La Corte suprema del Regno Unito annulla l'approvazione delle operazioni di estrazione di carbone fresco.

Il massimo tribunale del Regno Unito ha annullato l'autorizzazione per un nuovo progetto di estrazione del carbone. Il tribunale ha stabilito che la convinzione che il progetto non avrebbe portato ad un aumento delle emissioni di gas serra (...) è legalmente inaccurata, accogliendo un ricorso dalle organizzazioni ambientaliste. Il progetto di estrazione nella regione nord-occidentale inglese di Cumbria sarebbe stata la prima miniera di carbone ad iniziare le operazioni nel paese in tre decenni.

Il governo conservatore uscente aveva appoggiato il progetto. Tuttavia, il governo laburista emergente aveva espresso l'intenzione di non sostenerlo.

Niall Toru, il principale avvocato di Friends of the Earth, ha accolto la decisione come "ottima notizia e una vittoria importante". Ha affermato che la miniera non avrebbe dovuto essere autorizzata initially perché avrebbe avuto un significativo impatto sul clima. Ha incoraggiato West Cumbria Mining (WCM) a ritirare la sua domanda e abbandonare il progetto.

La squadra legale di WCM aveva difeso la miniera, sostenendo che avrebbe avuto un "impatto prevalentemente neutro sulle emissioni globali di gas serra". Tuttavia, il giudice David Holgate ha fermamente dissentito da questa affermazione.

Il nuovo governo laburista del Regno Unito ha espresso esplicitamente la sua disapprovazione per il progetto di estrazione del carbone a Cumbria. A causa di questa decisione del tribunale, West Cumbria Mining potrebbe dover riconsiderare la sua domanda per la miniera nel Regno Unito.

Leggi anche: