- La costruzione di abitazioni in Bassa Sassonia è in calo

Il settore immobiliare in Bassa Sassonia e Brema dipinge un quadro preoccupante: la costruzione di alloggi accessibili di cui c'è un urgente bisogno sta diminuendo significativamente. L'anno commerciale passato ha "confermato i peggiori timori", ha annunciato l'Associazione di Housing e Immobiliare in Bassa Sassonia e Brema (vdw).

Nel 2023, le 179 società membri hanno completato solo circa 1.600 nuove unità abitative in Bassa Sassonia e circa 240 a Brema. Nel'anno precedente, questo numero era superiore a 2.000 in Bassa Sassonia e superiore a 400 a Brema.

Alti costi di costruzione gravano sulle società

"È un disastro", ha detto la direttore dell'associazione Susanne Schmitt. "La domanda di alloggi accessibili rimane alta e molte società immobiliari vogliono costruire nuovi appartamenti, ma non riusciamo a consegnare abbastanza a causa dei costi di costruzione elevati".

Il numero di completamenti continuerà quindi a diminuire nell'anno in corso e probabilmente anche nell'anno successivo. Per il 2024, l'associazione prevede 1.029 nuovi appartamenti in Bassa Sassonia e 321 a Brema. Gli investimenti sono passati da 578 milioni di euro nel 2022 a 463 milioni di euro nell'anno successivo.

L'associazione critica gli standard energetici troppo elevati

L'associazione del settore ha criticato il fatto che gli obiettivi di protezione del clima dei governi federale e statale stanno mettendo particolare pressione sul settore immobiliare a orientamento sociale. Al momento non ci sono abbastanza soldi, artigiani, materiali o infrastrutture sufficienti per la fornitura di energia rinnovabile.

La direttore dell'associazione Schmitt ha criticato una "fissazione ideologica su standard energetici troppo elevati". Questo è un errore, ha detto, poiché attualmente sembra che o le società saranno lasciate con costi di investimento elevati o i inquilini dovranno sopportare il peso. "Non è né socialmente né economicamente sensato", ha detto Schmitt.

L'Associazione di Housing e Immobiliare in Bassa Sassonia e Brema (vdw) ha anche espresso preoccupazioni per Hannover, esprimendo timori per la situazione degli alloggi accessibili della città a causa dei costi di costruzione elevati. Con questi costi elevati, la costruzione di nuovi appartamenti a Hannover diventa una sfida significativa per le società immobiliari.

Nonostante questi desafios, la vdw si aspetta che solo 1.029 nuovi appartamenti saranno costruiti in Bassa Sassonia, compreso Hannover, e 321 a Brema per l'anno 2024.

