La Corte Suprema rifiuta di accogliere la causa dei genitori che contestano la direttiva del Dipartimento di Giustizia sulle minacce al consiglio scolastico

Nel 2021, Garland pubblicò una nota che affrontava la "preoccupante ondata di bullismo, intimidazione e minacce di violenza fisica" nelle scuole. Questa nota scatenò fasi di opposizione e dichiarazioni ingannevoli che il Dipartimento di Giustizia considerava i genitori che esprimevano preoccupazioni sulle politiche scolastiche alle riunioni del consiglio come "estremisti interni."

I genitori di Loudoun County, Virginia, e Saline, Michigan, hanno descritto la nota come una "politica fuorviante volta a intimidire e zittire i manifestanti alle riunioni del consiglio scolastico." Hanno sostenuto che i genitori erano costretti a scegliere tra "astenersi dalle attività legalmente protette" o "sottoporsi alla vigilanza federale," come comunicato alla Corte Suprema.

Tuttavia, i tribunali inferiori hanno respinto la causa, notando che la nota non introduceva nuovi regolamenti e si concentrava sulla comprensione delle minacce, non sui genitori che esercitavano il loro diritto di esprimere le loro preoccupazioni alle riunioni del consiglio. La nota non etichettava nessuno come estremista interno.

L'amministrazione Biden ha invitato la Corte Suprema a respingere il ricorso, sostenendo che i genitori "non hanno documentato alcun azione governativa contro di loro."

La decisione della Corte Suprema, priva di commenti, rappresenta l'ultima puntata in una crociata di alcuni media di destra e funzionari repubblicani che accusano il Dipartimento di Giustizia di punire i genitori per aver partecipato o protestato alle riunioni del consiglio scolastico.

La nota e le azioni legali successive si sono svolte quando numerous riunioni del consiglio scolastico in tutto il paese sono diventate contese a causa dei protocolli Covid-19 e dei programmi che alcuni conservatori hanno sostenuto disprezzassero le persone bianche.

Il dibattito politico intorno alla nota di Garland ha portato a numerous accuse da parte dei funzionari repubblicani, che etichettavano il Dipartimento di Giustizia come punizione dei genitori per aver partecipato alle proteste del consiglio scolastico.

