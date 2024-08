La Corte Suprema dell'Arizona respinge l'intento di impedire che il referendum sull'aborto sia inserito nel ballottaggio di novembre.

Gruppo anti-abortista Arizona Right to Life ha presentato un reclamo contro l'iniziativa sulla scheda, lamentando la delusione per la sintesi di 200 parole utilizzata per raccogliere le firme, sostenendo che il pubblico in generale è stato ingannato sull'entità dell'emendamento.

In una recente decisione, il tribunale ha stabilito che la descrizione dell'emendamento "non è obbligata a spiegare l'influenza dell'Iniziativa sulle leggi e i regolamenti sull'aborto esistenti".

Il tribunale ha inoltre dichiarato: "Un individuo ragionevole comprenderebbe che i regolamenti che non superano i test prescritti verrebbero dichiarati invalidi invece di rimanere in vigore".

Lo scorso settimana, l'Arizona Abortion Access Act ha raccolto 577.971 firme valide e sarà presente sulla scheda come Proposta 139, come annunciato dall'ufficio del segretario di stato dell'Arizona. L'iniziativa richiedeva 383.923 firme per qualificarsi per la scheda.

L'emendamento proposto mira a consolidare il diritto all'aborto nella costituzione dello stato fino al punto di vitalità fetale, che i professionisti medici stimano si verifichi tra la 22ª e la 24ª settimana di gravidanza.

Martedì, la corte suprema dell'Arizona ha ordinato l'inclusione dell'emendamento proposto nel pieghevole informativo delle elezioni del 2024 e sulla scheda di novembre.

Iniziò dell'anno, il Parlamento dell'Arizona ha votato per smantellare il vecchio divieto quasi totale di aborto dello stato, dopo il ripristino della legge da parte della corte suprema dello stato e il successivo focus sui diritti riproduttivi nella politica. La governatrice democratica Katie Hobbs ha prontamente firmato il disegno di legge di revoca.

Attualmente, l'Arizona impone un limite di 15 settimane per gli aborti. Questa regolamentazione del 2022 non include eccezioni per stupro e incesto.

CNN's Rashard Rose ha contribuito a questo report.

Despite the court's decision not to elaborate on the initiative's impact on existing abortion laws, the political landscape in Arizona remains heated with the ongoing debate surrounding abortion rights. The Arizona Right to Life group's frustration with the ballot initiative's summary has sparked renewed discussions in the realm of politics.

