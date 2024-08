La Corte Superiore ha inibito alcuni requisiti di verifica della residenza associati alle elezioni dell'Arizona di novembre.

Il corpo giudiziario ha mantenuto in vigore una limitazione per una parte della legislazione che obbliga i votanti a verificare la loro nazionalità americana per votare alle elezioni presidenziali di quest'anno, ma ha consentito allo stato di attuare altri criteri di verifica della cittadinanza, che renderanno più difficili per i votanti l'iscrizione alle elezioni statali e locali. La prova della cittadinanza sarà applicabile ai nuovi votanti che utilizzano un modulo di registrazione dei votanti dello stato.

La decisione è stata presa in un breve ordine senza fornire motivazioni, una pratica standard per i ricorsi urgenti.

Tre giudici con tendenze conservatrici - Thomas, Alito e Gorsuch - hanno sostenuto l'attuazione di un'ampia gamma dei requisiti di prova della cittadinanza dello stato. Al contrario, quattro altri giudici - la liberal Sotomayor, Kagan, Jackson e Barrett che tende verso il conservatorismo - hanno sostenuto il mantenimento di tutte le sezioni contestate della legge sotto vincolo.

Questo evento è in evoluzione e verrà aggiornato.

Leggi anche: