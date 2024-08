- La crescente carenza di manodopera qualificata in Germania orientale è sempre più evidente.

Fattualmente, l'Agenzia Federale del Lavoro ha smesso di distinguere tra Est e Ovest nella sua statistica. Tuttavia, Andrea Nahles, la Presidente, ha ribadito le disuguaglianze nei mercati del lavoro tra gli stati federali vecchi e nuovi. Ha spiegato:

"Lo spostamento demografico negli stati orientali sta avanzando a un ritmo più rapido e significativo rispetto alla Germania occidentale", ha dichiarato Nahles al suo ritorno dalle visite negli stati nuovi. La causa principale è l'esodo massiccio di giovani dagli stati orientali dopo la riunificazione. Di conseguenza, la popolazione anziana in Germania Orientale supera la media nazionale, portando a un aumento del numero di pensionati e a una scarsità di lavoratori qualificati. Mentre la crescita dell'occupazione persiste in Germania Ovest, è già in calo in Oriente. "La Germania Orientale sta servendo come previsione demografica per l'intero paese tra pochi anni", ha commentato Nahles.

I lavoratori stranieri rafforzano l'economia

In modo sorprendente, i dati rivelano anche che l'economia in Turingia trae un beneficio significativo dall'afflusso di manodopera straniera, come ha riferito Nahles. Dal 2017, la crescita dell'occupazione lì è attribuibile esclusivamente ai cittadini non tedeschi. Questa tendenza è visibile a livello nazionale dal 2023. "Data l'imminenza delle elezioni, è fondamentale mantenere l'attrattiva in queste regioni per gli immigrati, promuovendo così una cultura inclusiva, diversificata e accogliente", ha detto Nahles. Le elezioni locali sono previste per la Turingia e la Sassonia domenica, con i sondaggi che indicano un forte sostegno all'AfD, che promuove restrizioni sull'immigrazione.

Un'osservazione interessante degli ultimi mesi è stata l'aumento costante della disoccupazione nonostante la scarsità di lavoratori qualificati. "Non c'è alcun segno che questo aumento costante stia rallentando o addirittura invertendo", ha detto Nahles. L'economista Fritzi Köhler-Geib ha anche sottolineato: "La stagnazione economica è ora evidente sul mercato del lavoro".

Il tasso di disoccupazione in Germania è aumentato di 63.000 rispetto a luglio, ajustato stagionalmente, a 2.872.000. Rispetto ad agosto dell'anno scorso, questo rappresenta un aumento di 176.000. Il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,1 punti percentuali a 6,1% rispetto a luglio e il numero di posti vacanti è diminuito di 72.000 a 699.000 rispetto all'anno precedente. L'Agenzia Federale del Lavoro ha basato le sue statistiche sui dati fino al 14 agosto.

"La tendenza al ribasso sul mercato del lavoro sta continuando", ha detto la Segretaria di Stato Lilian Tschan del Ministero Federale del Lavoro. Ha visto come un segno positivo il fatto che un numero maggiore di rifugiati ucraini sta trovando lavoro. Alla fine di giugno 2024, 207.000 cittadini ucraini erano in occupazione socialmente assicurata, con altri 52.000 in mini-lavori.

Mercato della formazione in movimento

La situazione sembra più promettente sul mercato della formazione. Tra ottobre 2023 e agosto 2024, 418.000 giovani hanno presentato domanda per un posto di formazione. Questo rappresenta un aumento di 10.000 rispetto all'anno precedente. Alla fine di agosto, 82.000 erano ancora senza né un posto di formazione né un'alternativa. Nel frattempo, su un totale di 502.000 posti di formazione, 158.000 erano ancora vacanti. Il numero di candidati senza lavoro e il numero di posti di formazione aperti sono destinati a diminuire significativamente entro la fine di settembre, con il mercato che rimane dinamico, secondo l'Agenzia Federale del Lavoro.

Il Presidente degli Employer, Rainer Dulger, alla luce del alto numero di posti di formazione vacanti, ha sottolineato l'importanza di affrontare la carenza di competenze alla sua fonte. La Germania ha urgentemente bisogno di miglioramenti nella qualità dell'istruzione e di un'orientamento professionale orientato al lavoro. L'anno scorso, un terzo dei posti di formazione rimase vacante, con le piccole imprese che vedevano quasi due terzi andare deserti. "Questa lacuna è come un buco nero che minaccia il nostro futuro se non agiamo", ha detto Dulger.

In risposta alle disuguaglianze del mercato del lavoro tra gli stati federali vecchi e nuovi, Andrea Nahles ha sottolineato lo spostamento demografico più rapido negli stati orientali, compresa la Germania Orientale, che ha più pensionati e meno lavoratori qualificati rispetto alla Germania Ovest. Inoltre, è stato notato che l'economia nei Paesi Bassi, in particolare nella Turingia, trae un beneficio significativo dall'afflusso di manodopera straniera, contribuendo alla crescita dell'occupazione dal 2017.

Leggi anche: