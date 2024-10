La Corte Suprema degli Stati Uniti avvia una causa in merito allo stoccaggio dei rifiuti nucleari.

Un acceso conteso sulla proposta di stoccaggio dei rifiuti nucleari in Texas e New Mexico sta arrivando alla Corte Suprema degli Stati Uniti. I giudici hanno scelto di esaminare una sentenza di un tribunale d'appello che ha condannato la Commissione Regolatoria Nucleare (NRC) per aver oltrepassato i suoi poteri federali nel permettere a un'organizzazione privata di stoccare i rifiuti nucleari in una discarica del Texas occidentale per quattro decenni. I risultati di questo caso potrebbero influenzare potenzialmente schemi simili nel New Mexico.

Le autorità di entrambi gli stati sono fermamente contro questi progetti. Due questioni principali richiedono l'attenzione della Corte Suprema in questo caso. In primo luogo, la NRC sostiene che questi stati hanno rinunciato al loro diritto di contestare le concessioni di permessi previste a causa del loro rifiuto di partecipare alle procedure interne della commissione.

Inoltre, la Corte Suprema deve stabilire se la legislazione federale consente alla NRC di rilasciare licenze per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari. Il Texas a guida conservatrice e le organizzazioni ambientaliste, un'alleanza improbabile, hanno fatto riferimento a una sentenza della Corte Suprema del 2022, che ha sostenuto che il Congresso dovrebbe definire linee guida chiare quando delega l'autorità decisionale su questioni di importanza nazionale a un'agenzia.

Dal punto di vista del tribunale inferiore che ha deciso contro la commissione, la gestione dei rifiuti nucleari degli Stati Uniti rientra tra quelle questioni che il Congresso dovrebbe affrontare direttamente.

Attualmente, circa 90.000 tonnellate metriche di combustibile nucleare esausto, alcune risalenti agli anni '80, sono conservate in attuali e vecchie strutture di stoccaggio intermedio negli Stati Uniti, con un volume che aumenta di oltre 1.800 tonnellate metriche all'anno. Idealmente, questi rifiuti dovrebbero essere ospitati permanentemente sottoterra, ma finora le ricerche di un luogo adatto non hanno dato risultati.

La Corte Suprema esaminerà se i governi statali hanno rinunciato al loro diritto di contestare le concessioni di permessi della NRC, come sostiene la NRC, nel processo giudiziario in corso riguardante lo stoccaggio dei rifiuti nucleari in una discarica del Texas occidentale. Questo dibattito in Corte potrebbe anche determinare se la legislazione federale concede alla NRC l'autorità di rilasciare licenze per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari, come sostenuto dal Texas e dai gruppi ambientalisti.

Leggi anche: