La costruzione di linee ferroviarie tra Amburgo e Berlino subisce adeguamenti di orario

I lavori in corso per lo sviluppo della linea ferroviaria sono in corso tra Amburgo e Berlino. Finché non arriveremo al 14 dicembre, i pendolari devono adattarsi a tragitti chilometrati e sopportare un aumento della durata del viaggio. Questa è l'inizio di due chiusure prolungate.