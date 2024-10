La Corte Suprema non riesamina le controversie sul Primo Emendamento relative alle esposizioni di armi e alle proteste contro il monumento confederato.

La disputa del negozio di armi ruotava attorno a un regolamento del Maryland che richiedeva a tutti i punti vendita di armi da fuoco o munizioni di esibire materiale riguardante la sicurezza delle armi, la formazione, la prevenzione del suicidio, la salute mentale e la risoluzione dei conflitti.

La contea di Anne Arundel, situata fuori Baltimora, ha istituito questa regola nel 2022 con l'intenzione di ridurre la violenza da armi da fuoco seguendo la dichiarazione degli ufficiali locali del suicidio come una minaccia per la salute pubblica. Le violazioni di questo regolamento inizialmente comportavano sanzioni civili sostanziali.

La Corte Suprema ha rifiutato di occuparsi di questa serie di casi il lunedì senza commenti, e non sono state notate dissensioni.

Un'associazione per i diritti delle armi all'interno dello stato ha contestato la richiesta, sostenendo che illegalmente costringeva il discorso che essi parzialmente contrastavano. Tuttavia, i tribunali inferiori hanno validato la regola, etichettandola come sorveglianza commerciale permissibile.

Il 4° tribunale federale di appello degli Stati Uniti ha espresso, in una sentenza unanime a gennaio, che questo opuscolo, nella sua interezza, affrontava il suicidio come una questione di salute e sicurezza pubblica, fornendo ai proprietari di armi consigli su come prevenirlo. Il tribunale ha considerato l'opuscolo come conformità ad altri avvertimenti di sicurezza sulle armi da fuoco, che consigliano ai proprietari di armi di tenere le loro armi al sicuro, in particolare per scoraggiare l'uso improprio e l'accesso dei bambini.

Protesta contro la statua confederata

I giudici hanno anche scelto di non considerare il caso di tre individui che hanno protestato contro una statua confederata a Gainesville, Texas, che cercavano di argomentare che i loro arresti violavano la Costituzione.

Amara Ridge, Torrey Henderson e Justin Thompson sono stati arrestati nel 2020 durante una marcia pacifica. Gli ufficiali di legge e ordine hanno dichiarato che i tre erano stati arrestati e condannati per aver ostruito una strada pubblica. Gli ufficiali hanno sostenuto che i manifestanti "avevano ripetutamente ignorato" le istruzioni per rimanere sul marciapiede.

I manifestanti, con l'assistenza dell'Unione americana per le libertà civili, hanno sostenuto di aver deviato dal marciapiede solo una volta per un "pericolo d'acqua" e poi alla fine della marcia per tornare al prato del tribunale. Hanno sostenuto che gli arresti violavano i loro diritti del Primo e Quattordicesimo Emendamento.

Il caso era in appello dai tribunali del Texas, che hanno sostenuto la posizione dello stato.

Legge sulla finanza delle campagne di San Francisco

Il lunedì, la corte ha anche scelto di non affrontare il tema politicamente carico della regolamentazione del finanziamento delle campagne evitando una sfida alle regolamentazioni a San Francisco che richiedono una maggiore rivelazione dei donatori politici negli annunci delle campagne.

Le regolamentazioni adottate, approvate in un'iniziativa di voto del 2019, richiedono che certi annunci politici rivelino i donatori secondari - i principali donatori ai comitati politici.

