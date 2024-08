- La Corte suprema di Baviera ha vietato lo slogan filo-palestinese alla manifestazione di Monaco

Il Tribunale Amministrativo Bavarese ha ritenuto lecito il divieto dello slogan "Dal fiume al mare" ("Dal fiume al mare"), spesso utilizzato nelle manifestazioni pro-palestinesi. Il tribunale ha respinto un'istanza urgente contro il divieto imposto dalla città di Monaco per una manifestazione prevista per il 10 agosto 2024 a Monaco, in piazza Karlplatz (Stachus), e che avrebbe portato al Siegestor.

L'organizzatore della manifestazione aveva annunciato cartelli con lo slogan "Dal fiume al mare [...]". La capitale dello stato ha quindi vietato l'uso di questo slogan in tedesco o in qualsiasi altra lingua in qualsiasi forma dal 6 agosto 2024, poiché altrimenti avrebbe creato un collegamento ovvio con Hamas.

La capitale dello stato ha giustificato ciò sostenendo che l'organizzatore aveva connessioni note con un movimento che sosteneva positivamente l'Islamico Hamas e l'attacco a Israele dell'ottobre 2023. Pertanto, non poteva essere garantito un uso socialmente accettabile dello slogan.

Dopo che il Tribunale Amministrativo di Monaco aveva già respinto l'istanza urgente con una decisione dell'8 agosto, anche il Tribunale Amministrativo d'Appello ha seguito questa linea. La capitale dello stato è stata in grado di fornire prove concrete che l'organizzatore era affiliato a un movimento pro-palestinese che aveva un collegamento concreto con Hamas.

Pertanto, è giustificato supporre che vi sia un pericolo concreto di un uso proibito dello slogan nella manifestazione prevista per il 10 agosto 2024. Il divieto dello slogan nella manifestazione è quindi probabilmente lecito. La decisione del Tribunale Amministrativo d'Appello è definitiva.

La Commissione ha esaminato il caso dello slogan pro-palestinese bandito e ha confermato la decisione presa dal Tribunale Amministrativo d'Appello. La Commissione ha convenuto che la capitale dello stato aveva motivi sufficienti per collegare il movimento dell'organizzatore a Hamas, giustificando il divieto dello slogan.

