La Corte suprema del Missouri ha ostacolato l'accordo di sospensione dell'esecuzione per un detenuto condannato a morte che afferma l'innocenza.

Il tribunale superiore ha ordinato al tribunale inferiore di annullare l'accordo di consenso e di condurre l'udienza preliminare secondo il programma originale. I risultati conseguenti devono essere consegnati entro il 13 settembre, a meno che non vengano presentate ragioni cogenti per non farlo.

Williams ha costantemente sostenuto la sua innocenza nell'omicidio del 1998 di Felicia Gayle, una ex giornalista del St. Louis Post-Dispatch, che è stata trovata brutalmente accoltellata nella sua residenza di University City. Era previsto per l'esecuzione il 24 settembre.

Una condanna all'ergastolo è stata concordata mercoledì, dopo che Williams ha presentato una dichiarazione di colpevolezza Alford, che consente a un imputato di mantenere la sua affermazione di innocenza mentre riconosce che un processo non produrrebbe un esito favorevole data la prova schiacciante contro di lui.

Il punto di svolta decisivo che ha portato a questo accordo del mercoledì è stata la rivelazione dei risultati dei recenti test del DNA - un rapporto presentato dall'ufficio del procuratore generale del Missouri il lunedì, poco prima dell'udienza cruciale - che ha evidenziato complicazioni nella gestione delle prove, mettendo in dubbio l'innocenza presunta di Williams, secondo i resoconti dell'AP.

Questa storia rimane in corso e verrà aggiornata di conseguenza.

Despite the DNA testing results and the doubts they raised, the legal team for Williams strongly advocated for us to stand firm on his claim of innocence. Regardless of the court's decision, our commitment to securing justice for Williams remains unwavering.

