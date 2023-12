La Corte Suprema deve occuparsi del disordine politico e legale degli Stati Uniti, ma non ha fretta

Per mesi, i giudici sono stati sulla difensiva a causa delle polemiche sulle decisioni che hanno infranto i precedenti e sul loro comportamento fuori dal tribunale.

La Corte sarà inevitabilmente in grado di influenzare gli sviluppi delle elezioni presidenziali del 2024 e, più in generale, di determinare il corso della democrazia americana. Per quanto riguarda la reputazione istituzionale dei giudici, la questione è se possono, sotto l'occhio del pubblico, fare onore al loro regolare monito che la corte è al di sopra della politica.

Venerdì la Corte ha chiarito di non essere pronta a prendere in mano la situazione. Ha respinto la richiesta del consulente speciale Jack Smith di decidere se l'ex Trump debba essere protetto per i presunti crimini commessi durante il suo mandato. È una questione che alla fine tornerà a loro.

Le questioni imminenti sono se Trump sia immune da procedimenti federali per le sue azioni a seguito delle elezioni del 2020 e se uno Stato possa squalificarlo dalle elezioni del 2024 a causa del suo ruolo nell'insurrezione del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti.

La posta in gioco venerdì era se l'Alta Corte avrebbe ascoltato rapidamente la questione dell'immunità o se avrebbe aspettato che una commissione d'appello intermedia se ne occupasse per prima, aggiungendo probabilmente mesi a questa fase preliminare del contenzioso. Trump è accusato in relazione al suo presunto tentativo di "esautorare milioni di elettori" ribaltando i risultati in Stati chiave che ha perso, anche il 6 gennaio.

L'ordine di una sola frase dei giudici, emesso senza voti registrati o dissensi, lascia la questione prima alla Corte d'Appello del Circuito del Distretto di Columbia degli Stati Uniti, che ascolterà le discussioni orali il 9 gennaio.

Con le elezioni presidenziali alle porte, la richiesta di trasparenza giudiziaria si è fatta più forte. A prescindere da come i giudici si pronunceranno alla fine, è evidente la richiesta di un ragionamento giuridico chiaro, fondato e che ispiri fiducia.

Dal maggio 2022, quando è trapelata una bozza della loro decisione che annullava il diritto costituzionale all'aborto, i giudici sono stati oggetto di un enorme scrutinio e di critiche. La loro definitiva decimazione della storica sentenza Roe v. Wade, che aveva reso l'aborto legale a livello nazionale, continua a influenzare la legge e i risultati politici e a influenzare la cultura e le decisioni familiari più personali.

La supermaggioranza dei 6-3 conservatori-liberali ha continuato la sua corsa verso destra, eliminando l'affirmative action razziale nelle università e riducendo il potere normativo federale in tutti i settori.

Nel frattempo, nell'ultimo anno sono aumentati i dubbi sull'etica personale dei giudici, in particolare nel caso del giudice Clarence Thomas, oggetto delle indagini di ProPublica sui suoi viaggi di lusso e su altri benefici finanziari ottenuti da ricchi conservatori.

Asettembre, Gallup ha riferito che l'approvazione pubblica per la Corte rimane ai minimi storici. Separatamente, Gallup ha rilevato che meno della metà degli americani afferma di avere "molta" o anche "una discreta quantità" di fiducia nella Corte.

Quanto si preoccupano i giudici dell'opinione pubblica?

È difficile sapere quanto pesa la reputazione istituzionale dei giudici. All'inizio del suo mandato, il presidente della Corte John Roberts ha sottolineato che la Corte non è come la Casa Bianca o il Congresso.

"Credo che la cosa più importante che il pubblico deve capire è che non siamo un ramo politico del governo", ha detto Roberts in un'intervista a C-SPAN nel 2009. "Non ci eleggono. Se non gli piace quello che facciamo, è più o meno un peccato - a parte... la condanna e l'impeachment, cosa che non è mai successa con la Corte".

Quasi 15 anni dopo, Roberts sembra più attento alle impressioni del pubblico. Ha moderato la Corte con il proprio voto al centro dello scranno e ha guidato la maggioranza verso il primo codice etico scritto.

I giudici, tuttavia, hanno rivelato il codice con una certa riluttanza, affermando che era necessario per correggere qualsiasi "malinteso" pubblico sui loro standard.

