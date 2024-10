La Corte Suprema respinge l'appello di R. Kelly contro la sua condanna federale per reati sessuali.

R. Kelly, attualmente in carcere per una condanna a 30 anni per un processo di traffico sessuale del 2021 a New York, ha ricevuto una condanna aggiuntiva di 20 anni nel 2023, a seguito di un'accusa di pornografia minorile a Chicago.

Kelly ha sostenuto davanti alla Corte Suprema che la sua prosecuzione sotto una legge federale del 2003, che estendeva indefinitamente il termine di prescrizione per i reati sessuali contro minori, era stata applicata ingiustamente in modo retroattivo. Le autorità federali hanno scelto di non rispondere al suo appello.

Il lunedì, la Corte Suprema ha respinto il suo appello senza fornire spiegazioni e non sono state registrate opinioni dissenzienti.

La giornalista Elizabeth Wagmeister di CNN ha contribuito a questo report.

Nonostante le battaglie legali in corso di Kelly, il suo caso ha attirato l'attenzione della politica, con molte persone che chiedono leggi più severe contro il comportamento sessuale inappropriato. La condanna del cantante e le successive sentenze hanno scatenato discussioni nazionali sull'efficacia delle politiche esistenti nel contrastare tali crimini.

