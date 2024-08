- La costruzione della fabbrica di chip a Dresda è in corso - "Siamo straordinariamente entusiasti"

Avvio Simbolico della Prima Fabbrica di TSMC in Europa a Dresda

L'avvio simbolico della costruzione della prima fabbrica europea di TSMC, il colosso taiwanese dei semiconduttori, è stato segnato. "Il più grande produttore di microchip a livello globale sta posando il piede sul nostro continente, allineandosi con tre campioni europei", ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante la cerimonia di Dresda.

L'investimento, di circa dieci miliardi di euro, è una joint venture tra il gigante industriale taiwanese TSMC e entità europee consolidate, come Bosch, Infineon e NXP Semiconductor. TSMC detiene una quota del 70%, mentre i partner rimanenti detengono ciascuno una quota del 10%. La fabbrica verrà battezzata European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) e rappresenta un progetto centrale nell'ambito dell'European Chips Act, finalizzato a promuovere la produzione di semiconduttori avanzati e a basso impatto ambientale in Europa.

Il Governo Fornisce un Sostegno di Miliardi di Euro

Il Ministero federale tedesco dell'Economia intende sostenere questo progetto con un contributo di cinque miliardi di euro. Martedì, Bruxelles ha dato il via libera dopo l'esame della regolamentazione. Secondo von der Leyen, che ha approvato il progetto nella mattinata, questa è la prima fabbrica costruita in Europa nell'ambito dell'Act on Chips e soddisfa i prerequisiti per l'aiuto di stato.

"Sostenendo l'industria dei semiconduttori, non stiamo sostenendo solo l'industria in sé", ha sottolineato il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD). A seguito dei futuri siti di produzione, si svilupperanno estese reti di ricerca, sviluppo, start-up e fornitori.

"La pianta di Dresda aiuterà a far fronte alla crescente domanda di semiconduttori nei settori automotive e industriale in rapida espansione in Europa", ha dichiarato il CEO di TSMC, C. C. Wei. "Con questa moderna struttura, porteremo le nostre avanzate strategie di produzione più vicino ai nostri clienti e partner europei".

I vantaggi si estendono oltre Dresda e Sassonia, secondo von der Leyen. Ci saranno catene di fornitura potenziate, prodotti orientati al mercato europeo e la mitigazione delle tensioni geopolitiche che beneficeranno dell'industria europea.

Scholz Esprime Felicità

"Ci rallegriamo che un importante giocatore globale dei semiconduttori stia ora stabilendo la sua sede qui", ha dichiarato il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) durante l'evento. Ha inoltre sottolineato l'importanza dei semiconduttori per raggiungere la neutralità climatica, notando che ciò può essere ottenuto solo attraverso l'energia eolica, la fotovoltaica e la mobilità a basse emissioni di carbonio. "Tuttavia, essi hanno tutti un elemento in comune: necessitano di semiconduttori, un gran numero di semiconduttori", ha aggiunto, osservando che oggi un veicolo elettrico contiene il doppio dei chip di un veicolo a motore interno.

Il Presidente del Ministero di Sassonia, Michael Kretschmer (CDU), l'ha definita un evento storico. "Dresda è il luogo migliore per l'elettronica di precisione in Europa", ha proclamato. "Silicon Saxony simboleggia la tecnologia futura, la politica economica e scientifica che ha costantemente lavorato verso un obiettivo comune, in collaborazione con numerosi partner, per molti anni e decenni - compresi Bosch, Globalfoundries e Infineon". Kretschmer ha riconosciuto l'impegno personale di Scholz per l'insediamento di TSMC.

Il Sindacato Richiede un Accordo Collettivo per i Lavoratori

La Presidente di IG Metall, Christiane Benner, ha accolto con favore l'investimento. Con TSMC e il progetto congiunto ESMC, una parte significativa del futuro industriale e dell'autosufficienza della Germania sta arrivando. "È giusto che i fondi pubblici vengano investiti nello sviluppo futuro. Tuttavia, dovrebbe essere ricordato che non solo le condizioni ideali dell'azienda, ma anche quelle dei dipendenti devono essere soddisfatte, e ciò implica: accordi collettivi e posti di lavoro sicuri e ben retribuiti".

Secondo il CEO di Bitkom, Bernhard Rohleder, la cerimonia di inaugurazione di Dresda rappresenta "un punto di svolta per il polo tecnologico della Germania". "L'aiuto statale è ben investito e garantisce un terreno di parità nella concorrenza con i luoghi di produzione di chip leader, come l'Asia o gli Stati Uniti", ha dichiarato, sottolineando la necessità di concentrarsi su altri settori di semiconduttori e applicazioni e di attrarre specialisti in Germania.

La costruzione è prevista per iniziare nel 2027. Il focus della produzione sarà sui chip per l'industria automobilistica, con la prima fabbrica europea di TSMC prevista per generare 2.000 posti di lavoro.

Leggi anche: