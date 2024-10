La Corte Suprema degli Stati Uniti pondererà la possibilità che il Messico prenda provvedimenti legali contro i produttori di armi a causa della violenza al confine.

Il tribunale superiore ha autorizzato la richiesta di Smith & Wesson e di altri produttori di armi il venerdì, con l'intenzione di esaminare la sentenza di un tribunale inferiore che aveva riaperto il caso dopo la sua dismissione sulla base del Protection of Lawful Commerce in Arms Act. Questa legge del 1999 protegge principalmente i produttori e i rivenditori di armi dall'essere ritenuti responsabili delle attività criminali involving i loro prodotti compiute da persone non collegate.

In totale, il tribunale ha deciso 13 richieste il venerdì, aprendo la strada all'inizio del nuovo termine lunedì, impegnato in questioni come la discriminazione inversa, la conservazione dei rifiuti nucleari e il test del DNA per il caso di un condannato a morte.

Queste notizie sono aggiornate e verranno integrate.

La decisione del tribunale superiore di esaminare la sentenza del tribunale inferiore nel caso dei produttori di armi dimostra un coinvolgimento significativo nella politica, poiché la regolamentazione delle armi rimane spesso un problema politico controverso. Esaminando il calendario del tribunale, anche la politica gioca un ruolo negli argomenti del prossimo termine, come la discriminazione inversa e la conservazione dei rifiuti nucleari.

