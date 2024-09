La Corte Suprema ha esaminato Telegram come il principale centro di attività estremiste di destra.

Secondo l'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione, Telegram si è affermato come uno strumento di comunicazione principale per i circoli di estrema destra in Germania. Secondo il loro opuscolo pubblicato il mercoledì, Telegram si è trasformato in un hub e luogo di incontro centrale per vari gruppi di estrema destra negli ultimi anni.

La piattaforma consente la diffusione di ideologie estreme senza alcun filtro. Gli utenti sono incoraggiati a partecipare a eventi di estrema destra e a unirsi alla scena attraverso Telegram. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione riferisce che commenti razzisti, antisemiti, islamofobi o violenti, inclusi minacce dirette o indirette di danni, spesso rimangono senza controllo o sono addirittura supportati da altri utenti.

Il servizio di messaggistica è preferito dagli estremisti di destra a causa delle sue funzionalità intuitive. Consente agli utenti di connettersi tra loro e raggiungere un gran numero di utenti contemporaneamente attraverso i canali. L'importanza di Telegram è dovuta anche alla sua vasta base di utenti che si estende oltre il circolo di estrema destra.

In gruppi di chat semplici con fino a 200 membri, così come nei supergruppi con fino a 200.000 membri, i membri estremisti possono anche influenzare le conversazioni non estremiste.

Un altro fattore che contribuisce alla popolarità di Telegram tra gli estremisti di destra è il senso di sicurezza che offre. Il gestore della piattaforma promette alti livelli di anonimato e fornisce crittografia end-to-end per le chat private. Le sospensioni dei account a causa del contenuto di estrema destra sono relativamente rare, secondo l'Ufficio Federale.

