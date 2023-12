La Corte Suprema potrebbe decidere le elezioni del 2024. Ecco come

La Corte è stata al centro di diverse controversie elettorali in questo secolo, dalla decisione di decidere il vincitore nel 2000, in una decisione controversa che ha dato la presidenza a George W. Bush, al fatto che un posto vacante sulla panchina è stato un'attrazione di voti per Trump nel 2016 e ha respinto i tentativi dell'ultimo minuto del GOP di aiutare Trump ad aggrapparsi al potere nel 2020.

Ma ora i giudici dovranno stabilire - in tempi brevi - se l'ex presidente sia idoneo a partecipare al voto e se sia immune da azioni penali da parte del consigliere speciale Jack Smith, entrambe controversie che derivano dai suoi sforzi per ribaltare le elezioni del 2020 che hanno portato all'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

"Si tratta di casi che la Corte Suprema ha la possibilità di evitare, ma che si presentano come controversie nazionali davanti alla Corte, piuttosto che come una Corte che cerca di afferrare questioni controverse", ha dichiarato alla CNN Justin Levitt, esperto di diritto elettorale presso la Loyola Law School.

"Ci sono pochissimi posti dove rifugiarsi", ha detto.

Questo si aggiunge a un mandato già molto impegnativo, in cui la Corte si pronuncerà sulla disponibilità di un farmaco abortivo sicuro e popolare negli Stati in cui l'aborto è legale, sulla portata del Secondo emendamento e sul futuro delle norme ambientali. Tutte queste questioni politiche avranno un impatto anche sulle urne.

Tutto ciò avviene in un momento in cui l'opinione pubblica sulla Corte Suprema rimane ai minimi storici e i problemi di etica continuano a perseguitare i giudici. Il tentativo del presidente della Corte John Roberts di respingere le critiche in materia di etica, il mese scorso, è stato rapidamente deriso come privo di effetti.

In Colorado, la maggioranza di 4-3 della Corte Suprema dello Stato ha dichiarato martedì che Trump non è costituzionalmente ammissibile a candidarsi nel 2024 perché il divieto del 14° emendamento di ricoprire cariche pubbliche per gli insurrezionisti copre la sua condotta del 6 gennaio.

"Il presidente Trump ha incitato e incoraggiato l'uso della violenza e di azioni illegali per interrompere il trasferimento pacifico del potere", hanno scritto i giudici nel parere di maggioranza di 134 pagine.

Anticipando l'appello di Trump, i giudici del Colorado hanno sospeso la loro decisione fino al 4 gennaio. Quando Trump chiederà inevitabilmente ai giudici di rivedere la sentenza, la pausa del tribunale del Colorado sarà prolungata fino a quando la più alta corte nazionale non annuncerà se prenderà in considerazione il caso e, in caso affermativo, fino a quando non emetterà la sua decisione finale. Ciò significa che la Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe determinare cosa accadrà di più per le elezioni generali, non per le primarie.

"Abbiamo piena fiducia nel fatto che la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncerà rapidamente a nostro favore e metterà finalmente fine a queste azioni legali antiamericane", ha dichiarato in un comunicato il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung.

Quando Trump ricorrerà in appello, i giudici si troveranno di fronte alla questione della cosiddetta clausola insurrezionale del 14° emendamento.

"Ciò che è notevole in questa decisione è che hanno affrontato ogni singola questione che è stata sollevata contro di essa, sapendo che sarebbe andata davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti", ha detto Nick Akerman, un ex procuratore del Watergate, a "News Central" della CNN sulla sentenza del Colorado.

"Prenderanno la questione molto seriamente perché non ha un impatto solo sul Colorado. Ha un impatto su tutti i 50 Stati", ha aggiunto. "Quindi questo dovrà essere deciso dalla Corte Suprema".

Trump ha l'immunità dai procuratori del 6 gennaio?

La strategia pre-processuale di Trump nel suo caso di sovversione elettorale federale ha finora ruotato in gran parte intorno al tentativo di ottenere che i tribunali respingessero le accuse sulla base delle nuove affermazioni che l'immunità presidenziale lo protegge dall'essere perseguito penalmente per i presunti crimini commessi sui risultati delle elezioni del 2020.

All'inizio del mese, il giudice del tribunale che supervisiona il suo caso penale ha respinto queste argomentazioni, spingendo il team di Trump a chiedere rapidamente alla corte d'appello federale di Washington di rivedere la decisione.

Cercando di ostacolare il tentativo di Trump di organizzare una lunga battaglia legale sulla questione dell'immunità, che potrebbe far slittare la data del processo del 4 marzo, la scorsa settimana Smith ha dato una svolta inaspettata alla saga, chiedendo all'Alta Corte di intervenire ora per risolvere la questione dell'immunità e anche per decidere se è protetto dal doppio giudizio.

"È di importanza pubblica imperativa che le richieste di immunità del convenuto siano risolte da questa Corte e che il processo del convenuto proceda il più rapidamente possibile se la sua richiesta di immunità viene respinta", ha detto Smith ai giudici, aggiungendo che "solo questa Corte può risolverle definitivamente".

Anche se la Corte Suprema si rifiuta di esaminare la questione dell'immunità in questo momento, la questione le si presenterà all'inizio del prossimo anno. Il Circuito di Washington ha dichiarato che accelererà la revisione dell'appello di Trump e la Corte ha fissato le discussioni orali in materia per il 9 gennaio.

In un altro caso che potrebbe avere rilevanza per il team di Smith mentre si discute della questione dell'immunità, all'inizio di questa settimana una corte d'appello federale di Atlanta ha criticato il tipo di campagna elettorale che Trump e i suoi alleati hanno intrapreso dopo le elezioni del 2020.

La Corte d'Appello dell'11° Circuito degli Stati Uniti ha respinto lunedì il tentativo dell'ex capo dello staff della Casa Bianca di Trump, Mark Meadows, che è anche un imputato nel caso della Georgia, di spostare il suo caso penale in una corte federale. Meadows aveva sostenuto che la condotta che ha dato origine alle accuse era stata tenuta nell'ambito del suo ruolo ufficiale di governo.

"Meadows non può nemmeno indicare alcuna autorità per aver influenzato i funzionari statali con accuse di frode elettorale", ha affermato la giuria di tre giudici in un parere scritto da un noto e rispettato giurista conservatore. "Né i compiti ufficiali di Meadows includevano l'interferenza con le procedure elettorali statali".

Queste conclusioni potrebbero aiutare il team di Smith a sostenere presso i tribunali di Washington che la condotta post-elettorale di Trump non rientrava nei suoi doveri ufficiali di presidente e quindi non dovrebbe metterlo al riparo da azioni penali.

"Non c'è dubbio che il presidente goda dell'immunità per gli atti compiuti in veste ufficiale", ha detto Levitt. "E penso che non ci siano dubbi sul fatto che le azioni per cui Donald Trump sta attualmente affrontando un'accusa penale non siano state intraprese in veste ufficiale".

I giudici esamineranno la legge sull'ostruzione - un'altra questione chiave del 6 gennaio

La scorsa settimana la Corte Suprema ha deciso di valutare se una parte della legge federale sull'ostruzione possa essere utilizzata per perseguire alcune delle persone coinvolte nell'attacco al Campidoglio.

La decisione dei giudici potrebbe avere un impatto significativo sul processo di Smith contro Trump, in quanto potrebbe svelare parte del suo caso contro l'ex presidente.

Il caso riguarda un solo uomo accusato per il suo ruolo nell'attacco, ma la decisione dei giudici potrebbe avere un impatto di vasta portata sulle centinaia di altre cause penali che il Dipartimento di Giustizia ha intentato contro altre persone coinvolte nell'attacco. Tra queste persone c'è anche Trump, le cui accuse nel caso delle elezioni federali includono quella di ostruzione e altre tre.

Poche ore dopo che la Corte ha accettato il caso la scorsa settimana, la mossa ha iniziato ad avere un effetto a catena sui casi penali del 6 gennaio in corso.

