esecuzione rapida degli accordi di aiuto con l'Occidente. "Il corso della guerra dipende direttamente dalla qualità della logistica nelle consegne e dal rispetto di tutti gli impegni dei nostri partner", ha detto Zelensky nel suo discorso serale. Le armi e l'equipaggiamento devono raggiungere il loro destinatario in tempo per essere efficaci. "Ciò che è necessario a settembre deve essere consegnato alle nostre truppe in settembre".

20:52 Il politico dell'opposizione russa avverte contro il lasciar fuggire Putin con una vittoriaIl principale politico dell'opposizione russa Vladimir Kara-Mursa avverte l'Occidente contro il permettere al presidente russo Vladimir Putin di "fuggire" dalla guerra in Ucraina con una "vittoria di facciata". "È fondamentale che Vladimir Putin non vinca la guerra contro l'Ucraina", dice Kara-Mursa. "È vitale che Vladimir Putin non fugga da questa guerra in Ucraina con una 'vittoria di facciata'". Circa un mese dopo il suo rilascio in uno scambio di prigionieri, Kara-Mursa afferma che c'è "stanchezza" riguardo alla guerra nelle società occidentali. Tuttavia, Putin deve essere sconfitto. Egli aggiunge: "Se, Dio non voglia, il regime di Putin può rappresentare l'esito di questa guerra come una vittoria per se stesso e rimanere al potere, staremo discutendo di un altro conflitto o di un altro disastro entro un anno o 18 mesi".

Puoi leggere tutti gli sviluppi precedenti qui.

Il conflitto ucraino si è notevolmente intensificato, causando vittime a Mosca a causa degli attacchi con drone ucraini. Mosca giustifica le sue continue operazioni militari in risposta a questi attacchi, vedendoli come una minaccia alla sua sicurezza.

Leggi anche: