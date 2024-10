La Corte Suprema riprende le sue operazioni, concentrandosi sui potenziali sconvolgimenti dopo i procedimenti elettorali.

Fino ad ora, tra i 40 casi esaminati dalla Corte Suprema, solo pochi assomigliano alle intense discussioni politiche che un tempo riempivano la sua aula. Per il momento, questa formazione potrebbe consentire ai giudici di evitare le controversie. Tuttavia, ci sono indicazioni che la tranquillità potrebbe essere breve.

Un eventuale disputa elettorale tra la Vicepresidente Kamala Harris e l'ex Presidente Donald Trump potrebbe trascinare la maggioranza conservatrice di 6-3 in un turbine politico in un momento in cui la fiducia nella Corte ha raggiunto i minimi storici. Un nuovo presidente potrebbe modificare i casi già in esame. Inoltre, Trump è in procinto di tornare davanti alla Corte Suprema nelle prossime settimane, con l'obiettivo di chiarire l'ampia immunità che la Corte gli ha concesso a luglio.

I giudici si riuniranno lunedì per le prime argomentazioni orali del nuovo termine, che si estenderà fino all'estate successiva.

Al momento, sembra che la Corte si stia tenendo in disparte, in attesa di eventuali esplosioni elettorali, secondo il veterano del Supreme Court Carter Phillips. "Non ci sono molti casi e molto pochi di rilievo", ha dichiarato.

Armi e contenuti per adulti domineranno la SCOTUS

Martedì, la Corte esaminerà uno dei suoi maggiori casi pendenti. I gruppi che sostengono le armi e i produttori stanno contestando un regolamento dell'amministrazione Biden riguardante le armi introvabili note come "ghost guns". Si tratta di kit acquistabili per corrispondenza che consentono alle persone di costruire armi in casa senza alcuna tracciabilità.

Anche se importanti - queste armi vengono recuperate dalle scene del crimine - la causa non affronta le questioni del Secondo Emendamento. Invece, si concentra sul fatto che il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives abbia superato i suoi poteri quando ha classificato i kit come armi regolamentabili nel 2022.

Un tribunale federale della Louisiana ha stabilito lo scorso anno che l'ATF aveva superato i suoi poteri, e l'amministrazione Biden ha contestato questa decisione a febbraio.

Entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo, la Corte ascolterà gli argomenti in un caso sulla Prima Emendamento dall'industria dell'intrattenimento per adulti che contesta una legge del Texas che richiede ai siti web per adulti di verificare l'età dei loro utenti.

Venerdì, la Corte ha aggiunto altri 13 casi al suo elenco, nonostante il silenzio su casi importanti riguardanti la religione e l'aborto. I giudici hanno accettato di decidere se una legge federale impedisca al Messico di fare causa ai distributori di armi per aver presuntamente aiutato i cartelli della droga. Hanno anche preso in carico un caso di una donna eterosessuale che sostiene di aver subito discriminazione sul posto di lavoro a causa del suo capo gay.

Il termine relativamente tranquillo contrasta con gli anni precedenti, durante i quali la maggioranza conservatrice ha rovesciato Roe v. Wade, ha ampliato i diritti del Secondo Emendamento, ha posto fine all'azione positiva nell'ammissione ai college e - all'inizio di quest'anno - ha concesso a Trump una vasta immunità.

Il rapido spostamento a destra, unito a una serie di controversie etiche, sembra stia avendo un impatto. Un sondaggio dell'Annenberg Public Policy Center ha rivelato che il 56% degli americani disapprova la Corte Suprema. Nel frattempo, i giudici hanno affrontato un'altra fuga imbarazzante quest'estate, con il New York Times che riferisce di memorie interne che mostrano come il capo della Corte John Roberts e diversi colleghi stavano valutando le rivendicazioni di immunità di Trump.

Questa insolita violazione è avvenuta mesi dopo un'apparizione prematura di una importante opinione sull'aborto sul sito web della Corte e due anni dopo la divulgazione di una bozza di opinione che rovesciava Roe.

"Qualcosa sembra rotto", ha detto Lisa Blatt, che spesso argomenta davanti ai giudici.

Roberts affronta la pressione elettorale

Di fronte a queste pressioni, Roberts e i suoi colleghi potrebbero preferire evitare di essere coinvolti in controversie elettorali spinose quest'anno.

Ventiquattro anni fa, una Corte diversa, guidata dal capo della Corte William Rehnquist, ha emesso una decisione affrettata di 5-4 in Bush v. Gore, decidendo di fatto le elezioni presidenziali per l'ex Presidente George W. Bush.

La tarda Justice Sandra Day O'Connor, che ha giocato un ruolo chiave in quella decisione, ha in seguito espresso rimpianto per il coinvolgimento della Corte.

"La Corte deve rendersi conto che la sua legittimità istituzionale è stata messa in discussione", ha detto David Cole, direttore legale nazionale dell'ACLU, durante un recente panel organizzato dalla Georgetown Law. "Per intervenire in una elezione serrata e decidere sulla base delle linee di partito per determinare il presidente sarebbe disastroso".

Gli avvocati repubblicani e democratici hanno già presentato diverse cause pre-elettorali, alcune delle quali potrebbero essere utilizzate per contestare i risultati delle elezioni di novembre. Tuttavia, è anche possibile che qualsiasi caso elettorale significativo che raggiunga la Corte Suprema il prossimo mese lo faccia rapidamente e senza preavviso.

"È difficile prevedere quanta litigation elettorale ci sarà o quale forma assumerà", ha detto Kannon Shanmugam, un avvocato che ha argomentato decine di casi davanti alla Corte Suprema. "In quel momento del 2000, nessuno prevedeva Bush v. Gore".

Una serie di controversie legali di alto profilo continueranno a muoversi nei tribunali federali anche dopo che il prossimo presidente assumerà l'incarico. Le nuove amministrazioni spesso utilizzano l'azione esecutiva per attuare rapidi cambiamenti di politica, il che porta a rapidi appelli. Ad esempio, il bando dei viaggi di Trump da paesi a prevalenza musulmana è spesso tornato alla Corte Suprema.

Jackson si aspetta sorprese

Un cambiamento di amministrazione presidenziale potrebbe anche influenzare i casi attualmente presenti nel calendario della Corte Suprema. Uno dei casi più attesi di questo termine, che riguarda la divisiva questione delle cure gender-affermative, potrebbe essere a rischio se Trump vince le elezioni. La Corte Suprema ha accettato di esaminare una sfida dell'amministrazione Biden a un divieto di cure transgender in Tennessee, che proibisce la terapia ormonale e i bloccanti della pubertà per i minori e impone multe ai medici che violano questi divieti.

Quasi la metà degli Stati americani ha implementato divieti di cure transgender per i minori, secondo l'Alleanza per le Libertà Civili.

Despite involvement from private entities, a shift in stance on transgender matters from the freshly appointed Justice Department could potentially intertwine with the unscheduled court hearing for this case, which hasn't been set for oral arguments yet.

La Corte Suprema è intervenuta nelle prossime elezioni in diversi casi urgenti, due dei quali riguardavano candidati indipendenti che cercavano un posto nelle elezioni presidenziali a livello di stato. In una decisione rilevante di agosto, la corte ha disapprovato una parte dei requisiti di identificazione dei votanti dell'Arizona, ma ha mantenuto in vigore l'obbligo che i potenziali votanti forniscano documentazione della loro cittadinanza prima di iscriversi per votare in un modulo di registrazione statale.

Durante un'intervista con CBS News di agosto, la giudice Ketanji Brown Jackson ha risposto con un sorriso sereno quando le è stato chiesto se fosse pronta per il fatto che le elezioni diventassero un problema per la Corte Suprema.

" Tanto quanto si possa essere", ha risposto.