Almeno 10 imputati del 6 gennaio hanno chiesto di modificare i loro casi mentre la questione sta attraversando l'Alta Corte, tra cui Ethan Seitz, che ha chiesto al giudice del processo di cancellare l'udienza di condanna fissata per gennaio a causa del caso della Corte Suprema ora in corso. I suoi avvocati hanno chiesto che non venga ancora condannato "nell'interesse dell'economia giudiziaria".

Secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Washington, solo per questa accusa di ostruzione sono state condannate due dozzine di persone.

Controversia sull'ordine di bavaglio

L'Alta Corte potrebbe anche essere invitata da Trump a prendere in considerazione la sua sfida a un ordine di bavaglio limitato emesso contro di lui nel caso di sovversione elettorale federale.

All'inizio di questo mese, il Circuito di Washington ha in gran parte confermato l'ordine di bavaglio, emesso per la prima volta contro Trump dal giudice distrettuale Tanya Chutkan, che sta supervisionando il suo caso. Ma la corte d'appello ha detto che le restrizioni non si applicano ai commenti fatti su Smith e ha ristretto il divieto che Trump aveva di parlare di testimoni nel caso, un cambiamento rispetto all'ordine di bavaglio originale.

Il partito di Trump ha dichiarato da tempo che avrebbe chiesto alla Corte Suprema di intervenire nella questione se i tribunali di grado inferiore avessero mantenuto una qualsiasi parte dell'ordine. Gli avvocati dell'ex presidente hanno sostenuto che si tratta di una restrizione incostituzionale al discorso politico di un candidato alla presidenza.

"La corte distrettuale non ha l'autorità per mettere la museruola al discorso politico di base del principale candidato alla presidenza nel pieno della sua campagna di rielezione", hanno dichiarato il mese scorso alla corte d'appello. "Il Presidente Trump ha il diritto di proclamare, e il pubblico americano ha il diritto di ascoltare, i suoi messaggi politici fondamentali".

Lunedì, i legali dell'ex presidente hanno intensificato la loro lotta contro le restrizioni chiedendo all'intero Circuito di Washington di riconsiderare la sua recente sentenza.

Se la corte d'appello dovesse rifiutare la richiesta, la prossima tappa di Trump sarebbe l'Alta Corte, dove un confronto di alto profilo sul suo discorso potrebbe facilmente riversarsi sulla campagna elettorale.

"Non è una situazione ideale per nessuno, ma credo che non ci sia dubbio che, in caso di decisione giudiziaria negativa, Trump la trasformerà in un discorso da campagna elettorale", ha dichiarato Derek Muller, professore di diritto elettorale alla Notre Dame Law School.

Anche le questioni politiche in agenda possono spostare l'ago della bilancia

A parte le controversie che riguardano direttamente Trump e che i giudici potrebbero accettare di riesaminare, l'agenda della Corte per questo mandato è già piena di controversie che peseranno sulla mente degli elettori quando si recheranno alle urne l'anno prossimo.

La settimana scorsa hanno annunciato che avrebbero ascoltato un caso importante riguardante l'accesso al mifepristone, un farmaco abortivo molto usato.

La decisione di rivedere le sentenze dei tribunali di grado inferiore che limitano l'accesso al farmaco rappresenta la loro più grande incursione nella sfera dei diritti riproduttivi da quando, l'anno scorso, hanno ribaltato la sentenza Roe v. Wade - una sentenza che ha rinvigorito i Democratici nelle elezioni di midterm del 2022 e che sarà un altro grido d'allarme per il partito all'avvicinarsi delle elezioni generali.

La Corte sta anche decidendo un importante caso sul Secondo Emendamento, che potrebbe consentire ai giudici di fornire indicazioni molto necessarie ai tribunali di grado inferiore su come esaminare le leggi sulle armi in base a un nuovo standard che la maggioranza conservatrice ha emesso nel 2022 e che ha portato alcuni giudici federali ad abbattere una serie di leggi sulle armi.

Il mese prossimo, inoltre, i giudici ascolteranno un paio di casi che chiedono di ribaltare precedenti vecchi di decenni per ridurre il potere delle agenzie federali, una mossa che potrebbe limitare la capacità del governo federale di emanare regolamenti in materia di ambiente, immigrazione e assistenza sanitaria.

Fonte: edition.cnn.com