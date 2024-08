La Corte suprema del Venezuela invita i candidati alla presidenza

Nella lotta per il potere seguita alle elezioni presidenziali in Venezuela, accompagnate da accuse di brogli, la Corte Suprema fedele al governo ha convocato tutti gli ex candidati presidenziali a comparire in tribunale. Il candidato dell'opposizione critico del governo, Edmundo González Urrutia, deve comparire il prossimo mercoledì, mentre il presidente autoritario Nicolás Maduro è previsto per venerdì, secondo un comunicato della Corte Suprema. I candidati che non si conformano alla convocazione rischiano conseguenze legali.

Mentre Maduro ha annunciato la sua presenza, González non si aspetta un processo equo e quindi è improbabile che si presenti. "Se mi presento in tribunale in queste condizioni, sono assolutamente indifeso perché non posso difendermi e non verrà tenuto un processo equo, e non sto rischiando solo la mia libertà, ma soprattutto la volontà del popolo venezuelano", ha dichiarato González.

González, insieme al leader dell'opposizione María Corina Machado, aveva invitato le forze di sicurezza in una lettera aperta a schierarsi con il popolo e non seguire più gli ordini del governo in carica.

La Procura generale ha avviato indagini contro entrambi. Sono accusati di aver formato un'organizzazione criminale, cospirazione, usurpazione di carica e istigazione alla rivolta. Il comando militare e della polizia ha recentemente ribadito la propria fedeltà all'autoritario Maduro.

Negli ultimi giorni, numerosi venezuelani hanno protestato contro le elezioni che ritengono manipolate. Lo stato ha risposto duramente. Secondo le organizzazioni per i diritti umani Provea e Human Rights Watch, almeno 24 persone sono morte e centinaia sono state arrestate.

La commissione elettorale, fedele alla linea, ha dichiarato ufficialmente il presidente autoritario Maduro, al potere dal 2013, vincitore delle elezioni. L'opposizione accusa il governo di brogli elettorali e rivendica la vittoria del loro candidato González.

