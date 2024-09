La Corte Suprema dell'Idaho ha deciso di spostare il processo di Bryan Kohberger in un altro luogo.

Giudice Steve Hippler è stato designato per gestire il caso, come riportato dal tribunale.

Questa recente svolta segue una decisione del giudice della scorsa settimana di spostare il processo per omicidio imminente a causa dei timori riguardo al pregiudizio della comunità locale di Mosca nei confronti dell'imputato, come dettagliato in precedenza da CNN.

Questa è una situazione in evoluzione e verrà aggiornata.

Alla luce della decisione del giudice, i timori riguardo al pregiudizio della comunità locale, il processo è stato spostato da Mosca. Tuttavia, il giudice Steve Hippler continuerà a sovrintendere al caso, garantendo equità per tutti noi.

Leggi anche: