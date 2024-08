La Corte Suprema del Venezuela: la sentenza sul risultato delle elezioni presidenziali è "binding"

Detentore dell'Ufficio Nicolás Maduro aveva chiamato la Corte Suprema personalmente l'1 agosto per "confermare" la sua vittoria contestata, sia in patria che all'estero. Aveva presentato un reclamo alla corte contro ciò che aveva definito un "attacco al processo elettorale". Guardando i politici dell'opposizione María Corina Machado e Edmundo González Urrutia, Maduro aveva detto in quell'occasione che "dovrebbero essere dietro le sbarre". La maggior parte degli osservatori presume che i giudici siano leali a Maduro.

L'analoga autorità elettorale prevalentemente leale al governo aveva dichiarato ufficialmente Maduro vincitore delle elezioni presidenziali il 28 luglio, nonostante le critiche internazionali e le accuse di brogli da parte dell'opposizione. L'opposizione rivendica la vittoria elettorale per sé.

Dopo la rielezione controversa di Maduro, ci sono state massive proteste in Venezuela contro l'esito delle elezioni. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, più di 2200 persone sono state arrestate e almeno 24 persone sono morte durante le proteste. La procura generale ha avviato indagini contro i due leader dell'opposizione Edmundo González Urrutia e María Corina Machado per "incitamento alla rivolta". Entrambi i politici dell'opposizione non sono stati visti in pubblico da giorni a causa della minaccia di arresto.

Il candidato di Maduro González Urrutia ha chiamato il capo di stato a rinunciare alla violenza sabato. La figura dell'opposizione di 74 anni ha invitato Maduro "in nome di tutti i venezuelani, a porre fine alla violenza e alla persecuzione e a liberare immediatamente tutti i venezuelani arbitrariamente detenuti", ha dichiarato sui social network.

"Basta di persecuzioni e violenza, basta di tentativi di diffondere terrore, basta di disprezzo per la volontà dei venezuelani per il cambiamento", ha scritto González Urrutia. "Accetta ciò che il nostro popolo ha espresso e lasciamo tutti incominciare a guidare il nostro paese fuori da questa crisi."

Vari paesi, tra cui gli USA, il Perù e l'Argentina, avevano riconosciuto ufficialmente González Urrutia come vincitore delle elezioni la scorsa settimana. L'UE non lo ha ancora fatto, ma ha respinto il riconoscimento della rielezione di Maduro.

