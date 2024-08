- La costruzione di una città di tende che ospita 50.000 musulmani è in corso nella regione dell'Eifel.

In una base aerea militare precedente nel Palatinato del Reno, si sta allestendo di recente un insediamento temporaneo per fino a 50.000 persone. La causa: la comunità religiosa Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) sta ospitando il suo raduno annuale, Jalsa Salana, a Mendig, nella regione dell'Eifel, dal venerdì alla domenica. Secondo "T-Online", stanno siendo costruiti 220 tende per riunioni, preghiere, pernottamenti o spazi per il lavoro o il catering. Verranno aggiunti anche circa 1.000 tende familiari. In questa città delle tende, o meglio megacittà delle tende, viene rigorosamente applicata la segregazione di genere fuori dalle tende familiari.

La folla prevista supera la popolazione di Mendig di circa cinque volte. Tuttavia, non è il primo evento significativo tenuto alla base aerea. Nel 2015 e nel 2016 si è tenuto il festival "Rock am Ring" e la struttura viene utilizzata anche da un club di sport aviatici, produzioni cinematografiche e prove di veicoli.

Per ciò che si dice essere il più grande evento religioso d'Europa, ci sono circa 6.000 volontari coinvolti, con spese di circa sei milioni di euro coperti interamente dalle donazioni dell'Ahmadiyya, come riportato. Le autorità non esprimono preoccupazioni di sicurezza maggiori, con tutto che viene organizzato "estremamente in modo professionale", come riporta la "Rhein-Zeitung" citando il comunicato dell'autorità competente.

L'Ahmadiyya Muslim Jamaat, descritta come la più antica comunità musulmana in Germania, ha celebrato il suo centenario lo scorso anno. Il suo leader spirituale internazionale è il Califfo Mirza Masroor Ahmad, che non sarebbe potuto essere presente a Mendig a causa di problemi di salute. Il movimento ha origine in Pakistan.

In Germania, la comunità afferma di avere circa 55.000 membri attivi e più di 70 minareti moschee. L'Ahmadiyya è presente in oltre 200 paesi, con il primo Jalsa Salana in Germania che si è tenuto nel 1976. L'organizzazione si descrive come non politica. "Quando parliamo di 'Califfato', non significa creare uno stato politico", ha dichiarato il portavoce dell'AMJ Asif Malik a "T-Online".

Il capo della comunità Ahmadiyya in Germania, Abdullah Uwe Wagishauser, sottolinea la responsabilità dei musulmani in Germania nel promuovere una migliore comprensione della loro religione, come ha dichiarato al Jalsa Salana di Stoccarda lo scorso anno. Questo anno l'evento è aperto anche ai non musulmani. Nonostante il loro impegno per la Germania, l'esperta di Islam Susanne Schröder ha detto a "Bild" che la comunità Ahmadiyya è un "gruppo molto rigoroso e ultraconservatore" che applica una rigorosa segregazione di genere, organizza di solito matrimoni con l'intervento degli anziani e segue principalmente la Sharia.

