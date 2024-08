- La costruzione ferroviaria influisce anche sui trasporti regionali

A causa di lavori di costruzione sulla linea ferroviaria tra Amburgo e Berlino, ci saranno significative restrizioni a partire dalla sera di venerdì per circa quattro mesi. Il traffico a lunga distanza verrà deviato verso ovest attraverso Stendal, mentre i passeggeri del traffico regionale dovranno adeguare i loro piani. Inoltre, i lavori di costruzione si svolgeranno tra Amburgo e Schwerin fino alla fine di settembre.

Brandeburgo:

Tra Wittenberge e Karstädt nel Brandeburgo, la ferrovia sta rimuovendo un letto di binario in cemento e lo sta sostituendo con un binario a massello. "Il metodo di costruzione utilizzato lì è stato ripetutamente riparato attraverso diverse misure di manutenzione negli ultimi anni, ma alla fine si è dimostrato inefficace", afferma la presentazione dell'azienda.

Di conseguenza, la linea tra queste due città sarà completamente chiusa fino al 14 dicembre. Durante questo periodo, la linea espressa regionale RE8 continuerà a operare tra Berlino e Wittenberge. I passeggeri dovranno salire su un autobus tra Wittenberge e Karstädt.

A partire dal 7 ottobre, la chiusura verrà estesa a Ludwigslust. Gli autobus di sostituzione impiegheranno quindi più tempo. Sono previsti due autobus all'ora, ciascuno con un viaggio di circa 75 minuti.

Amburgo/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern:

Il traffico regionale tra Amburgo e Schwerin è anch'esso interessato. Il tratto Amburgo-Büchen è inizialmente completamente chiuso fino a inizio settembre, seguito da chiusure a binario singolo in sezioni alternate e chiusure complete per più giorni.

I lavori di costruzione a Büchen (Schleswig-Holstein) riguardano principalmente il rinnovo dei binari e degli scambi. Ciò significa che i treni tra Lubecca e Lüneburg non potranno circolare in alcuni momenti. Sono in corso anche lavori a Hagenow Land.

Di conseguenza, gli autobus di sostituzione circoleranno sulla linea espressa regionale RE1 tra Amburgo e Büchen fino al 1° settembre e tra Büchen e Hagenow Land dal 2 settembre. Sulla RE83 ci sarà traffico di sostituzione per la maggior parte del tempo tra Büchen e Mölln.

Traffico a lunga distanza:

Il traffico a lunga distanza tra Amburgo e Berlino verrà deviato. "Ci saranno ancora circa 70 connessioni giornaliere tra le due città più grandi, comprese 36 dirette - e a intervalli orari", afferma l'azienda ferroviaria. Normalmente, un treno a lunga distanza corre in ogni direzione tra la città anseatica e la capitale ogni 30 minuti. A causa della deviazione attraverso Stendal, Salzwedel, Uelzen e Lüneburg, il tempo di viaggio verrà prolungato di circa 45 minuti.

Nel tratto Amburgo-Büchen, i lavori di costruzione riguardano principalmente il rinnovo dei binari e degli scambi, causando l'interruzione dei treni tra Lubecca e Lüneburg in alcuni momenti. A causa dei lavori in corso tra Wittenberge e Karstädt nel Brandeburgo, la linea sarà completamente chiusa fino al 14 dicembre, con i passeggeri che dovranno salire su autobus tra Wittenberge e Karstädt.

Leggi anche: