La Corte Suprema della Carolina del Nord ha deciso di eliminare il nome di RFK Jr. dalle schede elettorali dello stato.

In una votazione 4-3, con due Democratici e un Repubblicano in disaccordo, il tribunale guidato dai Repubblicani ha dichiarato che garantire l'accuratezza delle elezioni è più importante dei pesanti oneri finanziari e dei ritardi che derivano dalla necessità di stampare nuovamente le schede elettorali dello stato.

Le schede per il voto per corrispondenza in North Carolina erano previste per essere distribuite il venerdì, ma sono state bloccate a causa della disputa legale relativa alla rimozione di Kennedy dopo il suo abbandono della corsa presidenziale indipendente. La commissione elettorale statale ha rivelato che ciò potrebbe comportare un ritardo di quasi due settimane nell'avvio del voto per corrispondenza mentre vengono prodotti nuove schede.

"Capiamo che il processo accelerato di creazione di nuove schede richiederà un notevole investimento di tempo e risorse da parte dei nostri funzionari elettorali e una significativa spesa finanziaria da parte dello Stato", ha opinato la maggioranza. "Tuttavia, questo costo è un sacrificio necessario per preservare il diritto fondamentale dei votanti di esprimere il loro voto in base alle loro convinzioni e di vedere i loro voti conteggiati, come stabilito dalla Costituzione del North Carolina".

In un messaggio inviato alle commissioni elettorali dei contea la sera di lunedì, la direttrice esecutiva della commissione statale, Karen Brinson Bell, ha dichiarato che il processo di progettazione delle schede prive del nome di Kennedy sarebbe proseguito e che le schede esistenti con il suo nome avrebbero dovuto essere scrupolosamente segregate e conservate per evitare l'uso accidentale in questa elezione.

Brinson Bell ha invitato i contea a non distribuire le schede fino a quando non fosse stabilita una data specifica. "Continueremo a collaborare con i contea e i fornitori di schede per determinare una potenziale data di inizio per la distribuzione delle schede per il voto per corrispondenza in tutto lo stato", ha scritto Brinson Bell.

Secondo la legge federale, le schede per i votanti all'estero e militari devono essere inviate entro il 21 settembre, ma Brinson Bell ha menzionato che la commissione statale aveva avviato discussioni con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per richiedere un proroga di tale scadenza.

Kennedy si è ritirato dalla corsa presidenziale lo scorso mese e ha sostenuto l'ex presidente Donald Trump. Tuttavia, la commissione elettorale a controllo democratico ha votato lungo le linee di partito per negare la richiesta di Kennedy di rimuovere il suo nome dalla scheda, sostenendo che sarebbe stato pratico stampare nuovamente le schede e ritardare l'inizio del voto.

Kennedy ha impugnato la decisione e un giudice del tribunale inferiore ha sostenuto la commissione elettorale giovedì, concedendo a Kennedy 24 ore per appellarsi. Tuttavia, venerdì mattina, un tribunale d'appello ha annullato questa decisione, ordinando agli ufficiali di cancellare il nome di Kennedy dalla scheda, portando la commissione elettorale a richiedere l'intervento della Corte suprema statale.

Nel suo verdetto, la corte ha criticato la commissione elettorale, affermando: "qualunque danno subito dalla commissione a causa dell'ordine di stampare nuovamente le schede è autoinflitto".

La corte ha rimproverato la commissione per aver continuato a produrre schede anche dopo che Kennedy aveva annunciato la sospensione della sua candidatura il 23 agosto.

Brinson Bell ha chiarito i commenti della corte nella sua nota ai contea, scrivendo: "al momento in cui la campagna di Kennedy è riuscita a comunicare con la Commissione statale riguardo al processo di ritiro la sera del 26 agosto, più della metà dei contea aveva già iniziato il processo di stampa delle schede, che sarebbe stato impossibile rettificare e rispettare la scadenza di 60 giorni per la resa delle schede accessibili".

I contea dovranno sostenere i costi associati alla stampa delle schede, che Brinson Bell ha riconosciuto nella sua nota. "Riconosciamo il problema che questo causa a voi e ai vostri rispettivi contea e ci dispiace per questo inconveniente".

La decisione della commissione elettorale di negare la richiesta di Kennedy di rimuovere il suo nome dalle schede ha portato a una disputa legale, aumentando le tensioni politiche in North Carolina. despite the financial burdens and delays resulting from having to reprint the state's ballots, the court emphasized that ensuring electoral accuracy is of paramount importance in politics.

