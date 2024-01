La Corte Suprema di Israele infligge un duro colpo a Netanyahu, che però potrebbe doverlo digerire

La decisione è stata senza precedenti: mai prima d'ora la Corte aveva annullato una delle Leggi fondamentali di Israele, che agiscono come una costituzione informale, o un suo emendamento. Lo ha fatto, ha detto, a causa del colpo "grave" e "senza precedenti" che la legge poneva alla caratteristica principale di Israele come Stato democratico. Così, la Corte avrà di nuovo il potere di agire contro le decisioni del governo, come ha fatto quando ha impedito a un frodatore fiscale condannato di far parte del gabinetto.

In tempi normali, la decisione avrebbe potuto scatenare una crisi costituzionale, o peggio. "Se non ci fosse stata la guerra (di Hamas), avremmo avuto una guerra interna e l'abbiamo evitata", ha dichiarato alla CNN Reuven Hazan, professore di scienze politiche all'Università Ebraica di Gerusalemme.

A luglio, intervistato da Wolf Blitzer della CNN, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è rifiutato di chiedere se avrebbe rispettato una decisione della Corte Suprema a lui avversa. Ora che la sentenza è stata emessa, il premier, di solito battagliero, ha mantenuto la calma.

"Non credo che abbia la capacità di rispondere", afferma Amit Segal, analista politico capo di Channel 12, in Israele. "Prima della guerra, i suoi alleati (i ministri di estrema destra Itamar) Ben Gvir e (Bezalel) Smotrich gli avrebbero chiesto di farlo e lo avrebbero trascinato a farlo. Ora non possono perché c'è la guerra e dopo la guerra, credo che questo sarà l'ultimo dei suoi problemi".

Il pacchetto di revisione giudiziaria è stato il fiore all'occhiello della politica di Netanyahu nel suo ultimo mandato di primo ministro. Il fatto che la Corte Suprema abbia bocciato l'unica legge che era riuscito ad approvare è un colpo contro di lui e contro le politiche divisive del suo governo di destra.

Ma, come dice Segal, in questo momento ha problemi più grandi. Dopo il 7 ottobre, la reputazione di Netanyahu come "Mister Sicurezza" è stata distrutta. Oltre a supervisionare la lotta contro Hamas a Gaza, sta lottando per la sua stessa vita politica: un recente sondaggio di Israel Channel 13 suggerisce che se domani si tenessero le elezioni, sarebbe fuori dal lavoro.

Così è toccato a Yariv Levin, ministro della Giustizia di Netanyahu e architetto dei piani di revisione giudiziaria, dire qualcosa. Ma tutto ciò che ha fatto è stato attaccare la tempistica della decisione (che non era nel dono della Corte Suprema a causa dell'imminente pensionamento di due giudici), dicendo che era l'opposto dell'unità che il Paese ora richiedeva.

"Invece di trasformarla in una crisi", dice Hazan, "il governo ha intenzione di ingoiare il rospo e continuare a cercare di portare avanti la guerra, senza tornare a polarizzare il Paese".

Anche gli oppositori del disegno di legge hanno preso la sentenza con filosofia. Benny Gantz, il leader del blocco politico di Unità Nazionale che ora siede nel gabinetto di guerra, ha detto che il verdetto deve essere rispettato e che Israele deve evitare di riaprire le ferite dell'ultimo anno. "Siamo fratelli", ha detto. "Abbiamo tutti un destino comune".

Fonte: edition.cnn.com