"L'assenza di un codice ha portato negli ultimi anni all'equivoco che i giudici di questa Corte, a differenza di tutti gli altri giuristi del Paese, si considerino liberi da qualsiasi regola etica", hanno dichiarato quando hanno reso noti gli standard etici.

Alcuni giudici, in particolare la liberale Elena Kagan, hanno appoggiato le regole etiche e l'importanza del controllo pubblico. Il giudice conservatore Amy Coney Barrett ha espresso un po' di questo tema, ma ha anche sollevato la questione delle "impressioni errate" del pubblico.

Secondo Politico, ad agosto la Barrett ha detto a un pubblico del Wisconsin: "Il controllo pubblico è benvenuto". "Aumentare e migliorare l'educazione civica è benvenuto".

Riferendosi alla copertura giornalistica, ha aggiunto: "Nella misura in cui coinvolge le persone nel lavoro della corte e nel prestare attenzione alla corte e nel sapere cosa fanno i tribunali e cosa dice la Costituzione, questo è uno sviluppo positivo. Nella misura in cui dà loro impressioni sbagliate, è uno sviluppo negativo".

Da Nixon a Trump

Gli avvocati nella causa di venerdì USA contro Trump hanno fatto appello agli interessi istituzionali dei giudici dalle loro prospettive contrastanti.

Il consulente speciale ha sottolineato il ruolo singolare della Corte nel salvaguardare la Costituzione quando è minacciata da potenziali illeciti presidenziali. Il team di Smith ha ricordato l'intervento tempestivo dei giudici nel 1974 nel caso Stati Uniti contro Nixon, quando la Corte accelerò il procedimento per garantire che le prove nascoste dall'allora presidente Richard Nixon fossero disponibili per un processo penale.

Nixon aveva cercato di invocare il privilegio esecutivo per tenere segrete le registrazioni dei nastri dello Studio Ovale, che erano state richieste per il processo ai cospiratori del Watergate. I giudici risolsero il caso in poche settimane e costrinsero Nixon a consegnare le registrazioni delle conversazioni relative all'irruzione nella sede del Comitato Nazionale Democratico nell'edificio del Watergate. (Nixon si dimise due settimane dopo la sentenza della Corte).

In quella situazione di 50 anni fa, i giudici hanno impiegato una sola settimana per decidere di accogliere la richiesta di intervento anticipato di un procuratore speciale, senza una sentenza della corte d'appello. La Corte Suprema ha accelerato il calendario delle udienze, ha tenuto le discussioni orali l'8 luglio e ha risolto la questione il 24 luglio. Dall'inizio alla fine, ci sono voluti due mesi.

Considerando il caso Stati Uniti contro Trump altrettanto, se non più, significativo, Smith ha scritto: "Questo caso coinvolge - per la prima volta nella storia della nostra nazione - accuse penali contro un ex Presidente basate sulle sue azioni mentre era in carica. E non azioni qualsiasi: presunti atti per perpetuarsi al potere vanificando il processo costituzionalmente previsto per certificare il legittimo vincitore di un'elezione".

Gli avvocati di Trump, in alternativa, sostengono che Smith voglia un'azione rapida a causa del ciclo elettorale del 2024 e sostengono che il consigliere speciale costringerebbe i giudici a impegnarsi in una politica di parte.

"La richiesta del consigliere speciale minaccia di infangare le procedure di questa Corte con... la partigianeria", hanno scritto gli avvocati di Trump, citando un recente editoriale del Wall Street Journal secondo il quale Smith starebbe "trascinando la Corte Suprema in un terreno politico".

"Il consigliere speciale esorta la Corte a rinunciare a venerabili principi di prudenza, a saltare l'ordinario processo di revisione in appello e a precipitarsi a decidere una delle questioni legali più nuove, complesse ed epocali della storia americana. In questo modo, il Consigliere Speciale cerca di coinvolgere questa Corte in una corsa al giudizio di parte su alcune delle questioni più storiche e delicate che la Corte possa mai decidere. La Corte dovrebbe declinare questo invito".

E venerdì lo ha fatto. La domanda è cosa farà la Corte dopo, quando la richiesta di immunità di Trump tornerà in auge.

