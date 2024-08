- La crescente popolarità dei sentimenti anti-gender potrebbe potenzialmente affrontare battute d'arresto

La petizione della comunità avviata dal gruppo di Amburgo "Fine al linguaggio di genere nella pubblica amministrazione e nell'istruzione" è a rischio di non raggiungere l'obiettivo. Raccogliere le circa 66.000 firme necessarie entro il prossimo mercoledì per un voto pubblico è difficile, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti della petizione. Finora sono state raccolte solo circa metà delle firme. Di conseguenza, l'ultima settimana di vacanza assume un'importanza immensa: "Se non riusciamo a raddoppiare il numero di firme entro il 28 agosto, alle 23:59, questo segnerebbe anche un fallimento per la democrazia partecipativa", ha avvertito la dichiarazione.

I rallentamenti sono attribuiti alla scadenza rigida del Senato per la raccolta delle firme durante il periodo di vacanza e all'organizzazione inefficace. "L'impatto delle vacanze estive è un totale disastro. Se avessimo raccolto le firme a settembre, avremmo già raggiunto tutte le firme", ha dichiarato Jens Jeep, portavoce della petizione.

Inoltre, la petizione si è lamentata della mancanza di promozione adeguata della petizione dei cittadini nei 17 centri di servizio di Amburgo, che fungono da punti di raccolta per le firme dei sostenitori. "Il Senato è responsabile del fatto che i cittadini sono in gran parte ignari della petizione dei cittadini e hanno difficoltà a firmarla", si è lamentata la petizione.

All'inizio di luglio, la petizione aveva fallito con una richiesta urgente di proroga del processo di raccolta delle firme presso la Corte costituzionale di Amburgo. I petitioners intendono vietare all'amministrazione di Amburgo, alle istituzioni educative e alle società municipali di utilizzare asterischi di genere e due punti. Entrambi i simboli vengono utilizzati per evidenziare la varietà delle identità di genere.

Nel testo di legge presentato dalla petizione, si indica che il Senato dovrebbe ordinare a queste istituzioni di assicurarsi che la comunicazione scritta o elettronica e le pubblicazioni rispettino le linee guida ufficiali raccomandate dal Consiglio tedesco di ortografia.

Il voto potrebbe coincidere con le elezioni federali

Lo scorso estate, gli oppositori del genere hanno avuto successo nel lanciare la loro petizione dei cittadini presentando 16.000 firme al municipio. Secondo la legge sulla cittadinanza di Amburgo, la petizione dei cittadini ora serve come seconda fase del processo, poiché l'Assemblea dei cittadini non ha sostenuto il testo di legge.

Se le firme minime sono ancora raccolte entro il 28 agosto, il percorso per un voto pubblico sarebbe chiaro. In tal caso, i residenti di Amburgo potrebbero esprimere il loro voto contemporaneamente alle elezioni federali del settembre 2025.

