La costruzione della centrale nucleare turca è ritardata a causa dell'assenza di componenti tedeschi

La corporation di stato russa Rosatom sta riscontrando ritardi nel completamento della prima centrale nucleare della Turchia a causa di componenti mancanti da Siemens Energy. Secondo comunicati ufficiali, il ministro dell'Energia Alparslan Bayraktar ha menzionato l'esplorazione di opzioni con le aziende cinesi a causa del ritardo nelle consegne da Siemens Energy. Questo intoppo potrebbe ritardare l'entrata in funzione del primo reattore di alcuni mesi.

"Ci sono alternative disponibili", ha affermato Bayraktar. Ha inoltre dichiarato che Rosatom aveva già ordinato parti di ricambio dai fornitori cinesi, con la spedizione prevista dalla Cina. La Turchia sta considerando l'imposizione di penalità su Siemens Energy nonostante una lunga partnership con la corporation tedesca. "Questa tattica potrebbe influire sulla loro partecipazione in future iniziative", ha notato Bayraktar.

Un portavoce di Siemens Energy ha ammesso che alcune parti erano state spedite in precedenza, ma non nell'ultimo anno perché i permessi di esportazione/doganali erano ancora in attesa. "Ovviamente, siamo costretti ad aderire alle regolamentazioni sull'esportazione", ha chiarito il rappresentante. L'amministrazione turca sospetta un possibile legame tra le spedizioni ritardate e le sanzioni occidentali mirate contro la Russia a causa del conflitto ucraino, ha aggiunto Bayraktar.

La Rosatom, la società di energia nucleare sostenuta dal governo russo, è responsabile della costruzione della centrale nucleare di Akkuyu nella provincia mediterranea turca di Mersin, in base a un accordo con Ankara. Inizialmente, la Turchia mirava a far funzionare il suo primo reattore entro il 2023. Per la prima volta nella storia, i combustibili nucleari sono stati inseriti nel compartimento del reattore sul sito lo scorso anno.

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha menzionato a luglio che la Germania stava ostacolando l'esportazione di parti essenziali necessarie per la centrale di Akkuyu. "Questo ha sollevato le nostre preoccupazioni in modo sostanziale. Ho affrontato questa questione con il cancelliere federale tedesco Olaf Scholz durante il nostro incontro bilaterale", ha detto Erdogan ai reporter al suo ritorno dalla summit della NATO a Washington.

