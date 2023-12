La Corte Suprema del Michigan respinge il caso del "divieto di insurrezione" e mantiene Trump nel voto delle primarie del 2024

Il risultato, che era generalmente atteso, è una vittoria per l'ex presidente, anche se uno sforzo per rimuoverlo potrebbe essere rinnovato per le elezioni generali. La decisione di mercoledì contrasta con la recente sentenza della Corte Suprema del Colorado, che ha escluso Trump dal voto delle primarie a causa del suo ruolo nella rivolta del 6 gennaio in Campidoglio. La decisione è stata sospesa in attesa di un appello.

Con queste decisioni contrastanti, i previsti ricorsi alla Corte Suprema degli Stati Uniti diventano ancora più critici, soprattutto mentre la nazione corre verso l'inizio delle primarie del 2024. A differenza del Colorado, la causa del Michigan non ha mai raggiunto un processo ed è stata archiviata nelle prime fasi del processo. Una corte d'appello intermedia ha confermato la decisione di archiviare il caso per motivi procedurali.

Il giudice della Corte dei reclami del Michigan che si è occupato del caso ha affermato che la legge statale non dà ai funzionari elettorali alcun margine di manovra per controllare l'eleggibilità dei candidati alle primarie presidenziali. Ha inoltre affermato che il caso solleva una questione politica che non dovrebbe essere decisa dai tribunali.

La sua decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello del Michigan, che ha dichiarato: "Al momento, l'unico evento che sta per verificarsi è l'elezione primaria presidenziale. Ma come spiegato, il fatto che Trump sia squalificato o meno è irrilevante per la sua collocazione su quella particolare scheda elettorale".

L'ordinanza della Corte Suprema del Michigan non è stata firmata e la corte non ha reso noto il conteggio dei voti.

A differenza del Colorado, i giudici del Michigan hanno respinto il caso esclusivamente per motivi procedurali. Non hanno mai affrontato la questione se il 6 gennaio sia stata un'insurrezione e se Trump vi abbia partecipato.

Mercoledì uno dei giudici del Michigan ha scritto perché il Michigan è diverso dal Colorado.

Gli sfidanti anti-Trump "non hanno individuato alcuna disposizione analoga nella legge elettorale del Michigan che richieda a chi aspira alla carica di Presidente degli Stati Uniti di attestare la propria qualificazione legale a ricoprire la carica", ha scritto il giudice Elizabeth Welch, paragonando la legge del Michigan al codice elettorale del Colorado.

Le sentenze della corte di primo grado in Michigan hanno tenuto aperta la porta a future sfide al 14° Emendamento se Trump dovesse vincere la nomination repubblicana. La Welch ha sottolineato specificamente questa dinamica nel parere separato che ha scritto mercoledì.

"Affermerei la sentenza della Corte d'Appello su questa questione, che consente ai ricorrenti di rinnovare i loro sforzi legali per le elezioni generali del Michigan nel 2024, qualora Trump diventasse il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti o cercasse di ottenere tale carica come candidato indipendente", ha scritto Welch.

La Corte Suprema del Minnesota è giunta a una conclusione simile il mese scorso, ritenendo che un caso di "divieto di insurrezione" che coinvolgeva Trump dovesse essere archiviato per quanto riguarda le primarie del Partito Repubblicano, ma che gli sfidanti avrebbero potuto riprovarci se Trump avesse vinto la nomination.

Su Truth Social, Trump ha denunciato quello che, a suo dire, è stato un "patetico gioco d'azzardo" per tenerlo fuori dal voto e ha ripetuto i suoi infondati avvertimenti che il 2024 rischia di essere "truccato e rubato".

Ron Fein, direttore legale di Free Speech For People, che ha presentato la causa in Michigan, ha dichiarato che la decisione è "deludente", ma ha osservato che "non è vincolante per nessun tribunale al di fuori del Michigan". Un altro avvocato dei contestatori, Mark Brewer, ha dichiarato che continueranno a impegnarsi in Michigan.

"La decisione della Corte è deludente, ma continueremo, in una fase successiva, a cercare di far valere questa fondamentale disposizione costituzionale volta a proteggere la nostra Repubblica", ha dichiarato Brewer.

Ratificato dopo la Guerra Civile, il 14° Emendamento stabilisce che i funzionari che prestano giuramento a sostegno della Costituzione sono interdetti dalle cariche future se "si sono impegnati in un'insurrezione". La disposizione è stata usata per squalificare migliaia di ex confederati. Ma è stata applicata solo due volte dal 1919 e la sua formulazione vaga non menziona la presidenza.

La causa in Michigan è stata presentata a settembre da un'organizzazione di difesa, Free Speech For People, per conto di un gruppo di elettori. L'organizzazione ha anche portato avanti una sfida al 14° Emendamento contro Trump in Minnesota, senza successo, e ha recentemente presentato una nuova causa in Oregon. La causa in Colorado è stata avviata da un altro gruppo di orientamento liberale.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli e informazioni di base.

