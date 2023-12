La Corte Suprema respinge la richiesta di Jack Smith di ascoltare la controversia sull'immunità di Trump

La corte non ha spiegato il suo ragionamento e non ci sono stati dissensi degni di nota.

La decisione della Corte è un duro colpo per Smith, che ha fatto un azzardo straordinario quando ha chiesto ai giudici di fare il raro passo di saltare una corte d'appello federale e decidere rapidamente una questione fondamentale nel suo caso di sovversione elettorale contro Trump.

Entrambe le parti avranno ancora la possibilità di appellarsi a un'eventuale sentenza della Corte d'Appello del DC Circuit fino all'Alta Corte, ma la mossa della Corte è una vittoria importante per Trump, la cui strategia di ritardo nella causa penale comprendeva l'organizzazione di una lunga battaglia sulla questione dell'immunità, che deve essere risolta prima che il suo caso vada in giudizio.

Una revisione accelerata della questione è già in corso presso il DC Circuit, che ha fissato le discussioni orali per il 9 gennaio. Il processo per sovversione elettorale dovrebbe iniziare a marzo.

Nell'esortare la corte a non accettare il caso, gli avvocati di Trump hanno sostenuto che il consigliere speciale sta cercando di "affrettarsi a decidere le questioni con un abbandono sconsiderato".

"Il fatto che questo caso sorga nel vortice della disputa politica giustifica la cautela, non la fretta", hanno scritto gli avvocati di Trump nei documenti del tribunale.

All'inizio del mese, il team di Trump aveva chiesto alla corte d'appello di esaminare la sentenza sull'immunità emessa dal giudice distrettuale Tanya Chutkan, che sta supervisionando il suo caso penale.

Chutkan aveva respinto le argomentazioni degli avvocati di Trump secondo cui l'accusa penale dovrebbe essere annullata perché egli stava lavorando per "garantire l'integrità delle elezioni" nell'ambito della sua funzione ufficiale di presidente quando avrebbe compromesso i risultati delle elezioni del 2020, e quindi è protetto dall'immunità presidenziale. Il giudice ha sospeso tutte le scadenze procedurali del caso mentre si svolge l'appello.

Ma il team di Smith ha cercato di bypassare la revisione della Corte d'appello, facendo intervenire ora i giudici.

"È di importanza pubblica imperativa che le richieste di immunità del convenuto siano risolte da questa Corte e che il processo del convenuto proceda il più rapidamente possibile se la sua richiesta di immunità viene respinta", ha scritto il team di Smith nella sua petizione alla Corte Suprema.

Smith ha fatto riferimento a un caso dell'era del Watergate in cui l'Alta Corte ha scavalcato una corte d'appello per ascoltare rapidamente un caso in cui i giudici hanno infine respinto le richieste di privilegio presidenziale dell'allora presidente Richard Nixon in una lotta per la citazione di nastri dello Studio Ovale.

"In questo caso, la posta in gioco è almeno altrettanto alta, se non di più: la risoluzione della questione presentata è fondamentale per stabilire se l'ex presidente stesso subirà un processo, il cui inizio è previsto tra meno di tre mesi", ha scritto il consulente speciale nei documenti del tribunale.

Smith ha anche respinto con forza l'affermazione di Trump secondo cui i procuratori stavano cercando di affrettare ingiustamente il processo a marzo, scrivendo che tali affermazioni "sono infondate e non corrette".

L'ex presidente, ha detto Smith ai giudici, "è accusato di gravi crimini perché il gran giurì ha seguito i fatti e applicato la legge". Il governo chiede a questa Corte di risolvere la richiesta di immunità in modo che tali accuse possano essere prontamente risolte, qualunque sia il risultato".

I procuratori hanno anche chiesto alla Corte di decidere se Trump sia protetto dal doppio giudizio. Gli avvocati della difesa hanno affermato che, poiché Trump è stato assolto dal Senato durante il processo di impeachment, non può essere processato penalmente per le stesse presunte azioni.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.

